PURE Insurance verbessert die Abrechnungserfahrung für Mitglieder durch Upgrade auf Duck Creek Billing

BOSTON, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Anbieter intelligenter Lösungen Duck Creek Technologies, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung sowie der allgemeinen Versicherung definiert, gab heute bekannt, dass der mitgliedereigene Versicherer für erfolgreiche, verantwortungsbewusste Familien PURE Insurance auf die neueste Version von Duck Creek Billing aktualisiert hat.

Durch die Nutzung von Duck Creek Billing gewinnt PURE an Stabilität und Leistung sowie Zugriff auf die neuesten Abrechnungsinnovationen, was eine stärkere Anpassung und Automatisierung von Finanzvorgängen ermöglicht.

„Das Upgrade auf die neueste Lösung Duck Creek Billing ist ein strategischer Schritt, der unser Engagement unterstreicht, unseren Mitgliedern an jedem Kontaktpunkt einen außergewöhnlichen Service zu bieten“, sagt Meenakshi Rungta, VP, Finance Divisional Information Officer bei PURE Insurance. „Diese verbesserte Plattform baut auf unseren bestehenden Fähigkeiten auf – sie steigert die Betriebseffizienz, rationalisiert das Finanzmanagement und unterstützt ein noch nahtloseres sowie intuitiveres Abrechnungserlebnis.“

Duck Creek Billing ist eine umfassende, SaaS-basierte Softwarelösung für die Versicherungsabrechnung, die Abrechnungsprozesse rationalisiert, das Kundenerlebnis verbessert und das Finanzmanagement für Versicherer optimiert, indem sie Rechnungsstellung, Prämieneinzug sowie Zahlungsabwicklung automatisiert und gleichzeitig flexible Abrechnungsoptionen und -konfigurationen bietet.

„PURE Insurance ist ein geschätzter langjähriger Kunde, der für seine stets hervorragende Serviceerfahrung bekannt ist“, sagt Chris McCloskey, Chief Operating Officer bei Duck Creek Technologies. „Wir sind stolz darauf, dass Duck Creek Billing dazu beiträgt, PURE dabei zu helfen, das Mitgliedererlebnis durch modernere, flexiblere und nahtlosere Abrechnungsfunktionen zu verbessern.“

Über PURE Insurance

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) hat es sich zum Ziel gesetzt, verantwortungsbewussten, vermögenden Familien ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und individuell anpassbaren Versicherungsschutz für hochwertige Häuser, Autos, Schmuck, Kunst, persönliche Haftpflicht, Wasserfahrzeuge, Überschwemmungen, Betrug und Cyberbetrug bereitzustellen. Die niedrigen Kapitalkosten von PURE, die sorgfältige Auswahl der Mitglieder und das proaktive Risikomanagement tragen zu äußerst wettbewerbsfähigen Tarifen und einem Finanzstärke-Rating von „A (Ausgezeichnet)“ von AM Best bei. PURE verzeichnete seit seiner Gründung jedes Jahr ein Wachstum von mindestens 15 %, betreut mittlerweile über 115.000 Mitglieder in den USA und wurde vor Kurzem in Kanada eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter pureinsurance.com oder folgen Sie PURE auf LinkedIn.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherungsbranche sowie der allgemeinen Versicherungsbranche definiert. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen, um die neuesten Informationen zu erhalten – LinkedIn und X.

Medienkontakte:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com