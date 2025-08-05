Cloudera 收購 Taikun，提供隨處可用的數據雲端體驗，推動 AI 全面普及

加州聖塔克拉拉, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一能將雲端帶到任何地方的數據與 AI 平台公司，今日宣佈收購管理混合雲端與多雲端環境中 Kubernetes 及雲端基礎架構的頂尖平台供應商 Taikun 。 Cloudera 藉此加快其完整 Cloudera 平台（包括任何地方的 Data Services 及 AI）的部署及交付，從公共雲端、本地數據中心以至主權雲端及氣隙環境均透過統一控制平面實現。

隨著企業 IT 環境趨向複雜和分散之際，可擴展的可靠數據基礎架構對支援核心營運和 AI 工作負載增長的需求日趨關鍵。 Cloudera 結合其領導業界的數據平台與 Taikun 原生 Kubernetes 技術，直接應對挑戰，為極為複雜的環境帶來簡易操作和靈活彈性。

借助 Taikun 的技術，Cloudera 獲得全面整合的運算層，統一 IT 堆疊中的部署和營運，在任何地方都能提供一致的雲端化體驗。 客戶可從而獲得以下關鍵優勢：

隨處靈活部署，全面掌控自如：客戶可在數據中心、雲端或混合環境中運行數據與 AI 工作負載，而不影響性能，同時確保自由選擇。 Taikun 支援政府雲端、主權雲端及氣隙數據中心等高度監管環境，提供隨處可用的頂尖雲端、數據與服務解決方案，讓商業價值與智能無所不在。

流暢營運，無縫升級：整合運算層實現零停機升級，資源優化更加精細緊密，助客戶提升效率、降低營運風險，同時減少整體擁有成本。

加速採用 Cloudera 及合作夥伴技術：客戶可採取「自備引擎」策略，輕鬆整合 Cloudera 及其廣泛合作夥伴生態系統的工具及資料庫，包括 Cloudera Data Services 及 Spark、HBase、Ozone、Kafka、Trino 等熱門技術，以至第三方圖形資料庫等。

以隨處雲端架構迎接未來：透過維持選擇彈性和擴展部署方案，Cloudera 提供長期靈活應變能力，隨著業務要求變化滿足客戶需求。



Cloudera 行政總裁 Charles Sansbury 指出：「我們秉持隨企業數據所在之處提供雲端體驗的使命，而此收購正是關鍵一步。 透過將 Taikun 容器原生平台整合至我方技術堆疊，我們正消除營運障礙，讓客戶更快獲取洞察分析、作出更明智的決策，並推動業務中各方面的即時行動。」

此收購完成後，Taikun 工程團隊將加入 Cloudera 的工程、產品及支援機構，賦予 Kubernetes 的深厚技術專業知識。 此外，總部位於捷克共和國的 Taikun 將成為 Cloudera 新開發基地，鞏固其推動區域創新的決心。

Taikun 前行政總裁 Adam Skotnicky 表示：「Cloudera 的收購對我們帶來里程碑意義。憑著先進的雲端原生運算平台，我們能夠協助全球客戶順暢交付和部署服務及應用，不論數據中心和多雲端環境亦然。 在此數據與 AI 的關鍵時刻，Cloudera 是我們加入的不二之選。」

SanjMo 負責人 Sanjeev Mohan 說：「企業正因分散式基礎架構下的數據與應用管理碎片化而承受前所未有的痛苦，情況更加複雜，成本進一步攀升，數據/AI 計劃發展亦受到限制。 結果導致工作負載安排及數據分析無法做到兩全其美。 隨著 Cloudera 收購 Taikun，並將其整合至 Cloudera 平台，企業如今能在數據所在的任何位置（包括雲端以至邊緣）運行 AI 和分析，加速獲取洞察分析、強化智能決定，並推動組織全體的即時回應。」

此為 Cloudera 僅 14 個月來的第三宗策略收購，此前於 2024 年 5 月收購 Verta 營運型 AI 平台，並於 2024 年 11 月收購 Octopai 數據沿襲及目錄解決方案。 此等策略收購體現 Cloudera 持續投資以鞏固其平台，確保客戶能靈活地在最適當的地方運行數據與 AI 工作負載，而無需作出妥協。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、本地數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖品牌均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅，甚至拯救生命。

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