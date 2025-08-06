Axi 推出 Axi Select 王牌方案：8 月搶先開放 10% 利潤分成計劃

悉尼, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的網上外匯和差價合約經紀商 Axi 為 Axi Select 方案推出令人矚目的推廣活動。

2025 年 8 月起，所有處於計劃第一階段「種子階段」的 Axi Select 交易者，將獲得 5,000 美元配額，月底可享豐厚的 10% 利潤分成機會。 此限時推廣活動讓交易者免費加入經紀商的資本配置計劃，並發掘通常留給更高階段的利潤分成機會，向交易者賦予加速資金交易過程的獨特優勢。

Axi Select 主管 Greg Rubin 表示：「今年 8 月起，無論新舊交易者，將可從第一階段開始享受 Axi Select 的優勢。」 他補充道：「Axi Select 不僅是一項承諾，更帶來了成果。 我們以交易者為中心的策略，結合一流工具及支援，旨在激發交易者在市場的長期潛能。事實上，已有幾位 Axi Select 交易者達成 100 萬美元的巔峰成就。」

本推廣活動完全免費，無需成本即可參與。 對於新交易者的主要規定是建立其 Axi Select 帳戶、存入至少 500 美元資金，並且在推廣期前或推廣期內達到種子階段。 所有 Axi Select 帳戶的交易將同步至交易者的配額帳戶，此期間利潤按 10% 比例分成，於 8 月底自動發放。 現有種子階段客戶將獲自動納入推廣活動——交易者只需在 8 月 1 日至 31 日期間進行交易即可參與。

如欲進一步了解 Axi Select 資本配置計劃，請查看此處。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容可能不適用於您的地區。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 標準交易費和最低存款適用。