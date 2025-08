Transdev : Résultats semestriels à juin 2025

Résultats semestriels à juin 2025

Résultats semestriels de Transdev en croissance dans un contexte incertain, signe de la pertinence de son modèle d’affaires, celui d’un groupe de transport public solidement implanté en France et à l’international

Lancement historique de la première ligne ferroviaire régionale, gérée par un opérateur privé en France.

gérée par un opérateur privé en France. Finalisation du processus d’évolution de l'actionnariat du groupe Transdev .

. Succès commerciaux significatifs, notamment en France, aux Etats-Unis et en Allemagne.

notamment en France, aux Etats-Unis et en Allemagne. Chiffre d’affaires en croissance à 5,24 milliards €.

à 5,24 milliards €. EBITDA 1 en augmentation à 308 millions €.

à 308 millions €. EBIT en augmentation de 36 millions €, à 94 millions €.

de 36 millions €, à 94 millions €. Endettement financier net en baisse par rapport à juin 2024 à 1,25 milliard € et stable par rapport à décembre 2024 (+21 millions €).





Issy-les-Moulineaux, le 4 août 2025 - Ce premier semestre 2025 est un moment singulier pour Transdev avec un lancement historique ainsi que l’évolution de son actionnariat :

Le 29 juin 2025, Transdev a procédé au démarrage de la première ligne ferroviaire régionale gérée par un opérateur privé depuis l’ouverture à la concurrence en France, entre Marseille, Toulon et Nice, avec une augmentation sensible de l’offre train- kilomètres visant une mobilité plus fiable, ponctuelle et décarbonée.

avec une augmentation sensible de l’offre train- kilomètres visant une mobilité plus fiable, ponctuelle et décarbonée. Le 1er juillet, le processus d’évolution de l'actionnariat du Groupe Transdev a été finalisé. Le groupe Rethmann a ainsi acquis une participation complémentaire au capital du Groupe, portant sa participation à 66%. A ses côtés, la Caisse des Dépôts, avec 34%, confirme sa position de partenaire de long terme. Par cette opération, les deux actionnaires historiques de Transdev réaffirment leur engagement et leur confiance dans la stratégie de croissance durable et le management du Groupe.

L’activité commerciale a été très positive en ce début d’année avec des gains de contrats significatifs, notamment en France, aux Etats-Unis, et en Allemagne.

En France :

Le 10 avril 2025, Île-de-France Mobilités a attribué à Transdev l’exploitation des lignes de bus du secteur de l’Ourcq (DSP n°44), lot qui couvre principalement le département de la Seine-Saint-Denis. Un lot en Grande Couronne, « le territoire du Vexin », lui a également été réattribué.

Le 20 mai 2025, Île-de-France Mobilités a annoncé que Transdev exploitera quatre lignes (deux existantes et deux nouvelles) de cars express à destination de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ce contrat débutera le 1 er décembre 2025, avec une mise en place progressive pour une durée de six ans.

décembre 2025, avec une mise en place progressive pour une durée de six ans. Le 1er juillet, la Métropole Rouen Normandie a renouvelé sa confiance au groupe Transdev afin de poursuivre l‘exploitation de son réseau de mobilités Astuce, à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 9 ans. Transdev poursuivra ses engagements clés afin d’améliorer le quotidien de 500 000 habitants des 71 communes de la Métropole.





Aux Etats-Unis :

Le 10 avril, Transdev a procédé au lancement commercial du contrat de transport adapté (paratransit) à Las Vegas (Nevada). Valorisé 580 millions $ sur 5 ans, ce contrat s’appuie sur une équipe opérationnelle de plus de 850 collaborateurs et comprend une flotte de 400 véhicules.





En Allemagne :

Le 7 juillet 2025, Transdev Allemagne a annoncé conserver deux grands contrats ferroviaires régionaux : la NordWestBahn continuera d’exploiter le réseau Weser-Ems en Basse-Saxe, pour une durée de 9 ans dès décembre 2026. Et la Bayerische Regiobahn prolonge de 14 ans, dès décembre 2029, l’exploitation du réseau de Rosenheim, en Bavière (liaison vers Salzbourg et Kufstein en Autriche) jusqu’en 2043. Ces deux gains confirment Transdev comme premier opérateur ferroviaire privé en Allemagne.





Les résultats semestriels de 2025 de Transdev se caractérisent par :

Une solide progression de 5,4% (6,2% à change et périmètre constant) de son chiffre d’affaires à 5,24 milliards €, grâce notamment au lancement commercial du contrat de transport adapté ( paratransit ) à Las Vegas, et l’exploitation des lignes ferroviaires régionales dans la région sud-ouest de Stockholm, l’Östgötapendeln.

grâce notamment au lancement commercial du contrat de transport adapté ( ) à Las Vegas, et l’exploitation des lignes ferroviaires régionales dans la région sud-ouest de Stockholm, l’Östgötapendeln. Un EBITDA en augmentation de 2% pour atteindre 308 millions €

en augmentation Un EBIT en augmentation de 61% et qui s’établit à 93,6 millions €

en augmentation de Un endettement financier net, qui est en baisse par rapport à juin 2024 et s’établit à 1,25 milliards €, stable par rapport à décembre 2024 (+21 millions €).

La société a réalisé avec succès une émission obligataire inaugurale de 800 millions €, avec une tranche à 3 ans de 300 millions € et une tranche à 7 ans de 500 millions € qui a été largement sursouscrite.

En Millions € Juin 2025 Juin 2024 Variation Chiffres d’affaires 5.237 4.968 +269 EBITDA +308 +302 +6 Résultat Opérationnel Courant (ROC) et Résultats des sociétés mises en équivalence +98 +89 +9 EBIT +94 +58 +36 Endettement Financier Net +1.250 +1.353 (103)

À propos de Transdev

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte au quotidien en moyenne 12,8 millions de passagers, grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, et emploie plus de 105 000 femmes et hommes au service de ses clients passagers, confortant ainsi sa position de leader mondial du transport public. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises. Transdev est codétenu par le Groupe Rethmann à 66% et par la Caisse des Dépôts à 34%. En 2024, présent dans 19 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10,05 milliards d’euros. En savoir plus : www.transdev.com

