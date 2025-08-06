Bitget 舉辦 2025 加密貨幣體驗月，目標鎖定歐洲、亞洲及中東的 Z 世代

維多利亞，塞舌爾, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 正式啟動 2025 加密貨幣體驗月，這是其 Blockchain4Youth 計劃下的全球青年推廣活動。 如今活動進入第三年，不再局限於課堂及網絡研討會，而是將加密貨幣從概念轉化為具體、有用而真實的體驗。 為了慶祝國際青年日的三週年，Bitget 將在 8 月期間於中東、歐洲、東南亞及南亞的多個城市舉行加密貨幣體驗活動。

2025 加密貨幣體驗月的主題口號簡潔有力：見證加密貨幣潛能 (Look What Crypto Can Do)。 縱然數碼資產的新聞經常關乎市場走勢，但此活動另闢蹊徑，轉而強調區塊鏈在支付、遊戲、去中心化金融 (DeFi)、身份管理及創意表現中的運用。 Bitget 透過今年 8 月全球展開的快閃活動，邀請年輕人親身探索加密貨幣，不再局限於圖表，而是融入結賬情境、元宇宙娛樂及日常互動。

從大學校園以至創意樞紐，參與者可發掘多個區域：鑄造非同質化代幣 (NFT)、嘗試穩定幣借貸、模擬即時代幣化股票交易，以及試用支付金融 (PayFi) 的 QR 碼零售交易。 參與者將取得數碼徽章，為 Bitget Wallet Mastercard 增值，並在現場專人指導下進行 DeFi 質押操作。 活動形式結合體驗與認知，讓每個站點發揮演示與探索的雙重作用。

這次從教育轉向互動，為活動揭開新一章。 此活動始於 2023 年的加密貨幣體驗日，2024 年擴展為整月的活動，吸引 12 個國家逾 15,000 人參與。 今年活動更進一步，注重實體參與及動手實踐，以助收窄 Web2 好奇與 Web3 信心之間愈來愈大的鴻溝。

Bitget 營運總監兼 Blockchain4Youth 執行發起人 Vugar Usi Zade 相信，關聯性源自實踐運用： 「單靠理論無法讓人建立對加密貨幣未來的信念， 而是必須讓大家親身體驗、實際運用並提出疑問。 加密貨幣體驗月的意義在於令科技變得真實，讓年輕一代有動力關注其未來發展。」

Bitget Wallet 將擔任官方活動夥伴，在體驗區中整合 PayFi 等新功能及鏈上工具。 Bitget Wallet 市場推廣總監 Jamie Elkaleh 補充：「引導體驗只是第一步， 更重要的是展現加密貨幣如何強化支付、創意等各種日常應用。 我們熱切期盼在現實場景中實踐此願景。」

活動關注者不妨留意 9 月初發佈的精彩回顧影片，飽覽每場活動的精華片段。 此刻，Bitget 的訊息清晰明確：加密貨幣並非快將融入現實， 相反這一天已經來臨，並於今年 8 月交棒予下一代。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 不斷推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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