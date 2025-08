Sampo Abp, pressmeddelande, 6 augusti 2025 kl 8.35 EEST

Fortsatt stark tillväxt för Sampokoncernen i januari–juni 2025

Sampokoncernens intäktstillväxt på jämförbar basis uppgick till 8 procent i januari–juni 2025 tack vare fortsatt stark utveckling i privatkundsverksamheten i Norden och Storbritannien.

Försäkringsmarginalerna stärktes under det första halvåret av gynnsam skadefrekvens och en positiv underliggande trend i Norden, vilket ledde till att totalkostnadsprocenten förbättrades till 83,6 procent.

Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 25 procent till 729 miljoner euro tack vare en stark tillväxt och förbättrade marginaler.

Det operativa resultatet per aktie stärktes med 13 procent till 0,25 euro, då det förbättrade försäkringsresultatet kompenserade för en svagare avkastning på investeringar och en ökning av antalet aktier.

Till följd av det starka resultatet för det andra kvartalet har framtidsutsikterna för försäkringsresultatet 2025 höjts till 1 425 – 1 525 miljoner euro från 1 400 – 1 500 miljoner euro.

Sampo avser att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram på 200 miljoner euro, finansierat med kapital genererat under 2024.

Solvens II-graden var 174 procent, inklusive upplupen utdelning och det planerade återköpsprogrammet, medan den finansiella hävstången uppgick till 26,1 procent.

Sampo meddelade den 18 juni 2025 att koncernchefen Torbjörn Magnusson informerat styrelsen om sin avsikt att gå i pension. Styrelsen har utnämnt Morten Thorsrud, vd för Sampokoncernens största dotterbolag If, till efterträdare. Den nya koncernchefen tillträder den 1 oktober 2025.



Nyckeltal

EURm 4–6/

2025 4–6/

2024 Förändring,

% 1–6/

2025 1–6/

2024 Förändring % Bruttopremieinkomst 2 542 2 333 9 6 242 5 631 11 Försäkringsintäkter, netto 2 264 2 057 10 4 452 4 077 9 Försäkringsresultat 393 321 23 729 580 26 Finansiellt resultat 185 180 3 287 445 -36 Resultat före skatt 526 444 18 903 909 -1 Periodens resultat 417 310 35 703 653 8 Operativt resultat 368 296 24 665 549 21 Resultat per aktie (EUR) 0,16 0,12 26 0,26 0,26 — Operativt resultat per aktie (EUR) 0,14 0,12 16 0,25 0,22 13 4–6/

2025 4–6/

2024 Förändring 1–6/

2025 1–6/

2024 Förändring Riskprocent, % 56,8 58,9 -2,1 57,8 60,6 -2,8 Omkostnadsprocent, % 25,9 25,6 0,3 25,8 25,1 0,7 Totalkostnadsprocent, % 82,6 84,4 -1,8 83,6 85,8 -2,1 Solvens II-grad (inkl. upplupen utdelning), % — — — 174 179 -5





Bruttopremieinkomst och försäkringsintäkter inkluderar förmedlingsintäkter. Bruttopremietillväxt på jämförbar basis är beräknad med konstanta valutakurser och justerad för att exkludera potentiella tekniska poster som påverkar jämförbarheten, såsom portföljöverföringar, ändrade startdatum för större avtal och förändrade redovisningsmetoder. Periodens resultat för jämförelseperioden avser periodens resultat för aktieägarna. Per aktie-siffror för jämförelseperioden är justerade för aktiespliten i februari 2025. Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.



KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Sampo fortsatte leverera mycket goda resultat under det andra kvartalet, med ett försäkringsresultat som ökade med 21 procent till 393 miljoner euro. Uppgången drevs av en premietillväxt på 8 procent, en god underliggande marginalutveckling och en gynnsam skadefrekvens. Det operativa resultatet per aktie växte med 16 procent till 0,14 euro per aktie, samtidigt som vi meddelar att vi lanserar ett nytt aktieåterköpsprogram på 200 miljoner euro.

Även om mycket har förändrats under de senaste två decennierna bygger vår framgång till stor del på samma principer nu, under mitt sista kvartal som koncernchef, som den gjorde när jag blev vd för If 2002. Vi skapar värde genom teknisk expertis inom skadeförsäkring, disciplinerad underwriting och en ständig strävan att förbättra verksamheten och produktiviteten.

Under det tidiga 2000-talet låg fokus främst på att förbättra lönsamheten i det då relativt nybildade If, som drogs med stora underwritingförluster. Det utmanande utgångsläget gav oss möjlighet att göra genomgripande förändringar som vanligen bara är möjliga i kristider, vilket lade grunden för det första nordiska finansföretaget med en verkligt enhetlig verksamhet och kultur i hela regionen. Idag drar vi nytta av de fördelar som denna unika position ger oss och de investeringar vi gjort sedan dess, i synnerhet inom digital kapacitet.

Med marginaler på en attraktiv nivå har vårt fokus i allt högre grad skiftats mot organisk tillväxt, vilket bekräftas av en ökad bruttopremieinkomst på 9 procent för affärsområdet Privat i Norden under det andra kvartalet, tillsammans med en totalkostnadsprocent på 81,7 som uppnåddes utan reservupplösning. Tillväxten var bred både geografiskt och produktmässigt, och underbyggs av en ökad förnyelsegrad för fjärde kvartalet i rad inom affärsområdet Privat i Norden samt en solid ökning av den digitala försäljningen.

Inom affärsområdet Företag ökade den digitala försäljningen – där kunden genomför hela köpresan online – med 30 procent under det första halvåret. Tillsammans med en stark utveckling i Norge och fortsatt hög förnyelsegrad resulterade det i en intäktstillväxt på 6 procent. Även om den digitala försäljningen i det här skedet utgör en blygsam del av den totala portföljen är det tydligt att små och medelstora företag följer efter privatkunderna online, där våra tidigare investeringar säkerställer att vi är redo att möta dem.

Vår strävan att skapa värde genom operativ excellens tog oss 2020 till Storbritannien och förvärvet av Hastings. Det innebar ett fokuserat inträde på den digitala brittiska privatförsäkringsmarknaden genom en unik aktör med tydliga konkurrensfördelar att bygga vidare på. Sedan förvärvet har vi mer än fördubblat vår omsättning i Storbritannien till 2,6 miljarder euro år 2024, tecknat över en miljon nya försäkringar och levererat en kapitalavkastning i nivå med vår nordiska verksamhet. Det andra kvartalet var inget undantag, med en premietillväxt på 13 procent och ett förbättrat resultat från försäkringstjänster med 22 procent jämfört med föregående år, på jämförbar basis.

Samtidigt visar utvecklingen inom affärsområdet Industri i Norden, där våra största företagskunder finns, att vi fortsatt upprätthåller en stark underwriting-disciplin, även när vi tar vara på möjligheter att växa. Till följd av en riskreducering inom stora fastighetsexponeringar och icke-förnyelse av ett fåtal stora konton som inte uppfyllde våra lönsamhetsmål, minskade försäkringsintäkterna inom affärsområdet Industri med 8 procent under det första halvåret. Fördelarna med vår starka underwriting-disciplin återspeglas i en totalkostnadsprocent på 80 för perioden.

Det var inte bara affärsområdet Industri som levererade mycket goda marginaler – hela verksamheten visade god lönsamhet, vilket resulterade i en solid totalkostnadsprocent på 82,6 under det andra kvartalet. I Norden förbättrades den underliggande totalkostnadsprocenten med 60 punkter jämfört med föregående år tack vare noggrann prissättning, lägre skadeinflation och realiserade synergier från integrationen av Topdanmark. Vi förväntar oss att dessa synergier ökar under andra halvåret 2025 i takt med att vi fortsätter genomföra våra planer. Även om resultatet gynnats av milt väder och ett gynnsamt storskadeutfall i år har kvaliteten på vårt resultat varit god och vi har fortsatt att stärka våra reserver. Till följd av det starka resultatet har vi höjt framtidsutsikterna för koncernens försäkringsresultat för 2025 till 1 425–1 525 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 8–16 procent jämfört med 2024.

För att återgå till strategin har förenklingen av Sampokoncernens tidigare konglomeratstruktur sedan 2020 lagt en stabil grund för framtida värdeskapande baserat på operativ excellens. Min efterträdare som koncernchef, Morten Thorsrud är utmärkt positionerad att säkerställa att koncernen tar vara på denna möjlighet. Under sin tid som vd för If har han inte bara levererat utmärkta finansiella resultat, utan även fortsatt att öka investeringarna i den operativa kapacitet som ligger till grund för våra konkurrensfördelar - samtidigt som han aktivt har satsat på organiska tillväxtmöjligheter i Norden.

Avslutningsvis kan jag konstatera att koncernen idag offentliggjorde ett nytt återköpsprogram på 200 miljoner euro, ett program som kan komma att utökas vid försäljning av äldre tillgångar under andra halvåret av 2025. Den disciplin vi har visat inom kapitalförvaltning under de senaste åren illustrerar vårt arbete att kapitalisera vår operativa excellens på bästa möjliga sätt.

Sammanfattningsvis är jag mycket glad över att kunna lämna över rodret när Sampo står starkt, och veta att koncernen är i trygga händer hos skickliga försäkringsproffs. Jag är övertygad om att de kommer att leda Sampo till nya höjder.

Torbjörn Magnusson

Koncernchef



UTSIKTER FÖR 2025

Resultatet för andra kvartalet gynnades av milt väder och ett bättre storskadeutfall än normalt. Mot bakgrund av dessa faktorer har Sampo beslutat att justera utsikterna för 2025 något.

Koncernens försäkringsintäkter: 8,9–9,1 miljarder euro (från 8,8–9,1 miljarder euro), vilket motsvarar en tillväxt på 6–9 procent jämfört med föregående år.

Koncernens försäkringsresultat: 1 425–1 525 miljoner euro (från 1 400–1 500 miljoner euro), vilket motsvarar en tillväxt på 8–16 procent jämfört med föregående år.

Framtidsutsikterna för 2025 är i linje med Sampos finansiella mål för 2024–2026 att leverera en totalkostnadsprocent på under 85 procent per år och en genomsnittlig tillväxt av det operativa resultatet per aktie på över 7 procent per år.



