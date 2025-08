Thérapeutique Knight et Incyte modifient leur entente d’approvisionnement et de distribution avec l’ajout du retifanlimab et de l’axatilimab en Amérique latine

MONTRÉAL, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui l’élargissement de sa relation existante et la modification de son entente avec Incyte Biosciences International Sàrl, filiale suisse d’Incyte (NASDAQ : INCY), pour l’obtention des droits exclusifs de distribution du retifanlimab (commercialisé sous le nom de ZYNYZ® aux États-Unis et en Europe) et de l’axatilimab (commercialisé sous le nom de NIKTIMVOMD aux États-Unis) en Amérique latine.

Conformément aux modalités de cette entente modifiée, Incyte sera responsable du développement, de la fabrication et de l’approvisionnement de Knight pour le retifanlimab et l’axatilimab, et Knight devra obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et commercialiser les deux médicaments en Amérique latine. Knight et Incyte avaient conclu en septembre 2021 une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution pour MINVUVI® (tafasitamab) et PEMAZYRE® (pemigatinib) en Amérique latine.

Le retifanlimab est approuvé aux États-Unis et en Europe pour traiter les patients adultes atteints d’un carcinome à cellules de Merkel (MCC) métastatique ou localement avancé récidivant, un type rare et agressif de cancer de la peau.1 Selon les données épidémiologiques provenant de deux registres brésiliens, environ 550 à 1 250 nouveaux cas de MCC sont diagnostiqués annuellement au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Argentine.2 Le retifanlimab est également approuvé par la Food and Drug Administratio américaine (FDA) en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un carcinome épidermoïde du canal anal (SCAC) non opérable, localement récidivant ou métastatique.1 En outre, la FDA a approuvé le retifanlimab en monothérapie pour traiter les patients adultes atteints d’un SCAC localement récidivant ou métastatique qui présentent une progression de la maladie ou une intolérance à la chimiothérapie à base de platine.1 Les données épidémiologiques relatives au SCAC en Amérique latine sont limitées, et quelques 2 700 à 4 000 nouveaux cas de SCAC sont recensés chaque année au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Argentine.3

L’axatilimab a été approuvé par la FDA en août 2024 pour traiter la maladie chronique du greffon contre l’hôte (cGVHD) après échec d’au moins deux traitements systémiques précédents chez les patients adultes et pédiatriques dont le poids est d’au moins 40 kg.4 La GVHD chronique constitue une complication grave de greffe allogénique de cellules souches, où les cellules immunitaires du donneur attaquent les tissus du receveur, affectant potentiellement plusieurs organes comme la peau, le foie, les poumons et le tractus gastro-intestinal. Environ 1 400 à 1 800 greffes allogéniques sont rapportées chaque année au Brésil.5

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec Incyte et l’opportunité de commercialiser deux produits biologiques novateurs dans la région LATAM », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight. « Ces traitements complémentent parfaitement notre portefeuille actuel et renforceront considérablement notre présence dans les champs de l’oncologie et de l’hématologie, ce qui consolidera notre engagement à offrir des traitements transformateurs aux patients de toute l’Amérique latine. »

« À titre de partenaire, Knight démontre une longue expérience de collaboration et de solides capacités de distribution en Amérique latine », a déclaré Lee Heeson, vice-président exécutif et chef d’Incyte International. « Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération afin d’élargir notre partenariat existant pour le tafasitamab et le pemigatinib, pour inclure le retifanlimab et l’axatilimab pour que les patients admissibles de la région aient accès à nos médicaments novateurs. »

À propos du retifanlimab

ZYNYZ® (retifanlimab-dlwr) est un anticorps monoclonal humanisé qui cible le récepteur de mort cellulaire programmée 1 (PD-1), indiqué en association avec le carboplatine et le paclitaxel dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un carcinome épidermoïde du canal anal (SCAC) localement récidivant ou métastatique non opérable, et en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un SCAC localement récidivant ou métastatique avec progression de la maladie ou intolérance à la chimiothérapie à base de platine aux États-Unis.1

ZYNYZ® est également indiqué pour traiter les patients adultes atteints d’un carcinome à cellules de Merkel (MCC) métastatique ou localement avancé récidivant aux États-Unis. Cette indication est approuvée selon la procédure d’autorisation accélérée sur la base du taux de réponse tumorale et de la durée de la réponse. Le maintien de l’autorisation pour cette indication pourrait dépendre de la vérification et de la description des avantages cliniques lors d’essais de confirmation.1

ZYNYZ® est commercialisé par Incyte aux États-Unis. En 2017, Incyte a conclu une entente exclusive de collaboration et de licence avec MacroGenics, Inc. pour les droits mondiaux sur le retifanlimab.

ZYNYZ® est une marque déposée d’Incyte.

À propos de l’axatilimab

NIKTIMVMD (axatilimab-csfr) est le premier anticorps de sa catégorie bloquant le récepteur du facteur de stimulation des colonies 1 (CSF-1R) approuvé aux États-Unis pour traiter la maladie chronique du greffon contre l’hôte (cGVHD) après échec d’au moins deux lignes de traitement systémique chez les patients adultes et pédiatriques pesant au moins 40 kg.4

En 2016, Syndax a obtenu les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation de l’axatilimab auprès de UCB. En septembre 2021, Syndax et Incyte ont conclu une entente de licence mondiale exclusive de co-développement et de co-commercialisation de l’axatilimab pour traiter la cGVHD chronique et de toute indication ultérieure.

L’axatilimab fait actuellement l’objet d’essais cliniques de première ligne en association dans le traitement de la cGVHD; un essai clinique de phase II en association avec le ruxolitinib (NCT06388564) et un essai clinique de phase III en association avec des stéroïdes devraient débuter à la fin de l’année. L’axatilimab fait également l’objet d’un essai clinique de phase II en cours chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (NCT06132256).

NIKTIMVOMD est une marque déposée de Incyte. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

