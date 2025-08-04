Dialight 庆祝马来西亚槟城新工厂落成

马来西亚槟城, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 工业 LED 照明和光电 LED 技术的全球领导者 Dialight（LSE: DIA）欣然宣布，其位于马来西亚槟城的新制造工厂正式启用。 落成典礼将于 2025 年 8 月 12 日举行，标志着该公司的全球增长战略迎来一个重要里程碑，并彰显其对亚太地区长期投资的承诺。

点击下方连接，观看与此公告相关的媒体片段。

新工厂将 Dialight 的固态照明（SSL）和光电子（OE）产品线的生产整合到一个高效的单一设施中。 通过整合运营，Dialight 旨在利用两个产品组之间的协同效应，推动流程改进和运营效率提升，为全球客户提供更优质的服务。

Dialight 首席执行官 Steve Blair 表示：“这不仅仅是一家新工厂，更是创新、协作与增长的战略枢纽。我们在槟城的布局对于支持全球客户至关重要，尤其是在不断发展的亚太市场。” 他将与首席运营官 Rizwan Ahmad 及马来西亚政府主要官员一同出席此次活动。

新工厂体现了 Dialight 对可持续发展和卓越运营的承诺，即在减少环境影响的同时，继续以最高的质量和可靠性标准为客户提供支持。

马来西亚政府重要官员以及 Dialight 的客户、供应商和制造合作伙伴网络的代表将出席落成典礼。

关于 Dialight

Dialight 是工业 LED 照明和光学 LED 技术的全球领导者，专注 LED 领域 50 余年，具备深厚的专业知识和经验。

媒体联系方式：

Parrot PR & Marketing

press@parrotprandmarketing.com