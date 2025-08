Spryker dévoile son portail en libre-service pour booster la productivité B2B

BERLIN ET NEW YORK, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la principale plateforme de commerce modulable pour les entreprises internationales, a annoncé aujourd’hui le lancement de son portail en libre-service, un produit majeur conçu pour aider les organisations B2B à optimiser leur efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts et offrir une expérience client plus fluide de bout en bout. La sortie du produit s’accompagne également d’un certain nombre d’autres mises à jour visant à améliorer l’efficacité, notamment la fonction « Modifications de commande », qui donne aux acheteurs plus de contrôle sur leur expérience après l’achat.

75 % des acheteurs B2B préfèrent les expériences d’achat en libre-service (Gartner), et 54 % des personnes changeant de fournisseur invoquent la mauvaise qualité de l’expérience client numérique comme raison de leur départ (McKinsey). Tandis que les clients B2B attendent des expériences d’achat et d’après-vente plus simples et plus fluides, les entreprises qui ne proposent pas d’option de libre-service rationalisée auront du mal à répondre aux attentes de leurs clients en raison de systèmes déconnectés, de tâches manuelles et de processus trop rigides.

Le portail en libre-service de Spryker est conçu pour centraliser les interactions avec les clients sur une seule et même plateforme conviviale. Conçue pour répondre aux besoins complexes des flux de travail B2B, la plateforme offre des fonctionnalités avancées, comme des tableaux de bord accessibles 24 h/24 et 7 j/7, la gestion des actifs et des réclamations, ainsi qu’une tarification sur mesure. Conçu comme un guichet unique, le portail favorise une expérience après-vente fluide, accroît l’efficacité, améliore la satisfaction client et génère une croissance rentable.

« Cette nouvelle offre vise directement l’un des principaux points faibles du B2B : la complexité de la gestion des interactions clients continues à travers des systèmes et des canaux fragmentés », a déclaré Boris Lokschin, PDG et cofondateur de Spryker. « Les responsables d’achat B2B étant de plus en plus à l’aise avec les achats en libre-service, le moment est venu pour les entreprises de prendre une longueur d’avance. Nos clients nous disent qu’ils veulent servir leurs clients plus rapidement, de manière plus efficace et à moindre coût. Ce produit répond à ce besoin en transformant des processus traditionnellement manuels et hautement interactifs en expériences rationalisées et en libre-service. »

Un portail qui donne le contrôle aux clients

Le portail en libre-service de Spryker est une plateforme centralisée et intuitive, où les clients peuvent gérer de manière indépendante leurs commandes, leurs actifs, leurs services et leurs demandes sans avoir besoin d’ouvrir de tickets ou de téléphoner. Les principaux avantages du produit sont les suivants :

Informations en temps réel grâce au tableau de bord en libre-service qui permet de suivre les commandes, les factures et les détails du compte, offrant ainsi plus de transparence et de contrôle.

grâce au tableau de bord en libre-service qui permet de suivre les commandes, les factures et les détails du compte, offrant ainsi plus de transparence et de contrôle. Optimisation des opérations grâce à la gestion des actifs pour organiser les actifs numériques et physiques liés aux comptes clients.

grâce à la gestion des actifs pour organiser les actifs numériques et physiques liés aux comptes clients. Autonomie renforcée des clients grâce à des outils de gestion des demandes et des réclamations permettant aux clients de gérer leurs demandes, réclamations ou problèmes.

grâce à des outils de gestion des demandes et des réclamations permettant aux clients de gérer leurs demandes, réclamations ou problèmes. Planification simplifiée des rendez-vous et partage sécurisé des documents grâce à la gestion des rendez-vous et des fichiers.

Le portail en libre-service de Spryker optimise les processus après-vente pour les acheteurs B2B, les équipes commerciales et les équipes d’assistance à la clientèle, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise. Ces avantages permettent une expérience client plus réactive et plus transparente, ainsi que des gains d’efficacité significatifs pour les entreprises qui n’ont plus besoin de gérer manuellement chaque interaction. Le portail en libre-service de Spryker est disponible en tant que produit autonome pour les clients de Spryker.

Modifications de commande : flexibilité après le paiement

Ce nouveau portail comprend également la nouvelle fonctionnalité « Modifications de commande », qui permet aux clients d’apporter des modifications à leurs commandes existantes même après le paiement. Les acheteurs peuvent ajouter, mettre à jour ou supprimer des articles, appliquer des stratégies de tarification dynamique et conserver les références de commande, le tout via une interface fluide qui synchronise leur panier et leurs commandes. Cette flexibilité supplémentaire aide les entreprises à réduire les annulations de commandes, à minimiser les demandes d’assistance et à conserver des données de commande claires et précises pour les systèmes en aval.

La nouvelle plateforme de Spryker comprend un certain nombre d’autres améliorations et mises à jour visant à renforcer l’autonomie des clients et à améliorer l’efficacité des entreprises. Découvrez les nouvelles fonctionnalités, comme l’accès structuré aux données via l’exportateur de données configurable, l’observabilité améliorée du système grâce à l’intégration de Spryker Monitoring, et une fonctionnalité innovante d’ajout au panier basée sur l’IA et les images ici.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux cas d’utilisation complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différentiation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes d’e-commerce, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API permet aux entreprises de s’adapter, d’évoluer et de se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, visitez spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X.

