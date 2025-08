La Meydan Free Zone conclut un partenariat avec Alaan en vue de proposer des solutions de financement intelligentes à toutes les nouvelles start-ups établies à Dubaï

Photo fournie gracieusement par Alaan et la Meydan Free Zone

DUBAI, Émirats arabes unis, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Meydan Free Zone (zone franche de Meydan), la seule zone franche 100 % numérique des Émirats arabes unis, a annoncé un partenariat stratégique avec Alaan, la principale plateforme de gestion des cartes d’entreprise et des dépenses de la région. Ce partenariat apporte une automatisation financière intelligente directement dans le parcours de création d’entreprise, permettant aux entrepreneurs de débuter avec une visibilité, un contrôle et une rapidité intrinsèques.

Grâce à cette collaboration, toutes les nouvelles entreprises immatriculées dans la Meydan Free Zone avant le 31 août 2025 bénéficieront de 12 mois d’accès gratuit au plan premium d’Alaan, d’une valeur de 6 000 AED. Voici ce que cela implique :

des cartes corporatives Visa illimitées pour les équipes et les créateurs d’entreprise ;

2 % de cashback sur les dépenses internationales (idéal pour les logiciels, les annonces, les services en ligne) ;

un accès au programme de cashback non plafonné d’Alaan pour les prestations gouvernementales, le carburant, les services publics et plus encore, à condition de remplir les critères requis.



« Ce partenariat renforce notre engagement à offrir une expérience qui privilégie l’entrepreneur », a souligné Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, directeur des licences de zones franches de la Meydan Free Zone. « En intégrant la plateforme d’Alaan, nous permettons à chaque nouvelle entreprise de bénéficier d’un contrôle financier en temps réel dès le premier jour, sans friction, sans retard et sans faille. »

Les solutions développées par Alaan permettent aux entreprises d’automatiser leurs politiques de dépenses, de mettre en concordance leurs reçus instantanément, d’extraire leurs données relatives à la TVA et de s’intégrer de manière transparente à des systèmes comptables tels que QuickBooks, Xero et SAP.

Grâce aux facilités bancaires offertes par les Émirats arabes unis, à l’impôt sur les sociétés nul pour les entreprises éligibles et à plus de 2 500 activités autorisées, la Meydan Free Zone complète ce dispositif en proposant un système de licence entièrement numérique, délivré en moins de 60 minutes par le biais de sa licence Fawri, son produit phare.

« Alaan a été développée pour moderniser la façon dont les entreprises gèrent leurs dépenses », a expliqué Shubhda Hirawat, chef du personnel d’Alaan. « Notre partenariat avec la Meydan Free Zone concrétise cette vision pour des milliers de nouvelles entreprises qui souhaitent évoluer plus rapidement, fonctionner plus intelligemment et rester en conformité, sans entrave opérationnelle. »

Alaan a par ailleurs été introduit en Arabie saoudite au début de l’année, dans le cadre de son expansion régionale. Elle poursuit le déploiement de fonctionnalités personnalisées en matière de conformité fiscale, de procédures de travail et de tableaux de bord en langue arabe, conformément à la vision de la Meydan Free Zone de soutenir les créateurs d’entreprises de l’ensemble des pays du GCC.

Cette initiative s’inscrit également dans l’objectif à long terme poursuivi par Dubaï, de soutenir la croissance des PME et de consolider sa position en tant que tremplin pour les entreprises axées sur l’innovation. En intégrant l’infrastructure financière dans son parcours d’installation, ce partenariat permet aux dirigeants d’entreprises des secteurs de l’e-commerce, de la technologie, du conseil et des services numériques de se concentrer sur la croissance, et non sur les démarches administratives.

Pour bénéficier de cette offre, envoyez un message à l’adresse suivante : partnerships@alaanpay.com en mentionnant « Alaan x Meydan » ou réservez une démonstration express ici.

À propos de la Meydan Free Zone : seule zone franche 100 % numérique des Émirats arabes unis

La Meydan Free Zone (zone franche de Meydan) est l’un des centres d’affaires de Dubaï les plus tournés vers l’avenir. Elle permet une expérience de configuration entièrement numérique, une assistance complète en matière de conformité et l’accès à plus de 2 500 activités commerciales. Meydan, axé sur la rapidité, la transparence et la simplicité, permet aux entrepreneurs de rayonner en toute confiance de Dubaï vers le reste du monde.

À propos d’Alaan

Alaan est la plateforme de gestion des dépenses la plus développée et la plus aboutie du Moyen-Orient. Ses cartes sont utilisées par plus de 1 000 startups, moyennes et grandes entreprises, au service de plus de 200 000 employés dans des secteurs tels que la technologie, l’immobilier, l’aviation, la logistique et le commerce de détail. Grâce à ses cartes corporatives brevetées et optimisées par l’IA, Alaan a permis aux entreprises d’économiser des millions d’euros et aux équipes financières à la recherche d’un avantage technologique de gagner du temps et de l’argent au sein de leur organisation, de prendre une longueur d’avance.

Alaan a été créée en 2022 aux Émirats arabes unis et s’est implantée en Arabie saoudite en 2025. Elle est appuyée par Y Combinator. G2 positionne également Alaan comme la première plateforme de gestion des dépenses au Moyen-Orient et en Afrique.

Contact :

Anisha Sagar

Responsable du marketing et de la communication, Meydan Free Zone

Téléphone : +971 55 210 5697

E-mail : anisha@meydanfz.ae

Ahmed Khan

Responsable partenariats

Téléphone : +971 508546409

E-mail : ahmed.khan@alaanpay.com

