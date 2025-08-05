瑙鲁在全球首创计划中批准了首批“气候公民”

奥克兰，新西兰, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑙鲁共和国迎来了根据政府“经济与气候韧性公民计划”(Economic and Climate Resilience Citizenship Program) 加入的首批新公民，该计划于去年年底在 COP29 上宣布。

根据联合国多维脆弱性指数 (MVI)，瑙鲁因高度暴露于经济和环境冲击而被列为全球第五大最脆弱国家。该国推出这一计划，旨在让有社会责任感的投资者在获得额外公民身份的同时，为南太平洋地区的气候适应和可持续发展项目贡献力量。

该计划首席执行官 Edward Clark 透露，首位获批的申请人是一个德国四口之家，该家庭近期出售了经营多年的家族企业——一家享有盛誉的德国知名公司，目前居住在迪拜。

“鉴于当前全球政治动荡，他们一直在寻求第二公民身份以作为备选方案，而选择瑙鲁‘经济与气候韧性公民计划’，是因为他们的投资将用于应对气候变化对该岛的影响，”他解释道。

Clark 先生在国际银行业、金融犯罪及合规领域拥有丰富经验，他表示，从收到申请到授予公民身份耗时不到四个月，且期间执行了严格的尽职调查程序。

“这是我们计划的核心支柱，也是瑙鲁声誉与安全的保障，”他表示。

“所有申请人均需通过国际执法机构的审查，并需接受深入的背景核查。 我们整个申请流程符合国际最佳实践。”

他表示，只有具备最高素质、能够参与塑造瑙鲁未来的人士，方可获得公民身份。

“向该家庭授予瑙鲁公民身份标志着该计划的重要里程碑，并为目前正在探索通过投资获得瑙鲁公民身份的人士增添了信心。”

为应对经济挑战和气候变化，瑙鲁正启动一项长期的国家改革计划。该计划除了解决粮食和水资源安全等问题外，还包括“高地倡议”(Higher Ground Initiative)——该倡议旨在将几乎全国的人口从沿海迁往地势更高处。

这批来自德国的新公民通过国际移民代理机构 Henley & Partners 提交了申请。该机构在一份声明中表示，“非常自豪能代表首位成功获得瑙鲁共和国‘经济与气候韧性公民计划’公民身份的申请人。

对我们公司而言，这不仅仅关乎流动性；这关乎将资金投入到一个面临切实气候风险的小岛屿发展中国家。”

“这清楚地表明，如果投资移民项目设计合理、管理得当，就能将资金导向经济与气候韧性措施，进而创造更可持续的未来，”声明总结道。