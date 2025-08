SEALSQ obtient l'accord du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et finalise ainsi le rachat d'IC’ALPS

Genève, Suisse – 4 août 2025 – Annonce ad hoc conformément à l'article 53 des Règles de cotation de SIX – WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ : WKEY / SIX : WIHN) (« WISeKey » ou « la Société »), leader mondial en cybersécurité, identité numérique et technologies IoT, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, SEALSQ Corp (« SEALSQ »), qui conçoit et fournit des solutions de sécurité matérielles et logicielles de pointe, basées sur les semi-conducteurs, la PKI et les technologies post-quantiques, a reçu l'approbation finale du ministère français de l'Économie, Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, conformément à la réglementation applicable sur les investissements étrangers en France et avoir par la suite finalisé l’acquisition de 100 % du capital social et des droits de vote d'IC’ALPS SAS auprès de ses actionnaires actuels (les « Vendeurs »), avec effet au 4 Août 2025.

À la suite de cette acquisition, environ 90 employés d'IC’ALPS ont rejoint SEALSQ, portant l'effectif total de la Société en France à plus de 150 personnes, renforçant significativement la présence et les capacités de SEALSQ dans le secteur des semi-conducteurs en Europe.

L'acquisition a été réalisée pour un prix d'achat fixe total de 12,5 millions d'euros, payable par une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de SEALSQ, avec un paiement complémentaire (« earn-out ») pouvant atteindre 4 millions d'euros payable en actions SEALSQ, sous réserve qu'IC’ALPS atteigne certains objectifs de chiffre d'affaires pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2025.

Les actions ordinaires de SEALSQ émises dans le cadre du paiement du prix seront soumises à une période de blocage de 180 jours, pendant laquelle le Vendeur concerné recevant ces actions sera interdit de les vendre, de les transférer ou de s'en défaire de toute autre manière.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, sur la base des états financiers audités d'IC’ALPS fournis à SEALSQ et préparés selon les normes comptables françaises (French GAAP), le chiffre d'affaires d'IC’ALPS s'élevait à 9 756 000 euros et la perte nette à 2 016 000 euros. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, sur la base des états financiers audités d'IC’ALPS fournis à SEALSQ et préparés selon les normes comptables françaises, le chiffre d'affaires d'IC’ALPS s'élevait à 8 465 000 euros et le résultat net à 318 000 euros.1

SEALSQ préparera des états financiers audités pour IC’ALPS selon les normes comptables américaines (US GAAP) pour les exercices 2023 et 2024. Ces ajustements pourraient entraîner des différences significatives par rapport aux chiffres préliminaires fournis ci-dessus.

Continuité des activités et expertise d'IC’ALPS

IC’ALPS poursuivra son activité principale de fourniture de services de conception de circuits intégrés spécifiques (ASIC) sur mesure, garantissant un soutien ininterrompu aux clients à la recherche de solutions performantes et différenciées pour stimuler l'innovation dans leurs produits et systèmes. Avec ses certifications établies dans les domaines médical, aérospatial et une expertise approfondie dans les applications automobiles, IC’ALPS reste idéalement positionnée pour fournir des conceptions sur mesure de haute qualité. Les partenariats de confiance de l'entreprise avec des fonderies de silicium de premier plan, telles que TSMC, GlobalFoundries, Intel Foundry, X-FAB et ams OSRAM, renforcent sa réputation de partenaire de conception fiable, permettant aux clients de divers secteurs d'atteindre des performances de pointe et une innovation tout en bénéficiant de l'expérience éprouvée d'IC’ALPS et de ses normes industrielles rigoureuses.

Vision stratégique & Innovation

En s'appuyant sur l'expertise de SEALSQ en matière de puces résistantes au calcul quantique et sur le bilan éprouvé d'IC’ALPS dans la conception de blocs de propriété intellectuelle (IP) personnalisés et d'ASIC, ainsi que dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, cette acquisition crée une synergie puissante pour révolutionner le développement de puces sécurisées sur mesure. Le partenariat combine l’experience et la recherche avancée de SEALSQ en matière de sécurité, en particulier la mise en oeuvre des algorithmes cryptographiques post-quantiques approuvés par le NIST (CRYSTALS-Kyber et CRYSTALS-Dilithium), avec les capacités de conception analogique et numérique de pointe d'IC’ALPS. Cette collaboration permet à SEALSQ de developer une offre de solutions ASIC sécurisées souveraine européenne de bout en bout, incluant par exemple des variantes personnalisées de sa plateforme QS7001, conçus pour répondre aux normes de sécurité strictes telles que FIPS 140-3 et CC EAL5+ pour les applications critiques.

Un jalon clé de cette collaboration est le développement du QVault TPM de SEALSQ, la première puce issue de l'intégration des expertises de SEALSQ et d'IC’ALPS, avec des échantillons initiaux prévus pour le premier trimestre 2026. Construit sur l'architecture QS7001, le QVault TPM illustre la synergie entre une propriété intellectuelle de sécurité avancée et une conception ASIC de pointe, offrant une protection inégalée pour les identités numériques et les appareils connectés dans divers secteurs.

Synergies

D'une part, l'acquisition renforcera la stratégie de conception de puces sécurisées sur mesure de SEALSQ : l'offre se concentre sur le développement d'ASIC sécurisés, par exemple des dérivés personnalisés de la plateforme matérielle ouverte QS7001, conçus pour intégrer des algorithmes cryptographiques post-quantiques approuvés par le NIST (CRYSTALS-Kyber et CRYSTALS-Dilithium) pour une sécurité robuste résistante au calcul quantique, ainsi que des contre-mesures et une cryptographie traditionnelles pour prévenir les attaques plus classiques. Les puces offriront ainsi des capacités de certification FIPS 140-3 et CC EAL5+, couramment requises pour des applications sensibles telles que la santé, la défense et l'automobile. (Visitez www.sealsq.com/custom-chips-asic pour découvrir les solutions ASIC sécurisées sur mesure de SEALSQ).

D'autre part, IC’ALPS prévoit d'exploiter les blocs de sécurité conçus par SEALSQ pour intégrer une cryptographie résistante au calcul quantique dans ses conceptions d'ASIC, renforçant ainsi le pilier de la sécurité de ses offres pour les secteurs à enjeux élevés, notamment la santé, l'automobile et l'IoT. Cette intégration répond à la demande de sécurité sur le marché ASIC (évalué dans l’ensemble à 36,8 milliards de dollars d'ici 2032 selon Fortune Business Insights), où la protection contre les menaces quantiques autant que traditionnelles suscite une préoccupation croissante.

Principales applications et marchés visés:

Automobile : Le partenariat fournit des ASIC avec une cryptographie résistante au calcul quantique et une sécurité fonctionnelle pour les voitures connectées, les véhicules électriques et les systèmes de conduite autonome, répondant aux niveaux élevés d'intégrité de sécurité automobile (ASIL). Ces ASIC offrent des performances supérieures, une consommation d'énergie réduite et une efficacité coût par rapport aux puces standard, garantissant des systèmes de véhicules sécurisés et fiables.

Les ASIC sécurisés protègent les systèmes médicaux et de santé sensibles, garantissant la sécurité des données des patients et le respect des exigences réglementaires strictes. IoT : La collaboration permet de produire des ASIC sécurisés à faible consommation pour les appareils IoT, garantissant l'intégrité des données et une protection contre les menaces quantiques et classiques dans les écosystèmes connectés.

La collaboration permet de produire des ASIC sécurisés à faible consommation pour les appareils IoT, garantissant l'intégrité des données et une protection contre les menaces quantiques et classiques dans les écosystèmes connectés. Défense et IA : Des microcontrôleurs sur mesure soutiennent les applications de défense et les systèmes alimentés par l'IA, offrant une sécurité robuste pour les opérations critiques.

Avantages des ASIC avec sécurité intégrée:

Les ASIC offrent des performances inégalées, une efficacité énergétique et une optimisation des coûts pour les applications spécialisées. En intégrant les propriétés intellectuelles de sécurité résistantes au calcul quantique de SEALSQ, ces ASIC répondent aux vulnérabilités des méthodes cryptographiques traditionnelles (par exemple, RSA et ECC) face aux attaques informatiques quantiques, garantissant une protection à long terme pour les systèmes critiques. Cela est particulièrement crucial alors que le calcul quantique progresse et que les industries exigent des solutions pérennes pour protéger les données et infrastructures sensibles.

Corridor quantique stratégique:

Le siège opérationnel de SEALSQ à Aix-en-Provence, en France, est en passe de devenir un « Corridor Quantique », un centre pour le développement de semi-conducteurs post-quantiques et de puces axées sur l'identité. Cette acquisition renforce la capacité de SEALSQ à fournir des solutions souveraines européennes, répondant à la demande mondiale croissante pour des technologies sécurisées résistantes au calcul quantique.

Plus d’information:

www.icalps.com | https://www.linkedin.com/company/ic-alps/

www.sealsq.com I https://www.linkedin.com/company/sealsq/

www.wisekey.com I https://www.linkedin.com/company/wisekey-sa/

À propos d'IC’Alps

IC’ALPS est votre partenaire ASIC tout-en-un. Basée en France (siège à Grenoble, deux centres de conception à Grenoble et Toulouse), l'entreprise propose à ses clients une offre complète pour le développement de circuits intégrés spécifiques (ASIC) et de systèmes sur puce (SoC), de la spécification du circuit à la conception en interne, jusqu'à la qualification et la gestion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de production. Ses plus de 90 ingénieurs maîtrisent des domaines d'expertise incluant les circuits analogiques, numériques et à signaux mixtes (interfaces capteurs/MEMS, consommation ultra-faible, gestion de l'énergie, convertisseurs haute résolution, haute tension, traitement du signal, architectures multiprocesseurs basées sur ARM et RISC-V, accélérateurs matériels) sur des technologies allant de 0,18 µm à 1,8 nm, et provenant de multiples fonderies (TSMC, Global Foundries, Tower Semiconductor, X-FAB, STMicroelectronics, Intel Foundry, ams-OSRAM, etc.). L'entreprise est active à l'échelle mondiale dans les secteurs médical, industriel, automobile, IoT, IA, aérospatial-militaire et identité numérique et sécurité. IC’ALPS est certifiée ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, EN 9100:2018, Critères Communs au niveau du site, et prête pour l'IATF 16949.

À propos de SEALSQ:

SEALSQ est un concepteur et fournisseur de premier plan en solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Notre technologie intègre les semi-conducteurs, la PKI (infrastructure à clé publique) et les services de personnalisation, avec un accent stratégique sur le développement d'une cryptographie résistante au calcul quantique et de semi-conducteurs de pointe, conçus pour répondre aux défis urgents de sécurité posés par le calcul quantique. Alors que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles comme RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables. SEALSQ est à la pointe du développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans une large gamme d'applications, incluant les jetons d'authentification multifactorielle, l'énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, l'infrastructure réseau informatique, l'automobile et les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans nos solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit que les organisations restent protégées contre les menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant la résilience et la sécurité dans divers secteurs. Pour plus d'informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez visiter www.sealsq.com.

À propos de WISeKey:

WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN ; Nasdaq : WKEY) est un leader mondial dans les plateformes de solutions de cybersécurité, d'identité numérique et d'IoT. Opérant en tant que holding basée en Suisse à travers plusieurs filiales opérationnelles, chacune dédiée à des aspects spécifiques de son portefeuille technologique. Les filiales incluent (i) SEALSQ Corp (Nasdaq : LAES), qui se concentre sur les semi-conducteurs, la PKI et les produits technologiques post-quantiques, (ii) WISeKey SA, spécialisée dans les solutions RoT et PKI pour l'authentification et l'identification sécurisées dans l'IoT, la blockchain et l'IA, (iii) WISeSat AG, axée sur la technologie spatiale pour la communication par satellite sécurisée, spécifiquement pour les applications IoT, (iv) WISe.ART Corp, qui se concentre sur les NFT blockchain fiables et exploite le marché WISe.ART pour des transactions NFT sécurisées, et (v) SEALCOIN AG, qui se focalise sur l'internet physique décentralisé avec la technologie DePIN et héberge le développement de la plateforme SEALCOIN. Chaque filiale contribue à la mission de WISeKey de sécuriser l'internet tout en se concentrant sur leurs domaines respectifs de recherche et d'expertise. Leurs technologies s'intègrent de manière transparente dans la plateforme globale de WISeKey. WISeKey sécurise les écosystèmes d'identité numérique pour les individus et les objets en utilisant la blockchain, l'IA et les technologies IoT. Avec plus de 1,6 milliard de puces déployées dans divers secteurs IoT, WISeKey joue un rôle vital dans la sécurisation de l'Internet de Tout. Les semi-conducteurs de l'entreprise génèrent des données massives précieuses qui, lorsqu'analysées avec l'IA, permettent la prévention prédictive des pannes d'équipement. Approuvé par la racine de confiance cryptographique OISTE/WISeKey, WISeKey fournit une authentification et une identification sécurisées pour l'IoT, la blockchain et les applications d'IA. La racine de confiance WISeKey garantit l'intégrité des transactions en ligne entre objets et personnes. Pour plus d'informations sur la direction stratégique de WISeKey et ses filiales, veuillez visiter www.wisekey.com.

Avertissement

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels, une situation financière, des performances ou des réalisations de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à la date présente et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues ici en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de la Loi suisse sur les services financiers (« FinSA »), de la législation antérieure à la FinSA ou de la publicité au sens de la FinSA. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris des mérites et des risques impliqués. Rien dans ce document ne constitue, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une représentation quant à la performance future de WISeKey.



1 Note : Nous constatons que la perte nette d'IC’ALPS selon les normes comptables françaises (French GAAP) pour les douze mois clos le 31 décembre 2024 inclut des ventes à SEALSQ pour un montant d'environ 615 000 euros. En excluant les ventes à SEALSQ, la perte nette d'IC’ALPS selon les normes comptables françaises pour les douze mois clos le 31 décembre 2024 s'élèverait à une perte nette de 2 631 000 euros, sur la base des revenus préliminaires non audités d'IC’ALPS fournis à SEALSQ. Nous constatons que le résultat net d'IC’ALPS selon les normes comptables françaises pour les douze mois clos le 31 décembre 2023 inclut des ventes à SEALSQ pour un montant d'environ 1 168 000 euros. En excluant les ventes à SEALSQ, le résultat net d'IC’ALPS selon les normes comptables françaises pour les douze mois clos le 31 décembre 2023 s'élèverait à une perte nette de 850 000 euros, sur la base des revenus audités d'IC’ALPS fournis à SEALSQ.