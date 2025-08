Sampo Oyj, pörssitiedote, 6.8.2025 klo 8.50

Sampo käynnistää 200 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Sammon hallitus on päättänyt käynnistää 200 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman.

”Sampo on sitoutunut ylläpitämään vahvaa, mutta tehokasta tasetta. Täten hallitus on päättänyt käynnistää uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jolla pääomanhallintapolitiikkamme mukaisesti palautamme loput 200 miljoonaa euroa vuonna 2024 kertyneestä pääomasta. Hallituksella on kuitenkin mahdollisuus kasvattaa osto-ohjelmaa, mikäli Sampo onnistuu kerryttämään lisää ylimääräistä pääomaa myymällä vanhoja finanssisijoituksiaan houkuttelevalla arvostuksella toisella vuosipuoliskolla”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Osto-ohjelman aikana Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 200 miljoonaa euroa ja Sammon A-osakkeita voidaan ostaa enintään 30 miljoonaa kappaletta, joka on noin 1 prosentti kaikista Sammon osakkeista. Takaisinosto-ohjelma alkaa aikaisintaan 7.8.2025 ja päättyy viimeistään 31.10.2025.

Osakkeiden hankintahinnan ei tule olla korkeampi kuin takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena). Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulee olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä. Julkisessa kaupankäynnissä hankittavien osakkeiden lisäksi osakkeita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia nopeutetun tarjousmenettelyn kautta, jos sellaisia järjestetään.



Julkisessa kaupankäynnissä toteutettavat takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt Morgan Stanleyn osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.



Omien osakkeiden hankinta toteutetaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostoilla on tarkoitus pienentää Sammon pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Osto-ohjelma perustuu 23.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen.

