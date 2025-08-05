Cloudera 收购 Taikun，旨在打造数据无界云端体验，助力 AI 全域落地

加利福尼亚州圣克拉拉, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为唯一一家致力于打造无界云端体验的数据与 AI 平台公司， Cloudera 今日宣布收购 Taikun ——家专注于混合云和多云环境中进行 Kubernetes 与云基础设施管理的领先平台提供商。 通过本次收购，Cloudera 可加速推进其完整平台的部署与交付，包括可在任意环境中运行的 Data Services 与 AI，覆盖从公有云、本地部署数据中心到主权云及物理隔离环境——皆由统一的控制平面实现。

随着企业 IT 环境日益复杂且分布广泛，为支撑核心业务及不断增长的 AI 工作负载需求，构建可靠且可扩展的数据基础设施愈显重要。 Cloudera 迎难而上，直面挑战，通过融合其行业领先的数据平台与 Taikun 原生 Kubernetes 技术，致力于在最复杂的环境下也能实现简便性和灵活度。

借助 Taikun 技术，Cloudera 获得了完全集成的计算层，可实现跨 IT 堆栈的统一部署与运营，持续打造无界云端体验。 这为客户带来了多项核心优势：

灵活掌控，随地运行：客户可在数据中心、云端或混合环境下部署数据与 AI 工作负载，既能保证性能稳定，又可实现选择自由。 Taikun 支持高度监管的环境，如 GovCloud、Sovereign Cloud 和各物理隔离数据中心，随时随地提供业界领先的云端、数据与服务解决方案，打造无界业务价值与智能化体验。

简化运营，升级无忧：通过集成计算层支持零停机升级，完成深度资源优化，助力客户提升效率，降低运营风险，同时减少整体拥有成本。

更快捷地采纳 Cloudera 及合作伙伴技术：客户可采用“自带引擎”方式，轻松集成 Cloudera 及其广泛合作伙伴生态中的工具和数据库——涵盖 Cloudera Data Services 和 Spark、HBase、Ozone、Kafka、Trino 等热门技术，以及第三方图数据库等。

以“无界云端”架构，引领美好未来：Cloudera 坚持捍卫客户选择权，拓展多元部署方式，确保在业务需求不断演进中，实现长期灵活且高度契合的客户体验。

“我们致力于将云体验延伸至企业数据所在的每一个角落，而此次收购正是实现这一使命的关键一步。”Cloudera 首席执行官 Charles Sansbury 表示， “我们将 Taikun 的原生容器平台集成至自身技术栈，正逐步打破运营壁垒，助力客户更快洞察数据，做出更明智决策，并在业务各环节实现实时响应。”

作为此次收购的一部分，Taikun 工程团队将加入 Cloudera 的工程、产品与支持部门，注入 Kubernetes 深厚的技术专长，进一步增强整体技术实力。 此外，总部位于捷克的 Taikun 将作为 Cloudera 在欧洲的新研发枢纽，进一步彰显了后者持续深耕区域创新的坚定承诺。

“此次被 Cloudera 购入麾下，成为我们发展进程中的一个重要里程碑。”Taikun 前首席执行官 Adam Skotnicky 表示，“凭借先进的云原生计算平台，我们将助力全球客户在数据中心以及多云环境无缝交付与部署各服务和应用。 当前正值数据与 AI 发展的关键阶段，唯有 Cloudera 才是我们最契合的合作伙伴。”

“在基础架构日益复杂的当下，数据与应用管理的碎片化问题正困扰着越来越多的组织，不仅带来了更高的复杂性和成本负担，也制约了数据与 AI 战略的深入推进。”SanjMo 负责人 Sanjeev Mohan 表示， “由此导致，它们不得不在工作负载部署和数据分析方面做出妥协。 随着 Cloudera 收购 Taikun 并将其集成至 Cloudera 平台，各类组织如今能在数据从云端到边缘的任何位置运行 AI 与分析，加速见解生成，赋能更加智能化的决策，推动全组织实时作出响应。”

这是 Cloudera 在短短 14 个月内完成的第三笔战略收购，此前该公司于 2024 年 5 月收购了 Verta 的运营型 AI 平台，2024 年 11 月收购了 Octopai 的数据血缘与目录解决方案。 这一系列战略性收购体现了 Cloudera 持续加码平台投入建设，旨在确保客户能在最契合业务需求的环境中灵活运行数据与 AI 工作负载，真正实现“零妥协”。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、本地数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提升数据安全、治理能力，以及实时与预测性见解。 全球各行业顶级品牌依赖 Cloudera 重塑决策方式，最终提升盈利能力，防范威胁，甚至挽救生命。

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