Axi 推出 Axi Select 限时福利：8 月开启 10% 利润分成抢先体验活动

悉尼, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 推出其 Axi Select 计划的重磅促销活动。

自 2025 年 8 月起，所有处于 Axi Select 计划首阶段（Seed 阶段）的交易者都将获得 5000 美元的资金配置，并在每月底享有高达 10% 的利润分成回报。 本次限时促销活动让交易者可免费加入该经纪商的资金配置计划，并提前解锁通常仅限于更高级阶段的利润分成机会——为其提供专属优势，加速开启资金支持的交易之旅。

“今年 8 月起，无论是新交易者还是现有交易者，都可以从 Axi Select 的首个阶段开始享受计划福利，”Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示。 他补充道：“Axi Select 不仅是一个承诺——它已经在兑现成果。 我们始终坚持以交易者为中心的理念，结合一流工具与全方位支持，旨在激发其在市场中的长期潜力。事实上，已有多位 Axi Select 交易者成功达成 100 万美元的最高资金里程碑。”

参与本次促销活动完全免费，无需支付任何费用。 新交易者需满足以下主要条件：创建 Axi Select 账户，至少存入 500 美元，并在促销期开始前或期间达到 Seed 阶段。 所有在 Axi Select 账户中执行的交易将同步至交易者的资金配置账户，活动期间所产生的利润将按 10% 比例进行分成，并于 8 月底自动发放。 现有处于 Seed 阶段的客户将自动参与本次促销活动——交易者只需在 8 月 1 日至 31 日期间进行交易即可。

如需了解关于 Axi Select 资金配置计划的更多信息，请点击此处。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

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