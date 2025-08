PURE Insurance Meningkatkan Pengalaman Penagihan yang Lebih Baik kepada Anggota dengan Duck Creek Billing

BOSTON, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi properti dan aneka (P&C) serta asuransi umum, hari ini mengumumkan PURE Insurance, perusahaan asuransi milik anggota yang dirancang untuk keluarga sukses dan bertanggung jawab, telah meningkatkan sistem mereka ke versi terbaru dari Duck Creek Billing.

Dengan memanfaatkan Duck Creek Billing, PURE mendapatkan stabilitas, kinerja, dan akses terhadap inovasi penagihan terbaru sehingga memungkinkan kustomisasi yang lebih luas dan operasional keuangan yang terotomatiasi.

“Adanya peningkatan ke solusi Duck Creek Billing terbaru merupakan langkah strategis yang memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan terbaik kepada anggota di setiap titik interaksi,” ujar Meenakshi Rungta, Wakil Presiden sekaligus Pejabat Informasi Divisi Keuangan di PURE Insurance. “Platform yang ditingkatkan ini dibangun di atas kemampuan yang sudah ada—meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan pengelolaan keuangan, dan mendukung pengalaman penagihan yang lebih lancar serta intuitif.”

Duck Creek Billing merupakan solusi perangkat lunak penagihan asuransi berbasis SaaS (Software as a Service) yang menyederhanakan proses penagihan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan pengelolaan keuangan bagi perusahaan asuransi. Solusi ini mengotomatiskan proses penagihan, pengumpulan premi, dan pemrosesan pembayaran sekaligus menawarkan opsi dan konfigurasi penagihan yang fleksibel.

“PURE Insurance merupakan pelanggan setia yang telah lama menjadi mitra kami dan dikenal karena telah menghadirkan pengalaman layanan yang luar biasa secara terus-menerus,” ujar Chris McCloskey, Direktur Operasional di Duck Creek Technologies. “Kami bangga bahwa Duck Creek Billing turut berperan dalam membantu PURE meningkatkan pengalaman anggotanya melalui kemampuan penagihan yang lebih modern, fleksibel, dan lancar.”

Tentang PURE Insurance

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) didedikasikan untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi keluarga berpenghasilan tinggi yang bertanggung jawab, dengan menyediakan cakupan perlindungan yang dapat disesuaikan untuk properti bernilai tinggi, kendaraan bermotor, perhiasan, karya seni, tanggung gugat pribadi, kendaraan air, banjir, penipuan, dan penipuan siber. Biaya modal yang rendah, seleksi anggota yang cermat, serta manajemen risiko yang proaktif menjadikan PURE mampu menawarkan tarif yang sangat kompetitif dan meraih Peringkat Kekuatan Keuangan "A (Istimewa)" dari AM Best. PURE telah mempertahankan pertumbuhan tahunan minimal 15% setiap tahun sejak didirikan dan kini melayani lebih dari 115.000 anggota di seluruh AS serta baru-baru ini diluncurkan di Kanada.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi pureinsurance.com atau ikuti PURE di LinkedIn.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) serta asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi terkemuka kami di pasar tersedia dalam format mandiri atau sebagai rangkaian lengkap, dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com