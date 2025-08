CCC livre de l'aide militaire canadienne donnée à l'Ukraine

OTTAWA, Ontario, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer la livraison d'aide militaire canadienne donnée par le ministère de la Défense nationale (MDN) au gouvernement ukrainien. Les dons ont été fabriqués par Colt Canada à Kitchener, en Ontario, puis expédiés par avion en Ukraine.

Dans le cadre de l'aide apportée par le gouvernement du Canada à l'Ukraine, la CCC collabore avec le ministère canadien de la défense afin d'assurer l'approvisionnement rapide et efficace en équipement militaire au gouvernement ukrainien. Depuis le début de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, la CCC a facilité la livraison de près de 2 milliards de dollars en dons canadien à l'Ukraine.

La CCC est un organisme d'exécution chargé de la prestation de l'aide étrangère en nature du gouvernement du Canada. Au cours des 60 dernières années, le service d'approvisionnement pour l'aide canadienne de la CCC a fourni une solution spécialisée afin de livrer rapidement et efficacement les dons canadiens dans des environnements en constante évolution.

En plus de fournir l'aide militaire du Canada à l'Ukraine, ce service permet également la mise en œuvre d'un large éventail d'initiatives du gouvernement canadien, notamment en matière de secours d'urgence en cas de catastrophe, de lutte contre la traite des personnes et de soutien aux efforts antiterroristes.

Citations

« Le Canada reste déterminé à soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour sa souveraineté, sa liberté et son intégrité territoriale. Notre soutien militaire témoigne non seulement de notre solidarité avec le peuple ukrainien, mais reflète également notre engagement commun avec nos alliés et partenaires en faveur d'une paix juste et durable. Tout en continuant à soutenir l'Ukraine, nous rechercherons activement des possibilités pour l'industrie canadienne de fournir des outils et des équipements essentiels à sa défense. » – L'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale.

« La CCC est fière de contribuer à l'aide apportée par le ministère canadien de la défense à l'Ukraine. Notre travail permet de garantir que l'aide essentielle parvient à ceux qui en ont le plus besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. Cette mission reflète notre engagement profond à soutenir les priorités internationales du Canada et à nous tenir aux côtés de nos alliés. » – Bobby Kwon, président et directeur général de la CCC.

« Colt Canada est honorée de contribuer aux efforts du Canada pour soutenir l'Ukraine en cette période critique. En étroite collaboration avec le ministère canadien de la défense et la CCC, nous nous engageons à fournir un équipement fiable et de haute qualité qui répond aux besoins opérationnels des forces ukrainiennes sur le terrain. » – Sean Congdon, président et chef de la direction, Colt Canada.

Liens connexes

Ressource

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.