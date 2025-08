BPCE : Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2025 du Groupe BPCE

Paris, le 5 août 2025

Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2025

+ 21 % : forte hausse du résultat net au T2-25, à 1 Md€

1er août 2025 : signature de l'accord juridique d'acquisition de novobanco

CHIFFRES CLÉS1 T2-25 : Croissance du PNB de 12 % YoY, à 6,3 Md€, grâce à des performances très solides dans tous les métiers



RBE en hausse de 24 % illustrant la maîtrise des charges ; Coefficient d’exploitation de 66,3 %, - 4,2 pp YoY



Résultat net2 de 1,0 Md€, + 21 % vs. T2-24









S1-25 : PNB de 12,6 Md€, + 11 % YoY; RBE en hausse de 23 %. Coefficient d’exploitation à 67,2 % en baisse de 3,8 pp YoY



Résultat net2 de 1,8 Md€, + 8 % YoY, + 14 % hors surtaxe exceptionnelle









Niveaux de solvabilité et de liquidité très élevés : Ratio CET1 en croissance à 16,3 %3 et LCR à 143 %4 à fin juin 2025



Après l’annonce du projet d’acquisition de novobanco, confirmation du niveau A+ par les agences de notation Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings et R&I





MÉTIERS5 BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE Forte hausse des revenus de 12 % au S1-25 et de 13 % au T2-25 sur un an, portés par une solide dynamique commerciale et le rebond de la marge nette d’intérêt ; Poursuite de la progression des fonds de commerce des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne avec 430 000 nouveaux clients5



Financement des territoires : progression de 1 % des encours de crédit sur un an, atteignant 730 Md€ à fin juin 2025

Hausse des dépôts 6 de 11 Md€ sur un an, atteignant 701 Md€ à fin juin 2025

de 11 Md€ sur un an, atteignant 701 Md€ à fin juin 2025 Solutions et Expertises financières : hausse des revenus de 26 % au S1-25 YoY, intégrant BPCE Equipment Solutions depuis le 1 er mars 2025. Activité très dynamique en crédit à la consommation, en leasing et en affacturage

mars 2025. Activité très dynamique en crédit à la consommation, en leasing et en affacturage Assurance : collecte brute 7 de 8,7 Md€ en assurance vie au S1-25. Hausse des primes 7 de 10 % en assurance non-vie YoY

de 8,7 Md€ en assurance vie au S1-25. Hausse des primes de 10 % en assurance non-vie YoY Digital et Paiements : Croissance du PNB de 8 % au S1-25 YoY, avec une dynamique commerciale soutenue dans les paiements et des revenus en hausse de 12 % pour Oney Bank





GLOBAL FINANCIAL SERVICES Progression soutenue du PNB, + 8 % au S1-25 et + 6 % au T2-25 YoY ; Revenus dans la Banque de grande clientèle à un nouveau niveau record, + 10 % au T2-25, à 1,25 Md€ ; Collecte nette très élevée de 22 Md€ dans la Gestion d’actifs au S1-25 dont 16 Md€ au T2-25 Banque de Grande Clientèle : PNB à 2,5 Md€ au S1-25 porté par le fort développement des activités de Global Markets, + 19 % de PNB YoY, dont 13 % en Equity et + 20 % en Fixed-income ; stabilité du PNB pour Global Finance, avec notamment une bonne dynamique des activités Real Assets, infrastructure ou Aviation. Croissance des revenus de 14% dans l’Investment Banking & M&A Gestion d’actifs et de fortune : progression de 8% YoY des actifs sous gestion moyens de Natixis IM, atteignant 1 276 Md€ à fin juin 2025 ; collecte nette de 16 Md€ au T2-25 et de 22 Md€ au S1-25, soutenue notamment par les expertises Fixed-Income de Loomis Sayles, DNCA et Ostrum AM ; PNB de 1,7 M€ au S1-25, en hausse de 3 % YoY à change constant





P&L/CAPITAL3 Coefficient d’exploitation de 66,3 % au T2-25 et de 67,2 % au S1-25, en nette amélioration de respectivement 4,2 pp et 3,8 pp sur un an, grâce à des coûts d’exploitation bien maîtrisés tout en intégrant un programme d’investissement soutenu



Politique de provisionnement prudente : coût du risque de 559 M€ au T2-25, stable sur un an, soit 25 bps. Coût du risque



à 28 bps au S1-25 intégrant ~ 60 M€ de provision pour risques futurs S1/S2



Solidité financière : ratio de CET1 en croissance à 16,3 %3 à fin juin 2025 ; réserves de liquidité de 294 Md€





Accélération du développement européen du Groupe BPCE en banque de détail Le Groupe BPCE a annoncé le 13 juin 2025 le projet d’acquisition de novobanco, 4ème banque du Portugal, présente sur la clientèle des particuliers, 9 % de part de marché, et des entreprises, 14% de part de marché



Cette opération transfrontalière de 6,4 Md€ sera la plus importante en zone euro depuis 10 ans. La signature de la documentation juridique a eu lieu le 1 août 2025 et la finalisation de l’acquisition est prévue pour le 1er semestre 20268



Le Portugal deviendra le 2ème marché domestique du Groupe BPCE, avec un résultat net de novobanco de 745 M€ en 2024 et un total de plus de 7 000 collaborateurs dont 4 200 pour novobanco

1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2 Part du groupe 3 Estimation à fin juin 2025, 4 Moyenne des LCR de fin de mois du T2-25 5 430 000 nouveaux clients actifs depuis le début de l’année 6 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance 7Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurance 8 Suite à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Les résultats du deuxième trimestre 2025 illustrent la très bonne performance organique des métiers du Groupe BPCE. Tous ont participé à l’accélération de la croissance de notre produit net bancaire, en hausse de 12 %. Ces performances ont été réalisées en maîtrisant l’évolution des charges, comme en témoigne l’amélioration de notre coefficient d’exploitation. Le résultat net part du groupe progresse de 21%, à un milliard d'euros sur le trimestre.

Nous poursuivons nos mouvements stratégiques destinés à diversifier davantage les revenus du Groupe BPCE. Après l’annonce du projet de création, en partenariat, du leader européen de la gestion d’actifs par les revenus, et après l’intégration réussie de BPCE Equipment Solutions, ce trimestre est marqué par notre projet d’acquisition de novobanco au Portugal. Nous venons de signer l’accord juridique qui ouvre la voie à une réalisation de l’opération au premier semestre 2026. En ouvrant notre deuxième marché domestique au Portugal, nous poursuivons le développement de notre empreinte européenne.

Conformément aux objectifs de notre projet Vision 2030, ce premier semestre illustre notre capacité à mener conjointement le développement organique de nos métiers et le déploiement de BPCE sur le marché européen, tout en renforçant encore notre solidité financière. »

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2025, arrêtés par le directoire du 4 août 2025, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Eric Fougère, du 5 août 2025.

Les données 2024 ont été retraitées en pro forma (voir en annexe, le passage des données publiées aux données pro forma).

Groupe BPCE

M€1



​ T2-25​ T2-24​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ S1-24​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 6 315 5 626 12 % 12 619 11 379 11 % Frais de gestion ​ (4 304) (4 008) 7 % (8 662) (8 159) 6 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 011 1 618 24 % 3 957 3 220 23 % Coût du risque ​ (559) (560) (0) % (1 210) (942) 28 % Résultat avant impôt 1 468 1 124 31 % 2 786 2 358 18 % Impôts sur le résultat ​ (472) (299) 58 % (939) (643) 46 % Résultat net (part du Groupe)​ 976 806 21 % 1 811 1 681 8 % Surtaxe exceptionnelle (30) (105) Résultat net (part du Groupe)

hors surtaxe exceptionnelle 1 006 806 25 % 1 916 1 681 14 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​2 66,3 % 70,5 % (4,2) pp 67,2 % 71,0 % (3,8) pp

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part du groupe) 2 Le coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 17 et 25

1. Groupe BPCE





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T2-25 par rapport au T2-24 et pour le S1-25 par rapport au S1-24.

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 315 millions d’euros est en hausse de 12 %, au T2-25 vs. T2-24, et en hausse de

11 % à 12 619 millions d’euros au S1-25 vs. S1-24, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 195 millions d’euros, en hausse de 13 % sur un an au T2-25 et 8 335 millions d’euros, en hausse de 12 % sur un an au S1-25.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent de solides performances commerciales avec 430 000 nouveaux clients depuis le début de l’année. La marge nette d’intérêt est en hausse de 19 % au S1-25 sur un an pour les deux réseaux et le niveau de commission enregistre une progression de 3 % pour les deux réseaux.

et les affichent de solides performances commerciales avec 430 000 nouveaux clients depuis le début de l’année. La marge nette d’intérêt est en hausse de 19 % au S1-25 sur un an pour les deux réseaux et le niveau de commission enregistre une progression de 3 % pour les deux réseaux. Le pôle Solutions et Expertises Financières voit ses revenus progresser de respectivement 39 % et 26 % au T2-25 et S1-25 sur un an, portés à la fois par une activité dynamique de ses métiers avec les réseaux et de services aux entreprises.

voit ses revenus progresser de respectivement 39 % et 26 % au T2-25 et S1-25 sur un an, portés à la fois par une activité dynamique de ses métiers avec les réseaux et de services aux entreprises. Le pôle Assurance bénéficie de la très bonne dynamique de l’ensemble de ses métiers et enregistre des revenus en hausse portés par BPCE Assurance qui bénéficie d’une bonne dynamique sur l’assurance vie avec 8,7 Md€ de collecte brute 1 .

bénéficie de la très bonne dynamique de l’ensemble de ses métiers et enregistre des revenus en hausse portés par BPCE Assurance qui bénéficie d’une bonne dynamique sur l’assurance vie avec 8,7 Md€ de collecte brute . L’activité est dynamique pour le pôle Digital & Paiements.

Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus en hausse de 6 % au T2-25, à 2 109 millions d’euros et de 8 % au S1-25, à 4 212 millions d’euros.

Au T2-25, les revenus de la Banque de Grande Clientèle , portés par une forte performance commerciale s’élèvent à 1 249 millions d’euros, en hausse de 10 % sur un an et à 2 496 millions d’euros au S1-25, en hausse de 12 % sur un an.

, portés par une forte performance commerciale s’élèvent à 1 249 millions d’euros, en hausse de 10 % sur un an et à 2 496 millions d’euros au S1-25, en hausse de 12 % sur un an. Le PNB du pôle Gestion d’actifs et de fortune au T2-25 augmente de 1 % sur un an à change courant à 860 millions d’euros (+ 4 % à change constant sur un an). Au S1-25, le PNB augmente de 2 % à 1 716 millions d’euros (+ 3 % à change constant sur un an). A fin juin 2025, les actifs sous gestion2 atteignent 1 276 milliards d’euros. La collecte nette est dynamique avec 22 milliards d’euros enregistrés au S1-25.

La marge nette d’intérêt atteint 2,2 milliards d’euros au T2-25, en hausse de 7 % sur un an. Les commissions, à 2,8 milliards d’euros au T2-25, progressent de 2 % sur un an.

La marge nette d’intérêt atteint 4,5 milliards d’euros au S1-25, en hausse de 28 % sur un an. Les commissions, à 5,5 milliards d’euros au S1-25, progressent de 4 % sur un an.

Les frais de gestion augmentent de 7 % sur un an pour atteindre 4 304 millions d’euros au T2-25. Au S1-25, ils augmentent de 6 % sur un an pour s’établir à 8 662 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore et s’établit à 66,3 % au T2-25, en baisse de 4,2 pp et à 67,2 % au S1-25, en baisse de 3,8 pp.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 011 millions d’euros au T2-25 en hausse de 24 % sur un an, et à 3 957 millions d’euros au S1-25, en hausse de 23 % sur un an.

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 25 pbs au T2-25, soit - 559 millions d’euros (stable vs. T2-24) et à - 1 210 millions d’euros, en hausse de 28 % sur un an au S1-25. Au T2-25, le coût du risque des encours dont le risque est avéré reste stable sur un an.

Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).

1Y compris traité de réassurance avec CNP Assurances ²Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune 3Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe page 25

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») correspond :

au trimestre, à une reprise de 37 millions d’euros au T2-25 vs. une reprise de 35 millions d’euros au T2-24.

au semestre, à une dotation de 60 millions d’euros au S1-25 vs. une reprise de 180 millions d’euros au S1-24.

Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), correspond :

au trimestre, à une dotation de 596 millions d’euros au T2-25 par rapport à une dotation à 595 millions d’euros

au T2-24

au T2-24 au semestre, à une dotation de 1 150 millions d’euros au S1-25 vs. une dotation de 1 122 millions d’euros au S1-24.



Au T2-25, le coût du risque ressort à 25 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE par rapport à

26 pb au T2-24. Il inclut une reprise de provision de 2 pb sur encours sains au T2-25 vs. une reprise de 2 pb au T2-24 et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 27 pb vs. une dotation de 28 pb au T2-24.

Au T2-25, le coût du risque pour le pôle Banque de proximité et Assurance s’établit à 25 pb, dont une reprise de 3 pb sur encours sains (vs. une reprise de 1 pb au T2-24) et une dotation de 28 pb sur encours dont le risque est avéré vs. 27 pb au T2-24.

Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle s’élève à 30 pb, vs. 52 pb au T2-24, dont une reprise de 2 pb sur encours sains (vs. une reprise de 9 pb au T2-24) et une dotation de 33 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 61 pb au T2-24).

Au S1-25, le coût du risque ressort à 28 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (22 pb au S1-24). Il inclut une provision sur encours sains de 1 pb (vs. une reprise de 4 pb au S1-24) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 27 pb (vs. une dotation de 26 pb au S1-24).

Le coût du risque s’établit à 27 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (21 pb au S1-24) dont une reprise sur encours sains de 1 pb (vs. une reprise de 4 pb au S1-24) et une dotation de 28 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 25 pb au S1-24).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle s’élève à 31 pb (42 pb au S1-24) dont une dotation de 13 pb sur encours sains (vs. une reprise de 6 pb au S1-24) et une dotation de 18 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 47 pb au

S1-24).

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’établit à 2,6 % au 30 juin 2025, + 0,1 pp par rapport à fin décembre 2024.

Le résultat net publié part du groupe s’établit à 976 millions d’euros au T2-25, en hausse de 21 %.

Hors surtaxe exceptionnelle, le résultat net publié part du groupe est en hausse de 25 %. Il ressort à 1 006 millions d’euros au T2-25 contre 806 millions au T2-24.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 30 millions d’euros au T2-25.

Au S1-25, le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 811 millions d’euros, en hausse de 8 % sur un an.

Hors surtaxe exceptionnelle, le résultat net publié part du groupe est en hausse de 14 %. Il ressort à

1 916 millions d’euros au S1-25 contre 1 681 millions au S1-24.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 105 millions d’euros au S1-25.

2. Projet de développement de BPCE au Portugal par l’acquisition de novobanco

novobanco est la 4e banque commerciale au Portugal en termes de total de bilan avec une part de marché de près de 9 % sur les clients particuliers et de près de 14 % sur les entreprises

L’acquisition de novobanco permettra à BPCE de renforcer son rôle de partenaire de confiance, engagé sur le long terme dans l’économie portugaise

Cette transaction valorise novobanco à ~ 6,4 Md€ pour 100 % des titres

La transaction est financée en cash sur ressources propres et représente une consommation de capital mesurée pour le groupe dont le ratio CET1 restera supérieur à 15%

BPCE a signé un protocole d’accord en vue du projet d'acquisition de 75 % du capital de novobanco détenus par Lone Star le 12 juin 2025

BPCE a signé la documentation juridique le 1 er août 2025

août 2025 Suite à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, la finalisation de l’opération est prévue pour le S1-26.

3. Un groupe mobilisé pour être utile à la société







L’impact au plus près des territoires

Banque Populaire et Caisse d’Epargne, premières banques françaises à signer un accord avec la BEI : 200 M€ pour accompagner le secteur agricole vers un avenir plus durable et résilient, et favoriser la transition écologique en milieu rural en soutenant des projets qui visent à accélérer cette transformation vers une agriculture durable

30 % des fonds seront consacrés à des projets qui contribuent à promouvoir l’action en faveur du climat, l’utilisation efficace des ressources en eau et la protection de la biodiversité

Des solutions à impact pour nos clients

Assurance habitation à impact





Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne créent, avec BPCE Assurances, une initiative novatrice visant à encourager et à récompenser les comportements éco-responsables de leurs assurés en matière d’habitation

Prêt Impact Immobilier

Déjà disponible pour ses clients Entreprises, Banque Populaire élargit son Prêt à Impact aux Professionnels et Agriculteurs afin de valoriser leur engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE)

Déjà disponible pour ses clients Entreprises, Banque Populaire élargit son Prêt à Impact aux Professionnels et Agriculteurs afin de valoriser leur engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) Plan d’Épargne Avenir Climat

Les Banques Populaires et les Caisses d'Épargne premières banques à proposer le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC), une nouvelle solution d'épargne pour les jeunes leur permettant d’épargner et d’investir dans la transition écologique

Fort soutien à la souveraineté

Soutien des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de la défense





Permettre aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne d’augmenter leurs financements au secteur, les entreprises présentes dans la chaine de valeur ayant souvent un impact important sur leur territoire en termes d’innovation et d’emploi en doublant les expositions sur le secteur

Plus de 30% du fonds euros en faveur de l’économie française





4. Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement







4.1 Ratio de CET1

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin juin 2025 atteint un niveau estimé de 16,3 %, en légère hausse sur le trimestre. Cette évolution s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 22 pb ;

de la variation des risques pondérés : - 1 pb ;

d’une variation de la dotation dans le cadre du Backstop prudentiel, des éléments d’Other Comprehensive Income et d’autres ajustements : -11 bp ;





Le Groupe BPCE a généré une création organique de capital sur le trimestre de 21 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin estimé de 19,1 milliards d’euros au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à fin juin 2025, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 1er juillet 2025.

4.2 Ratio de TLAC1

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin juin 2025 s’élève à 124,6 milliards d’euros1. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 27,6 %2 à fin juin 2025 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 1er juillet 2025 de 22,40 %3.

4.3 Ratio de MREL1

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 juin 2025, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 27,6 %2 et à 33,8 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er juillet 2025, de respectivement 24,69 %3 et 27,49 %3.

4.4 Ratio de levier1

Au 30 juin 2025, le ratio de levier estimé s’établit à 5,1 %, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence.

4.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 143 % en moyenne des LCR de fin de mois du 2e trimestre 2025.

Le montant des réserves de liquidité atteint 294 milliards d’euros à fin juin 2025, soit un taux de couverture de 183 % des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

4.6 Programme de refinancement MLT : 78 % du programme 2025 réalisé au 30 juin 2025

Pour 2025, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 23 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

10 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 8 milliards d’euros de senior non préféré ;

3 milliards d’euros de senior préféré ;

10 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 8 milliards d’euros.

Au 30 juin 2025, le Groupe BPCE a levé 17,9 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (78 % du programme de 23 milliards d’euros) :

9,8 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 (100 % des besoins) et 7,8 milliards d’euros de senior non préféré (97 % des besoins) ;

1,2 milliard d’euros de senior préféré (41 % des besoins) ;

6,9 milliards d’euros de covered bonds (69 % des besoins).





Les levées d’ABS s’élèvent à 6,5 milliards d’euros au 30 juin 2025, soit 81 % de l’objectif.

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique

1 Estimation au 30 juin 2025 selon les règles CRR3/CRD6 applicables au 1er janvier 2025, y compris le phase-in Bâle IV 2 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter/3 de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC et du MREL subordonné 3 Suite à la réception de la lettre annuelle de MREL de 2025



5. Résultats des métiers





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T2-25 par rapport au T2-24.

5.1 Banque de proximité et Assurance

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 4 195 13 % 8 335 12 % Frais de gestion ​ (2 596) 6 % (5 238) 5 % Résultat brut d’exploitation ​ 1 599 28 % 3 097 26 % Coût du risque ​ (480) 1 % (1 013) 31 % Résultat avant impôt 1 133 36 % 2 107 19 % Éléments exceptionnels (38) 35% (71) 34 % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 1 171 36 % 2 178 20 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 61,1 % (4,6) pp 62,0 % (4,3) pp

Les encours de crédits affichent une croissance de 1 % sur un an, atteignant 730 milliards d’euros à fin juin 2025. Sur un an, ils augmentent également de 1 % pour les crédits à l’habitat à 394 milliards d’euros, en hausse de 3 % pour les crédits d’équipement à 205 milliards d’euros et en hausse de 3 % pour les crédits à la consommation à 44 milliards d’euros.

A fin juin 2025, les encours d’épargne de bilan s’établissent à 701 milliards d’euros, soit une augmentation de 11 milliards d’euros sur un an, avec une hausse des comptes à terme de 2 % sur un an et une augmentation des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, de 3 % sur un an.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance augmente de 13 % sur un an pour atteindre 4 195 millions d’euros au T2-25 et de 12 % au S1-25 à 8 335 millions d’euros, bénéficiant des effets positifs du repricing des actifs et de la hausse des commissions. Ces variations intègrent une hausse des revenus de 9 % pour le réseau Banque Populaire à la fois au T2-25 et au S1-25, des revenus pour le réseau Caisse d’Épargne en hausse de 10 % au T2-25 et de 11 % au S1-25.

Les métiers Solutions et Expertises financières ont continué à bénéficier d’une très bonne dynamique commerciale, notamment dans le crédit à la consommation et le crédit-bail. Les revenus progressent de 39 % sur un an au T2-25 et de 26 % au S1-25. Dans l’Assurance, les revenus augmentent de 49 % au T2-25 et de 25 % au S1-25, ils sont tirés par une forte dynamique commerciale sur l’Assurance-vie en unités de compte et en fonds euros. Le pôle Digital et Paiements enregistre une hausse de ses revenus de 8 % à la fois au T2-25 et au S1-25, tirés notamment par les paiements instantanés, les transactions par carte et les performances de Oney Bank.

Les frais de gestion sont bien maîtrisés sur un an, en hausse de 6% au T2-25, à 2 596 millions d’euros, et de 5 % au S1-25 à 5 238 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 est en baisse sur un an de 4,6 pp au T2-25, à 61,1 % et en baisse de 4,3 pp au

S1-25 à 62 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une hausse de 28 % sur un an au T2-25 à 1 599 millions d’euros et une hausse de 26 % au S1-25 à 3 097 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à - 480 millions d’euros au T2-25 en hausse de 1 % sur un an et à – 1 013 millions d’euros au S1-25 en hausse de 31 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 133 millions d’euros au T2-25, en hausse de 36 % sur un an et à

2 107 millions d’euros au S1-25, en hausse de 19 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 171 millions d’euros au T2-25, en hausse de 36 % sur un an et à 2 178 millions d’euros au S1-25, en hausse de 20 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt ; les données 2024 sont pro forma de l’intégration de CEGC

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacent.

5.1.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 1 622 9 % 3 244 9 % Frais de gestion ​ (1 060) 3 % (2 140) 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 562 21 % 1 104 21 % Coût du risque ​ (222) (2) % (438) 24 % Résultat avant impôt 343 18 % 673 9 % Éléments exceptionnels (8) (27) % (20) (11) % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 351 17 % 693 8 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 64,9% (3,2) pp 65,3 % (3,4) pp

Les encours de crédits sont stables sur un an, pour s’établir à 302 milliards d’euros à fin juin 2025.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 3,5 milliards d’euros sur un an à fin juin 2025, avec une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 2 % sur un an.

Le produit net bancaire s’établit à 1 622 millions d’euros au T2-25, en hausse de 9 % sur un an.

Au S1-25, le produit net bancaire s’établit à 3 244 millions d’euros, en hausse de 9 % sur un an, intégrant :

1 775 millions d’euros de marge nette d’intérêt 4,5 en hausse de 18 % sur un an,

en hausse de 18 % sur un an, 1 447 millions d’euros de commissions5, en hausse de 1 % sur un an.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en légère augmentation de 3 % sur un an au T2-25 à 1 060 millions d’euros et au S1-25 sur un an à 2 140 millions d’euros.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent3 de 3,2 pp au T2-25, qui s’établit à 64,9 %. Il baisse de 3,4 pp au S1-25 pour s’établir à 65,3 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 21 % sur un an, à 562 millions d’euros au T2-25 et au S1-25 à 1 104 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 222 millions d’euros au T2-25, en baisse de 2 % et à - 438 millions d’euros au S1-25 (+ 24 %).

Le résultat avant impôt ressort à 343 millions d’euros au T2-25 (+ 18 % sur un an) et à 673 millions d’euros au S1-25 (+ 9 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 augmente de 17% sur un an et s’élève à 351 millions d’euros au T2-25. Il ressort à 693 millions d’euros au S1-25 (+ 8 % sur un an).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

5.1.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 1 620 10 % 3 234 11 % Frais de gestion ​ (1 060) 2 % (2 172) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 560 30 % 1 061 33 % Coût du risque ​ (184) 4 % (412) 49 % Résultat avant impôt 386 53 % 660 26 % Éléments exceptionnels (20) 24 % (36) 28 % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 405 51 % 695 26 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 64,3 % (5,4) pp 66,1 % (5,6) pp

Les encours de crédits augmentent de 1 % sur un an, pour s’établir à 380 milliards d’euros à fin juin 2025.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6,3 milliards d’euros sur un an, avec une croissance des comptes à terme (+ 7 % sur un an) et une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés (+ 4 % sur un an).

Le produit net bancaire s’établit à 1 620 millions d’euros au T2-25, en hausse de 10 % sur un an.

Au S1-25, le produit net bancaire s’établit à 3 234 millions d’euros, en hausse de 11 % sur un an, intégrant :

1 488 millions d’euros de marge nette d’intérêt 4,5 en hausse de 21 % sur un an,

en hausse de 21 % sur un an, 1 724 millions d’euros de commissions5, en hausse de 5 % sur un an.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont légèrement en hausse de 2 % sur un an au T2-25, à 1 060 millions d’euros et au

S1-25 à 2 172 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 5,4 pp sur un an, pour s’établir à 64,3 % au T2-25 et de 5,6 pp à

66,1 % au S1-25.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 30 %, sur un an à 560 millions d’euros au T2-25 et augmente de 33 % à

1 061 millions d’euros au S1-25.

Le coût du risque s’établit - 184 millions d’euros au T2-25, en hausse de 4 % sur un an et à - 412 millions d’euros au S1-25, en hausse de 49 %.

Le résultat avant impôt ressort à 386 millions d’euros au T2-25 (+ 53 % vs. T2-24) et à 660 millions d’euros au S1-25 (+ 26 % vs. S1-25).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 405 millions d’euros au T2-25 (+ 51 % vs. T2-24) et à 695 millions d’euros au S1-25 (+ 26% vs. S1-24).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

5.1.3 Solutions et Expertises financières

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 388 39 % 716 26 % Frais de gestion ​ (211) 45 % (388) 30 % Résultat brut d’exploitation ​ 177 32 % 327 22 % Coût du risque ​ (36) 59 % (74) 58 % Résultat avant impôt 142 27 % 254 15 % Éléments exceptionnels (1) ns (2) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 143 28 % 257 16 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 54,1 % 2,1 pp 53,9 % 1,2 pp

Dans les Services bancaires aux particuliers, poursuite de la forte dynamique des ventes, notamment sur le crédit à la consommation avec des encours moyens de prêts personnels et de crédits revolving en hausse de 4 % par rapport au S1-24.

Dans les Services aux entreprises, un fort accompagnement en France et à l’international à travers le Leasing (+ 85 % d’encours totaux BPCE Lease et BPCE ES). Dans l’Affacturage, acquisition significative de clients : + 11 % vs S1-24, notamment avec les réseaux de banque de détail.

Dans l’activité Logement & Immobilier, bonne résilience avec une hausse des encours moyens financés sur SOCFIM (+ 5 % vs. S1-24) tirée par l’activité moyen/long terme (+ 7 % vs. S1-24).

Le pôle Solutions et Expertises financières intègre depuis le 1er mars 2025 l’acquisition de BPCE Equipment Solutions.

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 39 %, sur un an, à 388 millions d’euros au T2-25 et à 716 millions d’euros au S1-25 en hausse de 26%.

Les frais de gestion sont en hausse sur un an de 45 % au T2-25 à 211 millions d’euros et de 30 % au S1-25 à 388 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente légèrement de 2,1 pp sur un an au T2-25 à 54,1 % et de 1,2 pp sur un an au S1-25 à 53,9 %.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de 32 % sur un an au T2-25 à 177 millions d’euros et en hausse de 22 % sur un an au S1-25 à 327 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 36 millions d’euros au T2-25, en hausse de 59 % sur un an et à - 74 millions d’euros au S1-25 (+58 % sur un an).

Le résultat avant impôt ressort à 142 millions d’euros au T2-25, en hausse de 27 % sur un an, et à 254 millions d’euros au S1-25, en hausse de 15 % sur un an.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 143 millions d’euros au T2-25, en hausse de 28 % sur un an et à 257 millions d’euros au S1-25, en hausse de 16 % sur un an.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt ; les données T2-25 ont été retraitées en pro forma suite au transfert de CEGC

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

5.1.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurance et CEGC.

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 234 49 % 481 25 % Frais de gestion2 ​ (44) 32 %3 (92) 9 %3 Résultat brut d’exploitation ​ 190 53 % 389 29 % Résultat avant impôt 194 50 % 394 27 % Éléments exceptionnels (2) ns (3) ns Résultat avant impôt sous-jacent4​ 196 51 % 398 28 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​5 18.0 % (3.4) pp 18.3 % (3.4) pp

Au T2-25, les primes6 augmentent de 9 %, sur un an, à 5,2 milliards d’euros, avec une augmentation de 8 % pour l’Assurance-vie et Prévoyance et de 10 % pour l’Assurance Dommages. Au S1-25, elles atteignent 10,9 milliards d’euros en hausse de 4 % sur un an.

Les actifs sous gestion6 en Assurance-vie sont en hausse de 6 % et atteignent 119,3 milliards d’euros à fin juin 2025 porté par la collecte nette de 5 milliards d’euros au S1-25.

En Assurance non vie, le chiffre d’affaires est en hausse de 10% par rapport au S1-24 et le ratio combiné a atteint 97,8 %, en amélioration par rapport au S1-24 (-2,1 pp)

Le produit net bancaire augmente de 49 % sur un an au T2-25 et s’établit à 234 millions d’euros et augmente de 25 % au S1-25 pour s’établir à 481 millions d’euros.

Les frais de gestion augmentent de 32 % sur un an au T2-25 à 44 millions d’euros et de 9 % au S1-25 à 92 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent5 s’établit au T2-25 à 18,0 % en amélioration de 3,4 pp sur un an et au S1-25 à 18,3 %, en amélioration de 3,4 pp.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de 53 % sur un an au T2-25 et de 29 % sur un an au S1-25, respectivement à

190 millions d’euros et à 389 millions d’euros.

Le résultat avant impôt, également en progression, s’élève à 194 millions d’euros au T2-25 (+ 50 % sur un an) et à 394 millions d’euros au S1-25 (+ 27 % sur un an).

Le résultat avant impôt sous-jacent4 aussi en progression s’élève à 196 millions d’euros au T2-25 (+ 51 % sur un an) et à

398 millions d’euros au S1-25 (+ 28 % sur un an).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

3 A méthode constante : +10 % au T2-25 et +9 % au S1-25 sur un an

4 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

5 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

6 Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurances

5.1.5 Digital & Payments

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ Produit net bancaire ​ 232 8 % 461 8 % Frais de gestion ​ (166) 4 % (333) 4 % Résultat brut d’exploitation ​ 66 21 % 128 17 % Coût du risque ​ (34) 5 % (64) 2 % Résultat avant impôt 28 26 % 63 35 % Éléments exceptionnels (5) ns (7) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 34 42 % 70 43 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 70,4 % (3,9) pp 71,1 % (3,2) pp

Digital et IA

A fin juin 2025, 8,3 millions (74 %) des clients bancarisés principaux utilisent des services numériques sur les applications mobiles (+ 6 % par rapport à fin juin 2024).

Plus de 400 000 ventes initiées depuis les canaux digitaux à fin juin 2025.

Le NPS digital des clients B2C sur les applications mobiles à la fin mars 2025 est toujours supérieur à 50.

Premier groupe bancaire de détail à intégrer l’IA dans nos applications mobiles pour nos clients

Près de 50% des collaborateurs du Groupe utilisent des solutions génératives internes IA

Paiements

Dans Solutions de paiement, une activité solide (le nombre de transactions de paiement a augmenté de 4 % vs. S1-24) et une hausse des paiements instantanés (+ 88 % vs. S1-24). Bonne dynamique dans le déploiement des terminaux POS android (+ 81 % vs. S1-24).

Le produit net bancaire, en hausse de 4 % par rapport au S1-24 et strict contrôle des frais de gestion en hausse de 3 % sur un an tout en investissant dans des projets stratégiques : les développements ont commencé pour construire la future plateforme de paiement par carte pour le Groupe (Estreem)

Oney Bank

Le produit net bancaire est en hausse de 12 % par rapport au S1-24 du fait de l'amélioration des taux de marge et de l’effet du repricing des actifs.

Les encours de crédit augmentent de 5 % avec une solide production réalisée en Europe hors France (+ 13 % en volume sur un an).

Le coefficient d’exploitation s’améliore de 3,4 pp avec un contrôle strict des dépenses courantes permettant des investissements dans le numérique et le développement

Le coût du risque stable (+ 1 % sur un an) confirme les impacts positifs des plans d’action.

Le produit net bancaire du pôle Digital & Paiements, augmente de 8 %, au T2-25 et au S1-25, pour s’établir, respectivement à 232 millions d’euros et à 461 millions d’euros.

Les frais de gestion du pôle en hausse de 4 % au T2-25 et au S1-25, s’élèvent respectivement à 166 millions d’euros et à 333 millions d’euros.

Il en résulte une diminution de 3,9 pp sur un an du coefficient d’exploitation sous jacent3 à 70,4 % au T2-25 et de 3,2 pp sur un an à 71,1 % au S1-25.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 21 % au T2-25 à 66 millions d’euros et de 17 %, à 128 millions d’euros au S1-25.

Le coût du risque augmente de 5 % sur un an au T2-25 à - 34 millions d’euros et de 2 % sur un an au S1-25 à - 64 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 28 millions d’euros au T2-25 et à 63 millions au S1-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 34 millions d’euros au T2-25, en hausse de 42% sur un an et de 70 millions d’euros au S1-25, en forte hausse également.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents



5.2 Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de la Banque de Grande Clientèle ainsi que les activités de la Gestion d’actifs et de fortune de Natixis.

M€1​ T2-25 % variation vs. T2-24 % variation change constant S1-25 % variation vs. S1-24 % variation change constant Produit net bancaire 2 109 6 % 9 % 4 212 8 % 8 % dont BGC 1 249 10 % 12 % 2 496 12 % 12 % dont Gestion d’actifs et de fortune 860 1 % 4 % 1 716 2 % 3 % Frais de gestion (1 459) 7 % 9 % (2 932) 7 % 8 % dont BGC (786) 13 % 15 % (1 576) 13 % 13 % dont Gestion d’actifs et de fortune (673) 0 % 3 % (1 355) 2 % 2 % Résultat brut d’exploitation 650 5 % 8 % 1 280 8 % 9 % Coût du risque (57) (30) % (129) (8) % Résultat avant impôts 600 11 % 1 170 12 % Éléments exceptionnels (12) ns (13) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 611 14 % 1 182 13 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 68,6 % (0,3) pp 69,3 % (0,5) pp

Les revenus de GFS augmentent de 6 % sur un an au T2-25 et de 8 % au S1-25, respectivement à 2 109 millions d’euros (+ 9 % à change constant) et à 4 212 millions d’euros (+ 8 % à change constant). Ces évolutions s’expliquent par de solides performances commerciales des métiers mondiaux.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont, sur un an au S1-25, progressé de 12 % pour atteindre 2 496 millions d’euros, grâce à la forte performance des activités Global Markets (+ 19 % sur un an) et Investment Banking et M&A (+ 14 % sur un an au S1-25).

Sur un an, au T2-25, les revenus de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont augmenté de 4 % à change constant, grâce à un niveau de commissions de gestion plus élevé sur un an (+ 3 % à change constant au S1-25).

Les frais de gestion augmentent de 7 % sur un an au T2-25 et au S1-25, respectivement à 1 459 millions d’euros (+ 9 % à change constant) et à 2 932 millions d’euros (+ 8 % à change constant).

Sur un an, au T2-25, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 13 % en raison d’un niveau élevé de performance et de l’accélération des investissements dans l’infrastructure informatique. Ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune sont stables, conduisant à un effet ciseau positif au T2-25 permettant une amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent de 1,2 pp sur un an vs. T2-24.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 ressort à 68,6 % au T2-25 et à 69,3 % au S1-25, respectivement en baisse sur un an de 0,3 pp et de 0,5 pp.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 5 % sur un an au T2-25 à 650 millions d’euros (+ 8 % à change constant) et progresse de 8 % au S1-25 à 1 280 millions d’euros (+ 9 % à change constant).

Le coût du risque à - 57 millions d’euros au T2-25 est en baisse de 30 % sur un an ; il s’établit au S1-25 à - 129 millions d’euros et est en baisse de 8 %.

Le résultat avant impôt augmente de 11 % sur un an à 600 millions d’euros au T2-25 et augmente de 12 % à 1 170 millions d’euros au S1-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 du T2-25 est de 611 millions d’euros, en hausse de 14 % sur un an et de 1 182 millions d’euros au S1-25, en hausse de 13 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

5.2.1 Banque de grande clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de Natixis.

M€1​ T2-25 % variation​

vs. T2-24​ % variation change constant S1-25 % variation​

vs. S1-24​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 1 249 10% 12 % 2 496 12 % 12 % Frais de gestion ​ (786) 13 % 15 % (1 576) 13 % 13 % Résultat brut d’exploitation ​ 463 6 % 8 % 920 10 % 11 % Coût du risque ​ (58) (36) % (121) (16) % Résultat avant impôt 412 17 % 813 17 % Éléments exceptionnels (8) ns (9) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 421 20 % 822 18 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3​ 62,3 % 1,0 pp 62,8 % 0,2 pp

Les revenus de Global Markets sont en hausse de 19 % sur un an à 1,3 milliard d’euros au S1-25 porté par un fort dynamisme commercial et la volatilité des marchés. Les revenus de FIC-T sont en hausse de 20 % sur un an, à 861 millions d’euros au S1-25, portés par une forte activité dans les classes d’actifs Crédit et FX.

Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 403 millions d’euros au S1-25 en hausse de 13 % sur un an, portés par les activités de Global Securities Financing.

Les revenus de Global finance sont stable sur un an à 871 millions d’euros au S1-25, grâce à une bonne dynamique sur l’ensemble des activités de Real Assets : Infrastructure & Energie Finance, immobilier et hôtellerie et finance aéronautique.

Les activités d’Investment Banking et M&A avec des revenus de 328 millions d’euros au S1-25, sont en hausse de 14 % sur un an, portés par les métiers Acquisition & Strategic Finance, Strategic Equity Capital Markets et M&A.

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 10 % sur un an à 1 249 millions d’euros (+ 12 % à change constant) au T2-25 et en hausse de 12 % sur un an à 2 496 millions d’euros au S1-25 (+ 12 % à change constant).

Les frais de gestion sont en hausse de 13 % sur un an au T2-25 (+ 15 % à change constant) et au S1-25 (+ 13 % à change constant) et s’élèvent à 786 millions d’euros au T2-25 et à 1 576 millions d’euros au S1-25.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 augmente de 1,0 pp pour atteindre 62,3 % sur un an au T2-25 et augmente de 0,2 pp à 62,8 % au S1-25.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 6 % sur un an au T2-25 à 463 millions d’euros (+ 8 % à change constant) et augmente de 10 % au S1-25 à 920 millions d’euros (+ 15 % à change constant).

Le coût du risque s’établit à - 58 millions d’euros en baisse de 36 % sur un an au T2-25 et à - 121 millions d’euros, en baisse de 16 % sur un an au S1-25.

Le résultat avant impôt est en hausse de 17 % sur un an au T2-25 et au S1-25 et s’élève à 412 millions d’euros au T2-25 et à 813 millions d’euros au S1-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 20 % sur un an à 421 millions d’euros au T2-25 et en hausse de 18 % à 822 millions d’euros au S1-25.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

5.2.2 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€1​ T2-25​ % variation​

vs. T2-24​ % variation change constant S1-25​ % variation​

vs. S1-24​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 860 1 % 4 % 1 716 2 % 3 % Frais de gestion ​ (673) 0 % 3 % (1 355) 2 % 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 187 5 % 9 % 361 4 % 5 % Résultat avant impôt 187 0 % 357 2 % Éléments exceptionnels (3) ns (3) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 191 2 % 360 3 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3​ 77,9 % (1,2) pp 78,8 % (0,6) pp

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion4 s’élèvent à 1 276 milliards d’euros, quasi stable depuis le début de l’année avec un niveau de collecte positif et un effet de marché atténué par un effet de change négatif.

La collecte nette en Gestion d’actifs4 au S1-25 atteint 22 milliards d’euros (dont 16 milliards d’euros au T2-25) principalement grâce aux produits Fixed-income de Loomis Sayles et DNCA et sur les produits diversifiés.

A fin juin 2025, la Gestion d’actifs enregistre de solides performances de ses fonds : 80 % des fonds notés sont classés dans les 1er et 2ème quartiles à horizon 5 ans, contre 77 % à fin juin 2024 (source : Morningstar).

En Gestion d’actifs4, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) au S1-25 s’élève à 24,8 pb (-1,2 pb sur un an), et à 34,5 pb hors gestion d’actifs assuranciels (- 1,9 pb sur un an).

Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune augmente de 1 % sur un an au T2-25 (+ 4 % à change constant), pour s’établir à 860 millions d’euros, et de 2 % sur un an au S1-25 (+ 3 % à change constant), pour s’établir à 1 716 millions d’euros.

Les frais de gestion sont stables à 673 millions d’euros sur un an au T2-25 (+ 3 % à change constant) et à 1 355 millions d’euros, en hausse de 2 % sur un an au S1-25 (+ 2 % à change constant).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 1,2 pp sur un an au T2-25, pour s’établir à 77,9 %, et de 0,6 pp sur un an pour s’établir à 78,8 % au S1-25.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 187 millions d’euros au T2-25, en hausse de 5 % sur un an (+ 9 % à change constant), et à 361 millions d’euros au S1-25, en hausse de 4 % sur un an (+ 5 % à change constant).

Le résultat avant impôt est stable à 187 millions d’euros sur un an au T2-25 et augmente de 2 % sur un an à 357 millions d’euros sur un an au S1-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 2 % sur un an, à 191 millions d’euros au T2-25, et en hausse de 3 % sur un an, à 360 millions d’euros au S1-25.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune



ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Les séries trimestrielles 2024 sont présentées pro forma de la réaffectation sectorielle d’activités, dont principalement celle le transfert de CEGC du pôle SEF vers le pôle Assurance.

Les principales évolutions impactent les pôles SEF, Assurance, BPA, GFS et le Hors métiers.

Les données 2024 ont ainsi été recalculées en afin d’avoir une base comparable.

Les séries trimestrielles du Groupe BPCE demeurent inchangées.

Les tableaux de passage des données 2024 publié aux données 2024 proforma sont en annexes.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2024, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR III / CRD VI, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR III / CRD VI. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.

Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métiers – BP et CE

Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.

Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.

Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.

Indicateurs métiers – Assurance

Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.

Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.

Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

Le nombre de ventes cumulées issues du digital mesure la performance des nouveaux parcours digitaux et totalise le nombre de souscriptions et ouvertures de comptes initiées par le digital comme par exemple : crédits particuliers, Assurance IARD (MRH, Auto et 2 roues) ; livrets d'Epargne (LEP, livrets jeune, livrets A, livrets de développement durables, PEL...), PERI ainsi que le nombre d'entrées en relation particuliers et entreprises individuelles etc…

Passage aux données pro forma 2024

SEF T1-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 327 (162) 141 (38) 104 Réaffectation sectorielle (40) 9 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 287 (153) 109 (29) 80 ASSURANCE T1-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 188 (42) 149 (36) 113 Réaffectation sectorielle 40 (9) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 228 (50) 181 (44) 136 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 933 (1 368) 510 (133) 364 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 931 (1 367) 509 (132) 364





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T1-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 102 (706) 346 (89) 255 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 101 (705) 346 (89) 255 HORS METIERS T1-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 57 (236) (210) 12 (198) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 58 (237) (210) 12 (198)





SEF T2-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 320 (154) 143 (37) 106 Réaffectation sectorielle (40) 8 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 280 (145) 112 (29) 83 ASSURANCE T2-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 118 (25) 99 (7) 92 Réaffectation sectorielle 40 (8) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 157 (34) 130 (15) 115 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T2-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 983 (1 366) 539 (141) 384 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 982 (1 365) 538 (140) 384





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T2-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 133 (694) 352 (90) 261 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 132 (693) 352 (90) 261 HORS METIERS T2-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés (58) (186) (245) 30 (215) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma (57) (187) (245) 30 (214)





SEF T3-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 322 (151) 146 (38) 108 Réaffectation sectorielle (41) 10 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 280 (142) 114 (30) 84 ASSURANCE T3-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 217 (40) 177 (51) 126 Réaffectation sectorielle 41 (10) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 258 (50) 209 (59) 150 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T3-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 976 (1 415) 525 (137) 366 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 975 (1 414) 524 (137) 366





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T3-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 118 (751) 333 (85) 242 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 117 (750) 333 (85) 242 HORS METIERS T3-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 46 (223) (232) 5 (226) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 48 (224) (232) 5 (226)





SEF T4-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 334 (169) 125 (33) 92 Réaffectation sectorielle (43) 10 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 291 (160) 94 (25) 69 ASSURANCE T4-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 171 (36) 141 (29) 112 Réaffectation sectorielle 43 (10) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 215 (46) 172 (37) 135 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T4-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 2 055 (1 501) 479 (124) 337 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 2 055 (1 501) 479 (124) 337





BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T4-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 087 (738) 262 (65) 194 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 1 087 (738) 262 (65) 194 HORS METIERS T4-24 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés (73) (186) (215) 19 (196) Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma (73) (186) (215) 19 (196)

Résultats T2-25 & T2-24 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T2-25 publié 6 315 (4 304) (559) (12) 1 468 976 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (116) (2) (1) (121) (90) Cessions Métiers (1) (1) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (30) Résultats T2-25 hors éléments exceptionnels 6 314 (4 187) (557) (10) 1 590 1 097





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T2-24 pro forma 5 626 (4 008) (560) 59 1 124 806 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (41) 0 (41) (31) Cessions Métiers (1) (1) (1) Résultats T2-24 pro forma hors éléments exceptionnels 5 625 (3 967) (560) 61 1 166 837

Résultats S1-25 & S1-24 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats S1-25 publié 12 619 (8 662) (1 210) (6) 2 786 1 811 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (177) (49) (1) (227) (166) Cessions Métiers (1) (1) (1) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (105) Résultats S1-25 hors éléments exceptionnels 12 619 (8 485) (1 161) (4) 3 015 2 083





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats S1-24 pro forma 11 379 (8 159) (942) 59 2 358 1 681 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (79) 0 (78) (59) Cessions Métiers (2) (2) (1) Résultats S1-24 pro forma hors éléments exceptionnels 11 378 (8 080) (942) 62 2 438 1 741

Résultats T2-25 & T2-24 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent T2-25 - Chiffres publiés 6 315 (4 304) Impact des éléments exceptionnels 1 (116) T2-25 - Chiffres sous-jacents 6 314 (4 187) 66,3 %





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent T2-24 - Chiffres pro forma 5 626 (4 008) Impact des éléments exceptionnels 1 (41) T2-24 - Chiffres pro forma sous-jacents 5 625 (3 967) 70,5 %

Résultats S1-25 & S1-24 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent S1-25 - Chiffres publiés 12 619 (8 662) Impact des éléments exceptionnels 1 (177) S1-25 - Chiffres sous-jacents 12 619 (8 485) 67,2 %





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent S1-24 - Chiffres pro forma 11 379 (8 159) Impact des éléments exceptionnels 1 (79) S1-24 - Chiffres pro forma sous-jacents 11 378 (8 080) 71,0 %

Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T2-25 T2-24 T2-25 T2-24 pf T2-25 T2-24 pf T2-25 T2-24 % Produit net bancaire 4 195 3 701 2 109 1 982 11 (57) 6 315 5 626 12 % Frais de gestion (2 596) (2 456) (1 459) (1 365) (249) (187) (4 304) (4 008) 7 % Résultat brut d'exploitation 1 599 1 245 650 616 (238) (244) 2 011 1 618 24 % Coût du risque (480) (475) (57) (82) (22) (2) (559) (560) 0 % Résultat avant impôt 1 133 831 600 538 (265) (245) 1 468 1 124 31 % Impôts sur le résultat (307) (189) (160) (140) (4) 30 (472) (299) 58 % Participations ne donnant pas le contrôle (6) (5) (14) (14) 0 0 (21) (19) 9 % Résultat net – part du groupe 820 637 426 384 (269) (214) 976 806 21 %

Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ S1-25 S1-24 S1-25 S1-24 pf S1-25 S1-24 pf S1-25 S1-24 % Produit net bancaire 8 335 7 464 4 212 3 913 73 2 12 619 11 379 11 % Frais de gestion (5 238) (5 002) (2 932) (2 733) (493) (424) (8 662) (8 159) 6 % Résultat brut d'exploitation 3 097 2 462 1 280 1 180 (420) (422) 3 957 3 220 23 % Coût du risque (1 013) (772) (129) (141) (68) (30) (1 210) (942) 28 % Résultat avant impôt 2 107 1 765 1 170 1 047 (490) (455) 2 786 2 358 18 % Impôts sur le résultat (557) (412) (303) (273) (79) 42 (939) (643) 46 % Participations ne donnant pas le contrôle (11) (7) (25) (26) 0 0 (35) (34) 6 % Résultat net – part du groupe 1 539 1 345 842 748 (570) (412) 1 811 1 681 8 %

Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 5 753 5 626 5 892 6 046 6 305 6 315 Frais de gestion (4 151) (4 008) (4 041) (4 184) (4 359) (4 304) Résultat brut d'exploitation 1 602 1 618 1 851 1 862 1 946 2 011 Coût du risque (382) (560) (523) (596) (651) (559) Résultat avant impôt 1 233 1 124 1 336 1 262 1 318 1 468 Résultat net - part du groupe 875 806 925 913 835 976

Groupe BPCE : Bilan consolidé

ACTIF

M€ 30/06/2025 31/12/2024 Caisse, Banques Centrales 119 723 133 186 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 245 865 230 521 Instruments dérivés de couverture 5 754 7 624 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 61 842 57 166 Titres de dette au coût amorti 27 873 27 021 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 120 179 115 862 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 866 675 851 843 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 105) (856) Placements financiers des activités d'assurance 122 804 115 631 Contrats d’assurance émis - Actif 1 124 1 134 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 341 9 320 Actifs d'impôts courants 720 640 Actifs d'impôts différés 4 101 4 160 Comptes de régularisation et actifs divers 16 804 16 443 Actifs non courants destinés à être cédés 1 438 Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 198 2 146 Immeubles de placement 790 733 Immobilisations corporelles 6 417 6 085 Immobilisations incorporelles 1 295 1 147 Ecarts d'acquisition 4 197 4 312 TOTAL ACTIF 1 616 597 1 584 558





PASSIF

M€ 30/06/2025 31/12/2024 Banques Centrales 11 1 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 232 649 218 963 Instruments dérivés de couverture 14 448 14 260 Dettes représentées par un titre 287 520 304 957 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 88 520 69 953 Dettes envers la clientèle 729 440 723 090 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 97 14 Contrats d'assurance émis - Passif 123 999 117 551 Contrats de réassurance cédés - Passif 103 119 Passifs d'impôts courants 2 257 2 206 Passifs d'impôts différés 1 325 1 323 Comptes de régularisation et passifs divers 25 679 20 892 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées 0 312 Provisions 4 786 4 748 Dettes subordonnées 18 050 18 401 Capitaux propres 87 714 87 768 Capitaux propres part du Groupe 87 070 87 137 Participations ne donnant pas le contrôle 644 630 TOTAL PASSIF 1 616 597 1 584 558

Groupe BPCE : Ecarts d’acquisition

M€ 31/12/2024 Acquisitions Cessions Conversion Autres 30/06/2025 Banque de proximité et Assurance 879 110 (24) 966 Gestion d’actifs et de fortune 3 280 (1) (188) 3 092 Banque de Grande Clientèle 151 (13) 138 Total 4 312 110 (1) (201) (24) 4 197

Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres

M€ Capitaux propres

part du groupe 1er Janvier 2025 87 137 Distributions (725) Variation capital (parts sociales) (295) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) (27) Résultat 1 811 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres (772) Autres (60) 30/06/2025 87 070

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE





RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T2-25 T2-24 % T2-25 T2-24 % T2-25 T2-24pf % T2-25 T2-24pf % T2-25 T2-24 % T2-25 T2-24 % T2-25 T2-24 % Produit net bancaire 1 622 1 489 9 % 1 620 1 467 10 % 388 280 39 % 234 157 49 % 232 214 8 % 99 93 6 % 4 195 3 701 13 % Frais de gestion (1 060) (1 025) 3 % (1 060) (1 038) 2 % (211) (145) 45 % (44) (34) 32 % (166) (159) 4 % (54) (55) (1) % (2 596) (2 456) 6 % Résultat brut d'exploitation 562 464 21 % 560 429 30 % 177 135 32 % 190 124 53 % 66 55 21 % 44 38 16 % 1 599 1 245 28 % Coût du risque (222) (228) (2) % (184) (176) 4 % (36) (22) 59 % (34) (32) 5 % (4) (17) (76) % (480) (475) 1 % Résultat avant impôt 343 290 18 % 386 252 53 % 142 112 27 % 194 130 50 % 28 22 26 % 40 25 64 % 1 133 831 36 % Impôts sur le résultat (96) (76) 25 % (115) (55) x 2 (34) (29) 15 % (39) (15) x 3 (14) (8) 83 % (10) (6) 77 % (307) (189) 63 % Participations ne donnant pas le contrôle (3) (3) (10) % (2) (3) (53) % (1) 0 ns 0 0 0 (1) 1 ns 0 0 0 (6) (5) 16 % Résultat net

- part du groupe 244 210 16 % 269 194 39 % 107 83 30 % 155 115 35 % 14 16 (15) % 30 19 60 % 820 637 29 %

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat semestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE





RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ S1-25 S1-24 % S1-25 S1-24 % S1-25 S1-24pf % S1-25 S1-24pf % S1-25 S1-24 % S1-25 S1-24 % S1-25 S1-24 % Produit net bancaire 3 244 2 978 9 % 3 234 2 921 11 % 716 567 26 % 481 386 25 % 461 429 8 % 200 184 9 % 8 335 7 464 12 % Frais de gestion (2 140) (2 068) 3 % (2 172) (2 123) 2 % (388) (299) 30 % (92) (84) 9 % (333) (319) 4 % (113) (109) 3 % (5 238) (5 002) 5 % Résultat brut d'exploitation 1 104 910 21 % 1 061 798 33 % 327 268 22 % 389 302 29 % 128 110 17 % 87 75 17 % 3 097 2 462 26 % Coût du risque (438) (353) 24 % (412) (276) 49 % (74) (47) 58 % (64) (63) 2 % (25) (33) (24) % (1 013) (772) 31 % Résultat avant impôt 673 619 9 % 660 523 26 % 254 222 15 % 394 310 27 % 63 46 35 % 62 45 39 % 2 107 1 765 19 % Impôts sur le résultat (187) (150) 24 % (178) (117) 52 % (64) (59) 9 % (88) (59) 48 % (26) (16) 56 % (15) (11) 47 % (557) (412) 35 % Participations ne donnant pas le contrôle (7) (7) 7 % (2) (4) (44) % (1) 0 ns 0 0 ns (0) 4 ns 0 0 ns (11) (7) 42 % Résultat net

- part du groupe 479 462 4 % 480 402 20 % 190 163 16 % 307 251 22 % 37 33 11 % 47 34 36 % 1 539 1 345 14 %

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 3 763 3 701 3 869 4 064 4 140 4 195 Frais de gestion (2 547) (2 456) (2 403) (2 497) (2 642) (2 596) Résultat brut d'exploitation 1 217 1 245 1 467 1 567 1 498 1 599 Coût du risque (296) (475) (423) (556) (533) (480) Résultat avant impôt 934 831 1 044 998 973 1 133 Résultat net - part du groupe 709 637 785 772 720 820

Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 1 489 1 489 1 506 1 614 1 622 1 622 Frais de gestion (1 043) (1 025) (999) (980) (1 080) (1 060) Résultat brut d'exploitation 445 464 508 634 542 562 Coût du risque (125) (228) (195) (266) (216) (222) Résultat avant impôt 329 290 315 352 330 343 Résultat net - part du groupe 252 210 230 278 235 244 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 1 454 1 467 1 517 1 616 1 614 1 620 Frais de gestion (1 085) (1 038) (1 008) (1 084) (1 112) (1 060) Résultat brut d'exploitation 368 429 509 531 502 560 Coût du risque (100) (176) (159) (205) (228) (184) Résultat avant impôt 270 252 350 328 274 386 Résultat net - part du groupe 208 194 281 248 211 269

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 Produit net bancaire 287 280 280 291 327 388 Frais de gestion (153) (145) (142) (160) (177) (211) Résultat brut d'exploitation 134 135 139 131 150 177 Coût du risque (24) (22) (24) (38) (38) (36) Résultat avant impôt 109 112 114 94 112 142 Résultat net - part du groupe 80 83 84 69 82 107

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 Produit net bancaire 228 157 258 215 247 234 Frais de gestion (50) (34) (50) (46) (47) (44) Résultat brut d'exploitation 178 124 209 169 199 190 Résultat avant impôt 181 130 209 172 200 194 Résultat net - part du groupe 136 115 150 135 152 155

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements

DIGITAL & PAIEMENTS M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 215 214 218 227 229 232 Frais de gestion (160) (159) (154) (173) (167) (166) Résultat brut d'exploitation 55 55 64 54 62 66



Coût du risque (31) (32) (30) (33) (31) (34) Résultat avant impôt 24 22 32 20 34 28 Résultat net - part du groupe 17 16 21 16 23 14

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau

AUTRE RÉSEAU M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 91 93 90 101 101 99 Frais de gestion (55) (55) (51) (53) (59) (54) Résultat brut d'exploitation 37 38 39 48 43 44 Coût du risque (16) (17) (14) (15) (21) (4) Résultat avant impôt 20 25 25 33 22 40 Résultat net - part du groupe 16 19 20 25 17 30

Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ T2-25 T2-24 pf T2-25 T2-24 T2-25 T2-24 pf % Produit net bancaire 1 249 1 132 860 850 2 109 1 982 6 % Frais de gestion (786) (693) (673) (673) (1 459) (1 365) 7 % Résultat brut d'exploitation 463 439 187 178 650 616 5 % Coût du risque (58) (91) 1 9 (57) (82) (30) % Quote-part résultat des entreprises MEE 8 4 0 (0) 8 4 x 2 Gains ou pertes sur

autres actifs (1) 0 (1) 0 ns Résultat avant impôt 412 352 187 187 600 538 11 % Résultat net - part du groupe 302 261 123 123 426 384 11 %

Global Financial Services : compte de résultat semestriel par pôles métiers

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ S1-25 S1-24 pf S1-25 S1-24 S1-25 S1-24 pf % Produit net bancaire 2 496 2 232 1 716 1 681 4 212 3 913 8 % Frais de gestion (1 576) (1 398) (1 355) (1 335) (2 932) (2 733) 7 % Résultat brut d'exploitation 920 835 361 346 1 280 1 180 8 % Coût du risque (121) (145) (8) 4 (129) (141) (8) % Quote-part résultat des entreprises MEE 14 7 (0) (0) 14 7 x 2 Gains ou pertes sur

autres actifs (0) 0 5 0 5 0 0 Résultat avant impôt 813 697 357 350 1 170 1 047 12 % Résultat net - part du groupe 606 516 236 232 842 748 13 %

Global Financial Services : série trimestrielle

GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-24 pf T2-24 pf T3-24 pf T4-24 pf T1-25 T2-25 Produit net bancaire 1 931 1 982 1 975 2 055 2 103 2 109 Frais de gestion (1 367) (1 365) (1 414) (1 501) (1 473) (1 459) Résultat brut d'exploitation 564 616 561 554 630 650 Coût du risque (58) (82) (41) (86) (72) (57) Résultat avant impôt 509 538 524 479 570 600 Résultat net - part du groupe 364 384 366 337 416 426

Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-24 pf T2-24 pf T3-24 pf T4-24 pf T1-25 T2-25 Produit net bancaire 1 101 1 132 1 117 1 087 1 247 1 249 Frais de gestion (705) (693) (750) (738) (790) (786) Résultat brut d'exploitation 396 439 367 349 457 463 Coût du risque (54) (91) (39) (98) (62) (58) Résultat avant impôt 346 352 333 262 400 412 Résultat net - part du groupe 255 261 242 194 304 302

Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 Produit net bancaire 830 850 858 968 856 860 Frais de gestion (662) (673) (664) (763) (682) (673) Résultat brut d'exploitation 168 178 194 205 173 187 Coût du risque (5) 9 (2) 12 (9) 1 Résultat avant impôt 163 187 192 217 170 187 Résultat net - part du groupe 109 123 124 143 113 123

Hors métiers : série trimestrielle

HORS MÉTIERS M€ T1-24 pf T2-24 pf T3-24 pf T4-24 pf T1-25 T2-25 Produit net bancaire 58 (57) 48 (73) 62 11 Frais de gestion (237) (187) (224) (186) (244) (249) Résultat brut d'exploitation (178) (244) (176) (259) (182) (238) Coût du risque (28) (2) (59) 46 (46) (22) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 3 0 1 5 2 (1) Gains ou pertes sur autres actifs (6) 1 3 (8) 0 (4) Résultat avant impôt (210) (245) (232) (215) (226) (265) Résultat net - part du groupe (198) (214) (226) (196) (300) (269)

