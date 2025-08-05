Teledyne推出 Z-Trak Express 1K5，实现经济高效的在线3D测量和检测

加拿大滑铁卢, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽交所代码：TDY]旗下公司、全球机器视觉技术领导者Teledyne DALSA宣布推出Z-Trak™ Express 1K5 3D激光轮廓仪系列。Z-Trak Express 1K5-是 Z-Trak系列 中的最新创新成果，专为实现经济高效的3D测量和检测而设计。它能够提供实时的高速3D处理，在整个测量范围内实现每秒5000轮廓的最大轮廓速率。这使其成为众多行业的理想之选，包括二次电池生产、汽车制造、木材检测、工厂自动化以及物流等。.

Z-Trak Express 1K5具有1700毫米水平视场，能够使用单个传感器对诸如木板、路面、托盘和汽车部件等宽体物体进行精确测量和检测。它还支持以多种拓扑结构集成多个传感器，从而能够执行诸如测量移动部件厚度、进行连续360度检测以及扩展水平视场等高级测量和检测任务，同时不影响Z分辨率。为了简化部署并降低成本，Z-Trak Express 1K5使用单根数据线同步多个传感器，并支持基于内容的触发以提高灵活性。

所有Z-Trak轮廓仪都为部署准备就绪，能够实现微米级测量精度，无需现场校准。为了适应各种尺寸、形状、颜色、表面和材料构成的物体，Z-Trak Express 1K5包含实时用户可编程轮廓增强功能、两点HDR以及具有人眼安全的红色或蓝色激光的型号。与所有Z-Trak激光轮廓仪一样，Z-Trak Express 1K5能够进行机上处理，而不影响轮廓速率。

Z-Trak Express 1K5 系列附带：

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Teledyne视觉解决方案提供垂直整合的工业和科学成像技术产品组合。Teledyne DALSA、e2v CMOS图像传感器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相协作，形成各领域的专长集合，拥有丰富的经验和解决方案。它们组合并利用彼此的优势，提供深厚而广泛的传感和相关技术组合。Teledyne提供全球客户支持和技术专长以处理艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。

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