Teledyne推出 Z-Trak Express 1K5，實現經濟高效的線上3D測量和檢測

加拿大滑鐵盧, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[紐交所代碼：TDY]旗下公司、全球機器視覺技術領導者Teledyne DALSA宣佈推出 Z-Trak™ Express 1K5 3D雷射輪廓儀系列。Z-Trak Express 1K5是 Z-Trak系列中的最新創新成果，專為實現經濟高效的3D測量和檢測而設計。它提供具有即時處理的高速3D檢測，在整個測量範圍內實現每秒5000個輪廓的最大輪廓速率。這使其成為眾多行業的理想選擇，包括二次電池生產、汽車製造、木材檢測、工廠自動化以及物流。

Z-Trak Express 1K5具有1700毫米水平視野，只需一個感測器即可對木板、路面、托盤和汽車部件等寬體物體進行精確測量和檢測。它還支援以多種拓撲結構整合多個感測器，從而實現先進測量和檢測任務例如測量移動部件厚度、進行連續360度檢測以及擴展水平視野，且不會影響Z軸解析度。為了簡化部署並降低成本，Z-Trak Express 1K5使用數據線同步多個感測器，並支援基於內容的觸發，從而提高靈活性。

所有Z-Trak輪廓儀均可直接部署，無需現場校準即可提供微米級測量。為了適應各種尺寸、形狀、顏色、表面和材料構成的物體，Z-Trak Express 1K5包含即時、用戶可編程的輪廓增強功能、兩點HDR以及配備具有人眼安全的紅色或藍色雷射型號供選擇。與所有的Z-Trak雷射輪廓儀一樣，Z-Trak Express 1K5能在不影響輪廓速率的情況下進行進行機上處理。

Z-Trak Express 1K5 系列附帶：

請訪問產品頁面了解更多資訊，如需諮詢銷售事宜，請訪問我們的 聯絡頁面.

Teledyne視覺解決方案提供全面的垂直整合工業和科學成像技術產品組合。Teledyne DALSA、e2v CMOS圖像感測器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相協作，形成各領域無與倫比的專長集合，擁有數十年的經驗和一流的解決方案。它們組合並利用彼此的優勢，提供深厚而廣泛的傳感和相關技術組合。Teledyne提供全球客戶支持和技術專長以處理艱巨的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶打造獨特的競爭優勢。

媒體聯絡人

Yuki Chan

Yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fdc9090a-3eff-4823-becf-55b524785910/zh-Hant