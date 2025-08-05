瑙魯實施全球首個計劃，首批「氣候公民」獲准申請

奧克蘭，紐西蘭, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑙魯共和國迎來首批通過政府經濟與氣候韌性公民身份計劃 (Economic and Climate Resilience Citizenship Program) 的新公民，該計劃於去年底在 COP29 上隆重宣佈。

根據聯合國多維脆弱性指數 (MVI)，瑙魯因經濟與環境衝擊風險日益提升而位列全球第五大脆弱國家。該計劃讓具社會責任的投資者取得第二公民身份，並為南太平洋氣候適應與可持續發展計劃作出貢獻。

計劃行政總裁 Edward Clark 透露，首位獲批申請者為一個現居杜拜的德國四口之家，其近期出售了經營多年的家族企業，即一間信譽良好的知名德國公司。

他解釋道：「鑑於目前全球政治局勢動盪，他們尋求第二公民身份作為備選方案，並選擇瑙魯經濟與氣候韌性公民身份計劃 (Economic & Climate Resilience Citizenship Program)，因其資金將用於應對氣候變遷對島國的影響。」

Clark 先生在國際銀行、金融犯罪及合規方面經驗豐富，他表示從申請到授予公民身份僅需不到四個月，且遵循嚴格的盡職審查程序。

他表示：「此乃本計劃的核心支柱，也是保障瑙魯的聲譽及安全。

所有申請者均接受國際執法機構審查及深入背景核實。 整個申請流程完全符合國際最佳規範。」

據他所指，只有能夠協助塑造瑙魯未來的頂尖人才，才能取得公民資格。

「向這個家庭授予瑙魯公民身份，標誌著該計劃的重大里程碑，並讓正在探索投資移民瑙魯的人士更加充滿信心。」

瑙魯正在推行應對經濟挑戰及氣候變遷的長期計劃，推動國家革新，除了解決糧食及水資源安全等問題以外，更包括「高地計劃」(Higher Ground Initiative)——將近乎全國人口從沿海遷往內陸高地。

這批德國籍新公民透過國際移民顧問公司 Henley & Partners 申請，該公司聲明表示「深感榮幸能夠代表首位成功獲得瑙魯共和國經濟與氣候韌性公民身份計劃批准的申請者。

對本公司來說，這超越普通的移民服務；而是引導資本投入正面臨真正氣候威脅的小島嶼發展中國家。」

聲明總結：「這清楚體現投資移民如設計和管理得當，有助將資金引導至經濟與氣候韌性措施，開創更可持續發展的未來。」