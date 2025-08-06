Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir jos sprendimu, 2025 m. rugpjūčio 28 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai (viena iš konferencijų salių).
Susirinkimo pradžia: 14:00 val. (akcininkų registracija nuo 13:00 val. iki 13:45 val., registracijos vieta – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai).
Susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. rugpjūčio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti gali tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai šios dienos pabaigoje, arba jų tinkamai įgalioti atstovai).
Susirinkimo darbotvarkė:
- Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
- Audito įmonės paskyrimas Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei vadovybės ataskaitų auditui, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų suteikimui bei išvados parengimui, taip pat šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams;
- Dėl naujų Stebėtojų tarybos narių rinkimo.
Papildoma informacija:
- Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, kadangi šiuo metu negalima užtikrinti saugaus tapatybės nustatymo proceso.
- Akcininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti darbotvarkę. Siūlymai teikiami raštu Bendrovės buveinėje arba el. paštu: info@zpienas.lt, ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo.
- Sprendimų projektus klausimais, esančiais darbotvarkėje, akcininkai gali teikti raštu ar elektroniniu paštu bet kuriuo metu iki susirinkimo ar jo metu.
- Akcininkai taip pat turi teisę iš anksto teikti klausimus dėl darbotvarkės. Klausimai priimami raštu arba el. paštu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
- Registruojantis į susirinkimą, būtina pateikti asmens dokumentą, įgaliotiniams – įgaliojimą. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ir išversti.
- Akcininkai gali iš anksto balsuoti raštu, pateikdami užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas) Bendrovei ne vėliau kaip iki susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo.
Kita informacija:
- Bendrovės išleista 41 737 500 paprastųjų vardinių akcijų, nominali vertė – 0,29 EUR.
- Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 41 515 480 vnt.
- Su susirinkimo sprendimų projektais, bendrojo balsavimo biuleteniu ir kita susijusia informacija akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje arba interneto svetainėse:
www.zpienas.lt ir https://nasdaqbaltic.com.
Kontaktinis asmuo:
Teisės skyriaus vadovas
Arnas Matuzas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt
Priedai