NEURONES : + 5,3% de croissance organique au 2e trimestre 2025

INFORMATION PRESSE Nanterre, le 6 août 2025 (après Bourse)

Rubrique : C.A. 1er semestre 2025

+ 5,3% de croissance organique au 2e trimestre 2025

C.A. (en millions d’euros) 2024 2025 Croissance dont organique 1er trimestre 204,9 214,1 + 4,5% + 3,9% 2e trimestre 197,5 210,2 + 6,4% + 5,3% Total 1er semestre 402,4 424,3 + 5,4% + 4,6%

Réalisations

A 5,3%, la croissance organique du deuxième trimestre a été réalisée dans des conditions économiques plus tendues.

Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets Digitaux, la finance de marché, les missions d’ITSM (Service Now), le Business Process Management, avec une mise en œuvre de l’Intelligence Artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes.

L’environnement dégradé (pression sur les prix, moins bon taux d’utilisation, impact défavorable des mesures fiscales et sociales) a entraîné une baisse de marge de 1,4% par rapport au premier semestre 2024 et donc un résultat opérationnel (*) de 7,8% du chiffre d’affaires sur le semestre.

(*) non audité et après 1% de charges liées aux actions gratuites.

Perspectives

Pour l’ensemble de l’année, NEURONES rehausse à près de 850 M€ son estimation de chiffre d’affaires et, avec des plans d’actions en cours, ajuste à environ 8% sa prévision de résultat opérationnel.

A propos de NEURONES

Avec 7 250 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net



