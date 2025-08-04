Dialight 慶祝馬來西亞檳城新廠開幕

檳城，馬來西亞, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 工業 LED 照明與光電 LED 技術全球領導者 Dialight (LSE: DIA) 隆重宣佈其馬來西亞檳城新生產設施正式開幕。 活動將於 2025 年 8 月 12 日舉行，標誌著公司全球增長策略的重大里程碑，彰顯對亞太區長期投資的堅定承諾。

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新工廠將 Dialight 的固態照明 (SSL) 與光電子 (OE) 產品線生產整合同一高效設施中。 透過統一營運，Dialight 旨在發揮兩大產品線的協同效應，以推動流程改進、提升營運效率，並為全球客戶提供更加優質卓越的服務。

Dialight 行政總裁 Steve Blair 將與營運總監 Rizwan Ahmad 及馬來西亞政府重要官員共同出席活動，他說道：「這不僅是一座新生產設施，還是創新、合作與成長的策略樞紐。 我們立足檳城，對支援全球客戶具有關鍵作用，在蓬勃發展的亞太市場尤甚。」

新設施體現 Dialight 對可持續發展及卓越營運的承諾，既可減少對環境的影響，又能持續以頂尖質素及可靠度標準支持客戶。

開幕活動將邀請馬來西亞州政府重要嘉賓，以及 Dialight 客戶、供應商和生產合作夥伴代表出席。

關於 Dialight

Dialight 是在工業 LED 照明與光電 LED 技術領域居於全球領先地位，擁有超過 50 年的 LED 專業經驗。

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