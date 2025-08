Stack Capital Group Inc. annonce une augmentation de son placement privé pour compte annoncé précédemment et l’ajout d’un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut global pouvant atteindre 35 000 000 $

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stack Capital Group Inc., (la « Société ») (TSX:STCK et TSX:STCK.WT.A) est heureuse d’annoncer qu’en raison d’une forte demande des investisseurs, elle a doublé la taille de son placement privé « pour compte » annoncé précédemment, celui-ci passant à un maximum de 1 454 545 unités de la Société (les « unités ») pour un produit brut maximum de 20 000 000 $ (le « placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté »). Compte tenu à la fois du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté et du placement privé simultané (au sens donné à ce terme aux présentes), la Société s’attend maintenant à réunir un produit brut global pouvant s’élever à 35 000 000 $.

Chaque unité sera émise au prix de 13,75 $ (le « prix d’offre ») et sera composée d’une action ordinaire (une « action ordinaire », chaque action ordinaire composant les unités, une « action visée par une unité ») et d’un quart d’un bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d’acquérir une action ordinaire (une « action visée par un bon de souscription ») pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture (au sens donné à ce terme aux présentes) à un prix d’exercice de 17,00 $ par action visée par un bon de souscription, sous réserve d’ajustement dans certains cas.

En lien avec l’augmentation de la taille du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, la Société a conclu une convention mise à jour avec Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. qui agiront comme cochefs de file et coteneurs de livres (collectivement, les « coteneurs de livres »), pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte (avec les coteneurs de livre, les « placeurs pour compte »).

Comme il a été annoncé précédemment, la Société a aussi l’intention de réaliser simultanément un placement privé sans intermédiaire aux termes duquel elle offrira jusqu’à concurrence de 1 090 909 unités au prix d’offre à certains investisseurs qu’elle a repérés pour les coteneurs de livres, pour un produit brut maximum de 15 000 000 $, ou un nombre supérieur d’unités que la Société pourra établir à sa seule appréciation (le « placement privé simultané et, avec le placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, le « placement »). Les modalités du placement privé simultané sont les mêmes et la clôture du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté n’est pas conditionnelle à la clôture du placement privé simultané.

De plus, la Société a demandé l’inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des actions visées par une unité, des bons de souscription et des actions visées par un bon de souscription aux termes du placement.

Le placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté est offert aux souscripteurs résidant dans toutes les provinces du Canada en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté de l’exigence d’établir un prospectus offerte en vertu de la Partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et de la décision générale coordonnée 45-935 intitulée Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (collectivement, la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Sous réserve du respect des modalités de la dispense pour financement de l’émetteur coté, les actions visées par une unité et les bons de souscription offerts aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté ne seront pas assujettis aux restrictions relatives à la revente prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. De plus, les placeurs pour compte peuvent offrir de vendre les unités dans le cadre d’un placement privé en vertu des dispenses d’inscription ou d’établissement de prospectus à des investisseurs résidant aux États-Unis ou dans d’autres pays que le Canada ou les États-Unis, dans chaque cas, dont conviennent la Société et les coteneurs de livres, pourvu que la Société ne soit pas tenue de s’inscrire ou de déposer un prospectus dans de tels pays.

En lien avec l’augmentation de la taille du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, les investisseurs éventuels peuvent consulter un document d’offre modifié et mis à jour relatif à ce placement sous le profil de la Société au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au www.stackcapitalgroup.com. Les investisseurs éventuels devraient lire ce document d’offre modifié et mis à jour avant de prendre la décision d’investir.

Toutes les unités offertes dans le cadre du placement privé simultané seront émises en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables en vertu des dispenses des exigences de prospectus offertes. Il est prévu que les unités émises aux investisseurs à l’extérieur du Canada dans le cadre du placement privé simultané seront visées par la décision 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario intitulée Distributions Outside Canada et que par conséquent, elles ne seront pas assujetties aux restrictions relatives à la revente prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Le produit net tiré du placement sera utilisé à des fins d’investissement conformément aux principes d’investissement de la Société et affecté aux besoins généraux de l’entreprise et à son fonds de roulement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 8 août 2025 ou vers cette date, ou à une ou plusieurs autres dates dont pourront convenir la Société et les coteneurs de livres (chacune de ces dates, une « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions, notamment la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris celle de la TSX.

À la clôture du placement, la Société paiera aux placeurs pour compte une rémunération au comptant correspondant à 5,0 % du produit brut réalisé dans le cadre du placement.

La Société prévoit que certains initiés de la Société participeront au placement. Toute participation des initiés au placement constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens donné à cette expression dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Toutefois, la Société prévoit se prévaloir des dispenses des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des unités souscrites par les initiés ni la contrepartie payée par ces initiés pour les unités ne devraient dépasser 25 % de la capitalisation boursière de la Société à la date du présent communiqué.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué est fourni à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société aux États-Unis d’Amérique. Les unités, les actions visées par une unité, les bons de souscription et les actions visées par un bon de souscription n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et ses modifications successives (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts, vendus ou délivrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans d’autres zones sous sa juridiction, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis (au sens de U.S. Person dans les lois sur les valeurs mobilières applicables) ou de personnes aux États-Unis, sauf si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou si une dispense des exigences d’inscription est offerte.

À propos de Stack Capital Group Inc.

La Société est une société de portefeuille de placements dont l’objectif commercial est d’investir dans des titres de capitaux propres, des titres de créance et/ou d’autres titres de sociétés fermées en phase de croissance avancée. Grâce à la Société, les actionnaires ont la possibilité d’accéder à un portefeuille diversifié de placements dans des sociétés fermées; de participer au marché des sociétés fermées; et de bénéficier d’un investissement liquide grâce au fait que les actions ordinaires se négocient à la cote de la TSX. Parallèlement, comme elle est une société ouverte, la Société peut concentrer ses efforts sur la maximisation du rendement à long terme grâce à son portefeuille d’entreprises à forte croissance, lesquelles ne sont généralement pas accessibles à la plupart des investisseurs canadiens. SC Partners Ltd. a pris l’initiative de créer la Société et agit en tant qu’administrateur de la Société, étant responsable de la recherche et du conseil concernant tous les investissements pour la Société.

Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tout énoncé contenu dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considéré comme un énoncé prospectif. On peut souvent reconnaître les énoncés prospectifs par la conjugaison des verbes au futur ou au conditionnel ou par l’usage de verbes tels que « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de » et des expressions similaires. Les informations prospectives contenues ou mentionnées dans le présent communiqué visent, notamment, les modalités du placement, la réalisation du placement, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la TSX, les activités de la Société et l’emploi proposé du produit par la Société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux communiqués explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les principales hypothèses qui sous-tendent ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, celles voulant que la TSX approuvera le placement de la Société, que la Société satisfera aux conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté et de toute autre dispense ou règle refuge applicable en matière de valeurs mobilières, et qu’elle satisfera aux conditions commerciales de clôture du placement. La notice annuelle la plus récente de la Société, à la rubrique « Facteurs de risque » (dont on peut obtenir un exemplaire sous le profil de la Société au www.sedarplus.com) énumère les autres facteurs de risque pouvant avoir une incidence sur la Société ou faire en sorte que les résultats et le rendement réels diffèrent de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs contenus aux présentes.

Les lecteurs devraient savoir que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Ils sont également priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils reposent se réaliseront. Ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment de leur préparation, pourraient s’avérer incorrectes et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont donnés sous réserve entière de cette mise en garde. Sauf si la loi applicable l’exige, la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web au www.stackcapitalgroup.com ou communiquez avec :

Brian Viveiros

Vice-président, Développement d’entreprise et relations avec les investisseurs

647-280-3307

brian@stackcapitalgroup.com