L’art numérique de Baku s’affiche sur 750 panneaux en Belgique dans une nouvelle ère pour les arts visuels

BRUXELLES, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, les œuvres de l’artiste visuelle québécoise Baku (bybaku.com) s’affichent en grand à travers la Belgique. Du 8 juillet au 14 août 2025, 750 panneaux numériques à travers le pays présentent ses portraits percutants, dans une campagne d’envergure rendue possible grâce à Artcrush et BauerMediaOutdoor. Ces œuvres, visibles à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Bruges et au-delà, invitent à une rencontre inattendue entre art et quotidien.

Non pas quitter la galerie, mais repousser ses frontières

L’art contemporain explore de nouveaux territoires. Ce mouvement ne vise pas à remplacer les galeries, mais à multiplier les points de rencontre entre l’œuvre et le public. Affichée dans l’espace urbain, l’œuvre de Baku incarne cette volonté de résonner en dehors des murs, là où on ne s’y attend pas.

« Voir une œuvre née sur mon iPad s’élever dans l’espace public, croiser le regard de milliers de personnes au quotidien, ça me touche profondément. L’art devient à la fois monumental et intime », partage l’artiste.

Formée à la peinture à l’huile, Baku a développé une pratique numérique épurée, axée sur la justesse émotionnelle et la simplicité formelle. Ses figures hyperréalistes (visages, mains, corps) flottent dans un vide blanc, créant des pauses de contemplation silencieuse dans le tumulte du monde.

Après des années de travail en atelier, ponctuées de collaborations avec Félix Auger-Aliassime ou Yannick Nézet-Séguin, cette campagne marque un moment charnière dans sa trajectoire artistique.

« L’art, c’est aussi aller à la rencontre des gens, parfois exactement au moment où ils en ont besoin », ajoute-t-elle.

Une nouvelle manière d’entrer en contact avec l’art

Au-delà d’un geste visuel spectaculaire, cette campagne souligne un changement de paradigme. Les artistes comme Baku réinventent ce que veut dire être vu, en amenant l’art là où vivent les gens.

À propos de Baku

Baku est une artiste visuelle québécoise qui travaille principalement en peinture numérique. Son univers allie dépouillement formel, hyperréalisme et sensibilité poétique. Ses œuvres ont été présentées dans des campagnes créatives d’envergure et des projets collaboratifs avec des figures internationales, et maintenant, dans l’espace public belge.

Site web : bybaku.com

Découvrir Artcrush : artcrush.gallery

En savoir plus sur BauerMediaOutdoor : bauermedia.com

Crédits photo: Malko Diris

