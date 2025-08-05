PURE Insurance 透過升級至 Duck Creek Billing 提升會員帳單體驗

波士頓, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 今天宣佈專為成功負責任家庭創立的會員制保險公司 PURE Insurance 已升級採用最新版 Duck Creek Billing。

借助 Duck Creek Billing，PURE 提升穩定基礎及效能表現，並取得最新帳單創新技術，實現更強自訂及自動化財務運作。

PURE Insurance 財務部資訊專員副總裁 Meenakshi Rungta 表示：「升級至最新版 Duck Creek Billing 解決方案是關鍵策略，鞏固我們在每個服務環節為會員提供卓越服務的承諾。 此增強的平台延伸現有優勢——提升營運效率，簡化財務管理，並支援更順暢無縫、簡單直觀的帳單體驗。」

Duck Creek Billing 是全面的 SaaS 保險帳單軟件解決方案，透過自動化開票、保費收取及支付處理，同時提供靈活帳單選項及配置，為保險商精簡帳單流程、增強客戶體驗並改善財務管理。

Duck Creek Technologies 營運總監 Chris McCloskey 表示：「PURE Insurance 是我們份外重視的長期客戶，素來以提供出色服務體驗著稱。 Duck Creek Billing 能夠透過更現代化且靈活順暢的帳單功能，協助 PURE 提升會員體驗，我們對此深感榮幸。」

關於 PURE Insurance

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) 致力為負責任的高淨值家庭創造優越體驗，提供高價值住宅、汽車、珠寶、藝術品、個人責任、船艇、水災、欺詐及網絡欺詐的自訂保障。 PURE 的低資本成本、嚴謹會員篩選及主動風險管理，促成極具競爭力的費率及 AM Best「A（優異）」財務實力評級。 PURE 創立至今每年保持至少 15% 的年增長率，目前在美國服務超過 115,000 名會員，近期更拓展至加拿大。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 pureinsurance.com 或在 LinkedIn 上關注 PURE。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產與意外險及一般保險行業未來制訂全球智能解決方案的供應商。 我們是現代保險系統立足的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和不斷改進的保險營運。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

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duckcreek@threeringsinc.com