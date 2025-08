GCL 公布 2025 财年财务业绩

新加坡, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 游戏与娱乐领域领先供应商 GCL Global Holdings Ltd (NASDAQ: GCL,简称 “GCL” 或“公司”),今日公布截至 2025 年 3 月 31 日的 2025 财年财务业绩。

2025 财年及后续亮点

“今年是我们业务的重大转折点,主要体现在恢复盈利、毛利率提升及顶线增长这几方面,”GCL 集团首席执行官 Sebastian Toke 表示。 这一增长主要得益于《黑神话:悟空》(Black Myth: Wukong) 在全球范围大获成功,以及游戏库的扩大和分销及发行业务整体需求的提升。 我们相信《黑神话:悟空》这款先驱作品为众多有望风靡全球的亚洲 3A 级游戏打下基础,而 GCL 已做好充分准备驾驭新浪潮。

“展望未来,我们预计在完成对 Ban Leong Technologies 的收购后能顺利实现整合,并有信心激发强有力的协同效应,这一切都将强化我们的平台并加速业务增长。 此外,在游戏软件驱动硬件需求的时代,对消费电子及游戏硬件集团 Ban Leong 的收购也将完善 GCL 的生态系统。 无论面向独立创作者还是 3A 工作室,我们全方位的游戏生态系统使 GCL 成为对各类开发商而言吸引力日益攀升的合作伙伴。”

2025 财年收入达 1.421 亿美元,较 2024 年同期的 9,750 万美元增长 45.7%。 这一增长主要来自各细分市场的强劲表现,包括《黑神话:悟空》的全球实体发行收入,以及子公司 2Games 数字游戏库扩大至 8,000 余款游戏的贡献。 截至 2025 年 3 月 31 日,本财年毛利率为 15%,较 2024 财年的 13.7% 提升 130 个基点。 毛利率提升部分得益于《黑神话》的成功,同时也反映了发行和数字销售业务整体利润率的提高。

2025 财年收入成本为 1.208 亿美元,较去年同期的 8,420 万美元增长 43.5%。

销售与营销费用保持稳定,2025 财年与 2024 财年同期均为 260 万美元,体现了运营效率的提升和成本管控的优化。

一般及行政支出为 1,540 万美元,较去年同期的 1,310 万美元增长 17.8%。 公司投资于人员及基础设施,旨在为持续的业务增长和公司扩张提供支持;该项支出还包括因公司上市转型而产生的相关成本。

2025 财年总运营支出为 1,800 万美元,相较去年同期的 1,570 万美元增长 14.6%。

其他净收入为 290 万美元,去年同期为 50 万美元;该项增长主要来自本财年发行的公司可转换票据带来的 530 万美元公允价值收益。

2025 财年净收入为 500 万美元,较去年同期净亏损 200 万美元实现 350% 的增长。

2025 财年 EBITDA 达 1,080 万美元,较去年同期的 100 万美元增长 980%。

2025 财年基本每股收益和稀释每股收益均为 0.05 美元,而去年同期基本每股亏损和稀释每股亏损均为 0.01 美元。

2025 财年及后续重大进展

资产负债表

截至 2025 年 3 月 31 日,公司现金及受限现金总额为 2,140 万美元,而 2024 年 3 月 31 日为 430 万美元。

“收购 Ban Leong 预计将显著改善公司的财务状况。 更重要的是,随着游戏行业不断发展,借助日益加速的计算平台和不断变化的玩家偏好,将使我们能够以创新方式整合硬件、软件和 IP。 我们已制定了明确的方针规划,旨在实现协同效应,并预计在本财年末看到成效,”Sebastian Toke 表示。

“我们拥有强劲的新作发布计划,预计将在全球发行并在亚洲各地区分销多款游戏。 公司正在积极构建游戏开发渠道,同时也相信当前的开发环境为我们提供了诸多良机,可以充分发挥我们在分销和本地化方面的专长,持续培育全球玩家品牌忠诚度。”

电话会议

关于 GCL Global Holdings

GCL Global Holdings Ltd. 致力于通过沉浸式游戏与娱乐体验联动全球玩家,以快速增长的亚洲游戏市场为战略重心,帮助创作者为世界各地游戏社区提供精彩内容与趣味玩法体验。

凭借对游戏趋势与市场动态的深刻洞察,GCL Group 通过其多元化的数字与实体内容组合,将亚洲开发的 IP 作品引入主机、PC 及流媒体平台等全球市场,搭建起跨越文化与受众的桥梁。

如需了解更多,请访问 http://www.gclglobalholdings.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款作出的“前瞻性陈述”,可通过使用“估计”、“计划”、“预测”、“预报”、“有意”、“将会”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”等类似表述予以识别,此类陈述用以预测或表明未来事件或趋势,而非对历史事实的陈述。 这些前瞻性陈述还包括但不限于对以下方面的陈述:关于收入及其他财务和绩效指标的预测、估计和预期;对市场机会和预期的预测;GCL 业务扩展与增长能力的隐含企业价值预估;公司拟收购 Ban Leong Technologies Limited 的预期收益;公司的竞争优势及预期增长;以及公司人才获取与保留能力的相关陈述。 这些陈述基于本新闻稿中明示或暗示的各种假设,以及 GCL 管理层当前的预期,并非对实际业绩的预测。

相关陈述涉及可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示内容存在重大差异的风险、不确定性及其他因素。 尽管 GCL 认为本新闻稿中的每项前瞻性陈述均有合理依据,但需提醒读者此类陈述基于当前已知事实与因素以及对未来的预测,其本身具有不确定性。 此外,公司于 2024 年 12 月 31 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的与近期业务合并相关的注册声明中包含的委托书/招股说明书,以及公司后续可能向 SEC 提交的其他文件中,亦载有相关风险与不确定性。 这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的内容存在显著差异的其他重要风险和不确定性。 GCL 无法保证本新闻稿中的前瞻性陈述完全准确。 可能还存在 GCL 当前已知的其他风险,或 GCL 目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 鉴于前瞻性陈述中的重大不确定性,本新闻稿内容不应被视为任何人对前述前瞻性陈述实现目标的承诺,或其设想的任何结果必定达成的任何承诺或保证。 本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表 GCL 截至该新闻稿发布之日的观点。 随后发生的事件和发展将导致以上观点发生变化。 然而,尽管 GCL 未来可能更新这些前瞻性陈述,但除适用法律要求外,目前暂无此计划。 因此,不应将这些前瞻性陈述视为代表 GCL 在本新闻稿发布日期之后任何日期的观点。 除可能的法律要求外,GCL 没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

非 GAAP 指标

本新闻稿中包含的某些财务信息和数据,如 EBITDA,未根据美国公认会计原则 (GAAP) 编制。 EBITDA 并非 GAAP 所定义的净收入,且不应被视为替代净收入(亏损)作为衡量我们经营绩效的指标。 此外,EBITDA 并非旨在作为管理层可自由支配使用的自由现金流衡量标准,因为此类衡量标准未考虑某些现金需求,如资本支出、税款支付和债务偿还要求。 鉴于前述限制,您不应将 EBITDA 视为替代或优于根据 GAAP 编制的净收入(亏损)。 我们鼓励我们的股东和投资者及其他人士全面审阅我们的财务信息,而非依赖任何单一财务指标。

提供 EBITDA 是为了增强投资者对我们财务绩效的整体理解,不应被视为替代或优于根据 GAAP 编制和呈现的财务信息。 我们鼓励投资者查阅这些历史非 GAAP 财务指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的调节表。 由于 EBITDA 作为分析指标存在重大限制,且并非所有公司都以相同方式计算,因此可能无法与其他公司使用的类似名称指标进行比较。

GCL GLOBAL HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Stated in U.S. dollar, except for the number of shares)

As of March 31,

2025 2024

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents $ 18,247,380 $ 2,677,059

Restricted cash 3,131,335 1,656,678

Accounts receivable, net 25,761,683 17,413,086

Amount due from related parties 392,334 21,880

Inventories, net 5,936,223 4,826,217

Other receivable and other current assets, net 1,733,022 460,997

Prepayments, net 6,239,861 5,510,988

Derivative asset 269,119 -

Loan to third party 382,024 -

Total current assets 62,092,981 32,566,905

NONCURRENT ASSETS

Property and equipment, net 380,315 505,111

Definite-lived intangible assets, net 2,207,852 3,273,226

Indefinite-lived intangible assets 14,324,323 6,858,114

Goodwill 2,990,394 2,990,394

Long-term investments 15,435,274 71,045

Other receivable, non-current - 167,000

Prepayments, a related party 3,000,000 -

Operating leases right-of-use assets 442,376 1,128,066

Finance leases right-of-use assets 363,008 470,100

Deferred merger costs - 1,065,854

Deferred tax assets, net 351,060 462,429

Total noncurrent assets 39,494,602 16,991,339

TOTAL ASSETS $ 101,587,583 $ 49,558,244

LIABILITIES, MEZZANINE EQUITY, AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank Loans, current $ 10,500,085 $ 8,812,807

Accounts payable 28,389,357 7,016,238

Accounts payable, a related party 4,567,337 6,567,480

Contract liabilities 505,323 209,903

Other payables and accrued liabilities 4,702,791 3,101,586

Operating lease liabilities, current 376,751 792,197

Contingent consideration for acquisition, current 1,121,006 2,319,000

Finance leases liabilities, current 84,528 72,868

Amount due to related parties 683,338 486,016

Tax payables 1,417,173 1,017,143

Total current liabilities 52,347,689 30,395,238

NON-CURRENT LIABILITIES

Operating lease liabilities, non-current 110,368 370,103

Finance leases liabilities, non-current 164,606 234,765

Bank loans, non-current 1,421,139 208,010

Deferred investment consideration payable 7,500,000 -

Derivative liabilities, non-current 3,086,519 -

Deferred tax liabilities - 346,969

Contingent consideration for acquisition, non-current - 1,378,000

Total non-current liabilities 12,282,632 2,537,847

TOTAL LIABILITIES 64,630,321 32,933,085

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

MEZZANINE EQUITY

Ordinary shares subject to possible redemption, nil and 217,724 shares as of March 31, 2025 and 2024, respectively* - 700,000

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Ordinary share, par value $0.0001; 150,000,000 shares authorized, 126,276,372 and 105,055,344 shares issued as of March 31, 2025 and 2024, respectively, and 121,947,978 and 105,055,344 outstanding as of March 31, 2025 and 2024, respectively* 12,196 10,506

Additional paid-in capital 18,149,582 1,730,098

Retained earnings 17,513,985 11,938,374

Accumulated other comprehensive income (loss) 178,312 (120,551 )

TOTAL GCL Global Holdings Ltd shareholders’ equity 35,854,075 13,558,427

Non-controlling interests 1,103,187 2,366,732

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 36,957,262 15,925,159

TOTAL LIABILITIES, MEZZANINE EQUITY AND SHAREHOLDERS’ EQUITY $ 101,587,583 $ 49,558,244