Dialight feiert die Einweihung seines neuen Werks in Penang, Malaysia

PENANG, Malaysia, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dialight (LSE: DIA), ein weltweit führender Anbieter von industrieller LED-Beleuchtung und optoelektronischer LED-Technologie, gibt die offizielle Einweihung seiner neuen Produktionsstätte in Penang, Malaysia, bekannt. Die Veranstaltung, die am 12. August 2025 stattfindet, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens und seinem Engagement für langfristige Investitionen in der Region Asien-Pazifik.

Das neue Werk vereint die Produktion der Produktlinien Solid State Lighting (SSL) und Optoelektronik (OE) von Dialight in einer einzigen, optimierten Anlage. Durch die Zusammenführung der Geschäftsbereiche strebt Dialight an, Synergien zwischen beiden Produktgruppen zu nutzen, um Prozessverbesserungen, betriebliche Effizienz und einen verbesserten Service für seinen weltweiten Kundenstamm zu erzielen.

„Dies ist mehr als nur eine neue Produktionsanlage; es ist ein strategischer Knotenpunkt für Innovation, Zusammenarbeit und Wachstum“, erklärte Steve Blair, CEO von Dialight, der zusammen mit Rizwan Ahmad, Chief Operating Officer, und wichtigen Vertretern der malaysischen Regierung an der Veranstaltung teilnehmen wird. „Unsere Präsenz in Penang ist von zentraler Bedeutung für die Unterstützung unserer Kunden weltweit, insbesondere im wachsenden APAC-Markt.“

Die neue Anlage spiegelt das Engagement von Dialight für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz wider. Sie reduziert den ökologischen Fußabdruck und unterstützt die Kunden weiterhin mit höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit.

An der Einweihungsfeier werden hochrangige Gäste der malaysischen Landesregierung sowie Vertreter der Kunden, Lieferanten und Fertigungspartner von Dialight teilnehmen.

