Axi passe à la vitesse supérieure avec Axi Select : lancement en août d’une offre exclusive avec partage de bénéfices de 10 %

SYDNEY, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le courtier en ligne de premier plan spécialisé dans le Forex et les CFD, Axi, lance une offre promotionnelle exceptionnelle pour son programme Axi Select.

Dès août 2025, tous les traders inscrits à Axi Select dans la première phase du programme, la phase « Seed », bénéficieront d’une allocation pouvant aller jusqu’à 5 000 USD, assortie d’une opportunité exclusive de partage des bénéfices à hauteur de 10 % en fin de mois. Cette offre à durée limitée permet aux traders d’accéder gratuitement au programme d’allocation de capital du courtier et de débloquer des opportunités de partage des bénéfices habituellement réservées aux étapes avancées. Ils bénéficieront ainsi d’un avantage stratégique pour accélérer leur parcours de trading financé.

« Dès ce mois d’août, les traders, qu’ils soient nouveaux ou déjà actifs, pourront profiter pleinement des avantages d’Axi Select dès la première étape », déclare Greg Rubin, responsable du programme Axi Select. Il ajoute : « Axi Select n’est pas qu’une promesse : les résultats sont déjà au rendez-vous. Conçu autour d’un modèle centré sur le trader, et soutenu par des outils de pointe et un accompagnement personnalisé, ce programme vise à favoriser la réussite à long terme sur les marchés. Plusieurs traders Axi Select ont d’ailleurs déjà franchi le cap symbolique du million de dollars de gains. »

La participation à la promotion est gratuite et sans frais. Les principales conditions requises pour les nouveaux traders sont de créer leur compte Axi Select, de l’approvisionner d’un montant minimum de 500 dollars et de se qualifier pour la phase Seed avant ou pendant la période promotionnelle. Toutes les transactions effectuées sur un compte Axi Select seront répercutées sur le compte d’allocation associé. Les profits générés durant cette période bénéficieront d’un partage à hauteur de 10 %, automatiquement versé à la fin du mois d’août. Les clients déjà en phase Seed seront automatiquement intégrés à la promotion. Il leur suffit d’effectuer des opérations entre le 1er et le 31 août pour en profiter.

Pour en savoir plus sur le programme d’allocation de capital d’Axi Select, cliquez ici.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.