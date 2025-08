Nauru accueille ses premiers citoyens du climat dans le cadre d’un programme inédit dans le monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La république de Nauru a accueilli ses premiers nouveaux citoyens dans le cadre de l’Economic and Climate Resilience Citizenship Program (Programme gouvernemental de citoyenneté pour la résilience économique et climatique), annoncé lors de la COP29 à la fin de l’année dernière.

Classé cinquième pays le plus vulnérable au monde selon l’Indice de Vulnérabilité Multidimensionnelle (IVM) des Nations unies, en raison de son exposition accrue aux chocs économiques et environnementaux, Nauru a lancé ce programme afin de permettre aux investisseurs soucieux de l’environnement d’acquérir une citoyenneté supplémentaire tout en contribuant à des projets d’adaptation au changement climatique et de développement durable dans le Pacifique Sud.

Edward Clark, le PDG du programme, a révélé que le premier demandeur approuvé était une famille allemande de quatre personnes qui avait récemment vendu son entreprise familiale, une entreprise allemande réputée, et qui vivait actuellement à Dubaï.

« Ils cherchaient une seconde nationalité pour disposer d’un plan B face à l’instabilité politique mondiale actuelle. Ils ont choisi le programme de citoyenneté de Nauru pour sa résilience économique et climatique, car cette contribution vise à lutter contre les impacts du changement climatique sur l’île », a-t-il expliqué.

M. Clark, qui possède une vaste expérience dans les secteurs bancaire, financier et de la conformité, a déclaré qu’il s’était écoulé moins de quatre mois entre la réception de la demande et l’octroi de la nationalité, et que des procédures de contrôle préalable strictes avaient été suivies.

« Il s’agit d’un pilier fondamental de notre programme et d’une garantie pour la réputation et la sécurité de Nauru », a-t-il ajouté.

« Tous les candidats sont soumis à des vérifications auprès des forces de l’ordre internationales et à un contrôle approfondi de leurs antécédents. L’ensemble de notre processus de candidature est conforme aux meilleures pratiques internationales. »

Il a précisé que seules les personnes de haut rang, capables de contribuer à l’avenir de Nauru, se verraient accorder la nationalité.

« L’octroi de la nationalité nauruane à cette famille marque une étape importante pour le programme et renforce la confiance de ceux et celles qui envisagent actuellement d’acquérir la nationalité nauruane par investissement. »

Nauru s’engage dans un projet à long terme visant à réformer le pays face aux défis économiques et au changement climatique. Outre la gestion de questions telles que la sécurité alimentaire et hydrique, ce projet comprend l’initiative « Higher Ground », qui consiste à relocaliser la quasi-totalité de la population des côtes vers des terres plus élevées.

Les nouveaux citoyens allemands ont déposé leur candidature par l’intermédiaire du cabinet Henley & Partners, spécialisé dans l’immigration internationale, qui a déclaré dans un communiqué être « extrêmement fier de représenter le premier demandeur à obtenir la citoyenneté dans le cadre de l’Economic and Climate Resilience Citizenship Program de Nauru ».

« Pour notre entreprise, cela va au-delà de la mobilité ; il s’agit d’orienter les capitaux vers un petit État insulaire en développement, confronté à des risques climatiques.

« C’est un exemple clair de la manière dont la migration d’investissement, lorsqu’elle est bien conçue et gérée, peut orienter les capitaux vers des mesures de résilience économique et climatique, et créer un avenir plus durable », conclut le communiqué.