PURE Insurance 升级至 Duck Creek Billing 最新版，提升会员计费体验

波士顿, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商 Duck Creek Technologies 今日宣布，专为成功且负责任家庭设计的会员制保险公司 PURE Insurance 已升级至 Duck Creek Billing 最新版本。

通过采用 Duck Creek Billing，PURE 在系统稳定性和性能上获得提升，并得以运用最新的计费技术创新，从而实现更高程度的定制化和财务运营自动化。

PURE Insurance 副总裁兼财务部信息官 Meenakshi Rungta 表示：“升级至最新的 Duck Creek Billing 解决方案是我司的重要战略步骤，彰显了我们在各个节点为会员提供卓越服务的坚定承诺。 这一增强型平台以我们现有的技术能力为基础，旨在提升运营效率、优化财务管理，并为用户提供更加流畅、直观的计费体验。”

Duck Creek Billing 是一款基于 SaaS 的综合性保险计费软件解决方案，其通过将开票、保费收取及支付处理流程自动化，简化保险公司的计费流程、提升客户体验并优化财务管理，同时提供灵活的计费选项和配置方案。

Duck Creek Technologies 首席运营官 Chris McCloskey 表示：“PURE Insurance 是我们长期以来的重要客户，以始终如一地提供卓越服务体验而闻名。 Duck Creek Billing 通过提供更加现代、灵活和流畅的计费功能，成功帮助 PURE 提升其会员体验，这一成就令我们深感自豪。”

关于 PURE Insurance

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) 致力于为负责任的高净值家庭打造卓越的保险体验，提供定制化保险方案，其业务涵盖高价值住宅、汽车、珠宝、艺术品、个人责任、水上交通工具、洪水、欺诈及网络欺诈等领域。 PURE 凭借其低成本资本、严格的会员筛选标准以及积极主动的风险管理措施，为会员提供极具竞争力的保险费率，并获得了 AM Best 授予的“A（优秀）”财务实力评级。 自成立以来，PURE 每年都保持至少 15% 的增长率，目前在美国为超过 115,000 名会员提供服务，并已于近期在加拿大推出相关业务。

如需了解更多信息，请访问 pureinsurance.com 或在 LinkedIn 上关注 PURE。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产和意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案提供商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们的市场领先解决方案既可以独立部署，也可作为完整套件提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。 如需了解更多信息，请访问 www.duckcreek.com。 您可在社媒渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新信息。

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