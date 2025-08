Wawanesa offre 200 000 $ en subventions pour soutenir des projets visant à réduire l’impact d’événements météorologiques extrêmes

WINNIPEG, Manitoba, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puisque les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, imprévisibles et graves, Wawanesa Assurance redouble d’efforts encore une fois pour aider un plus grand nombre de communautés canadiennes à devenir plus résilientes grâce à son programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales.

Pour sa deuxième année consécutive, l’initiative offre un financement total de 200 000 $ pour appuyer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, et ainsi réduire les effets des événements météorologiques extrêmes sur les communautés. Afin d’aider les bénéficiaires à avoir un impact encore plus grand, Wawanesa a doublé le montant maximal de la subvention individuelle pour le porter à 50 000 $. Le programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales est ouvert aux projets admissibles dans n’importe quelle communauté canadienne.

« Des feux de forêt aux inondations, en passant par les tempêtes de grêle, la dernière année a été la plus destructrice de l’histoire de notre pays sur le plan météorologique », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice, Communications et impact communautaire à Wawanesa. Alors que les changements climatiques se font sentir de plus en plus, Wawanesa aide les Canadiens et Canadiennes à mieux protéger ce qui compte le plus. »

La date limite pour présenter une demande dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales est le 26 septembre. Les organismes admissibles comprennent des organismes de bienfaisance enregistrés, des organisations à but non lucratif et des communautés autochtones. Pour voir les critères d’admissibilité ou pour présenter une demande, visitez wawanesa.com.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa, qui investit 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes et les organismes en première ligne de la lutte contre les changements climatiques.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11.5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .