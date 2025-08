Avis aux médias: L’Hôpital Shriners pour enfants Canada invite les médias à son tournoi de golf annuel

MONTRÉAL, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quoi : L’Hôpital Shriners pour enfants Canada convie les représentants des médias à une occasion spéciale de photos et d’entrevues dans le cadre de son tournoi de golf annuel, qui se tiendra au club Summerlea Golf & Country Club. L’édition 2025 mettra en lumière huit jeunes patients ambassadeurs venus de différentes provinces canadiennes. Âgés de divers groupes d’âge et atteints de conditions variées telles que le pied bot, la paralysie cérébrale, la scoliose, l’ostéogenèse imparfaite et des blessures sportives, ces enfants représentent autant d’histoires de courage et de résilience. Parmi eux, Emma, ambassadrice officielle du tournoi 2025, est née avec une scoliose congénitale sévère touchant sa colonne vertébrale et ses poumons. Malgré les défis, elle nage, fait du vélo et danse avec énergie et détermination, incarnant un esprit d’espoir inspirant. Quand : Jeudi 7 août 2025 (Arrivée des médias entre 10 h 30 et 11 h 30) Moment clé pour photos : vers 11 h Où : Summerlea Golf & Country Club 1000 Route 344 Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R6 Pourquoi : Le tournoi de golf annuel est le plus grand événement philanthropique de l’hôpital. Les fonds recueillis soutiennent les soins orthopédiques pédiatriques spécialisés ainsi que la recherche de pointe. Plus de 90 % des patients proviennent du Québec et plus de 60 % sont francophones Entrevues : Les patients ambassadeurs (y compris Emma), leurs familles, des donateurs et des représentants de l’hôpital seront disponibles pour des entrevues et des photos. RSVP : Pour confirmer votre présence ou demander une entrevue, contactez Ana-Sophia Cubas au 514-772-4231. Stationnement : Les représentants des médias peuvent se stationner dans le stationnement pour invités. Une signalisation et des bénévoles seront sur place pour orienter les visiteurs.

À propos de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada

Fondé à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada est un centre bilingue de soins actifs à court terme offrant des soins orthopédiques ultraspécialisés à des enfants provenant du Canada et d’ailleurs. L’établissement a pour mission de traiter et de réhabiliter les nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de conditions orthopédiques et neuromusculaires comme la scoliose, l’ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, les inégalités de longueur des jambes et la paralysie cérébrale. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital joue également un rôle de premier plan en enseignement et en recherche. Il étend son rayonnement partout au pays grâce à la télémédecine, aux cliniques en région et à ses cliniques satellites.

Légende : L’Hôpital Shriners pour enfants Canada invite les médias à un moment privilégié lors de son tournoi de golf annuel le 7 août 2025.

Tim Fisher

438-864-7687

timothy.fisher@shrinenet.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3462ccbe-5474-4522-a3df-278fa92475f2/fr