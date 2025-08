ONWARD Medical annonce la nomination de Lucas Buchanan à son conseil d’administration

M. Buchanan est l’ancien directeur financier et directeur des opérations de Silk Road Medical, où il a développé avec succès une entreprise de dispositifs médicaux en phase de croissance, aboutissant à son acquisition par Boston Scientific.

Ancien investisseur en capital-risque chez Vertical Group, M. Buchanan est également un investisseur actif, conseiller et membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises innovantes dans le domaine des dispositifs médicaux et de fonds d’investissement dans le secteur de la santé.

EINDHOVEN, Pays-Bas, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD et US OTCQX : ONWRY), l’entreprise de neurotechnologie de premier plan, pionnière dans le développement de thérapies visant à restaurer la mobilité, les fonctions et l’autonomie des personnes atteintes de lésions médullaires (LM) et d’autres troubles moteurs, annonce ce jour la nomination de Lucas Buchanan en tant que membre non exécutif de son conseil d’administration.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lucas Buchanan au sein de notre conseil d’administration », a déclaré Dave Marver, PDG d’ONWARD Medical. « Lucas possède une expérience unique et précieuse en tant que dirigeant, investisseur et leader. Il a également réussi à introduire en bourse, à développer et à céder une entreprise de technologie médicale cotée au NASDAQ. Il présente le profil idéal pour rejoindre notre conseil d’administration alors que nous développons nos activités et poursuivons notre mission. »

« ONWARD est une entreprise véritablement unique, animée par une vision ambitieuse et une technologie exceptionnelle. La Société offre une lueur d’espoir aux personnes atteintes de lésions médullaires et d’autres troubles moteurs », a déclaré M. Buchanan. « Je me réjouis d’aider Dave et son équipe à réaliser leurs projets au profit de millions de personnes à travers le monde. »

M. Buchanan possède plus de 25 ans d’expertise dans les domaines de la commercialisation, des opérations, du business développement, de l’investissement et de la finance. En tant que directeur des opérations et directeur financier de Silk Road Medical, il a contribué à diriger l’entreprise depuis sa création jusqu’à son introduction en bourse en 2019 et finalement, sa vente à Boston Scientific en 2024. M. Buchanan a précédemment occupé des postes chez Vertical Group, Impax Laboratories, Warburg Pincus, Medtronic et Ernst & Young.

M. Buchanan est un investisseur actif qui siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs entreprises de technologie médicale, notamment Element Science, Aerin Medical, Route 92 Medical, Procyrion et Endologix. Il est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université Duke et d’un MBA en gestion des soins de santé de la Wharton School à l’Université de Pennsylvanie.

À propos d’ONWARD Medical

ONWARD Medical est une entreprise de neurotechnologie de premier plan, pionnière dans le domaine des thérapies visant à restaurer la mobilité, les fonctions et l’autonomie des personnes atteintes de lésions médullaires (LM) et d’autres troubles moteurs. S’appuyant sur plus d’une décennie de découvertes scientifiques, de recherches précliniques et d’études cliniques menées dans des hôpitaux, des cliniques de rééducation et des laboratoires de neurosciences de premier plan, la Société a mis au point la thérapie ARC Therapy, qui s’est vu décerner dix statuts de « dispositif révolutionnaire » (BDD, de l’anglais « Breakthrough Device Designation ») par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le dispositif ARC-EX System de la Société est autorisé à la vente commerciale aux États-Unis. En outre, la Société développe un système implantable expérimental appelé ARC-IM, avec ou sans interface cerveau-machine (ICM) implantée.

Domiciliée aux Pays-Bas, la Société exploite un centre scientifique et technique en Suisse, et un bureau américain à Boston, dans l’État du Massachusetts. La Société est cotée sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam (symbole boursier : ONWD) et ses ADR américains peuvent être négociés sur OTCQX (symbole boursier : ONWRY).

Pour en savoir plus sur l’engagement d’ONWARD Medical à collaborer avec la communauté des patients vivant avec une lésion médullaire afin de développer de nouvelles solutions visant à restaurer la mobilité, les fonctions et l’autonomie, veuillez consulter le site ONWD.com.

Pour obtenir des informations sur les technologies de la Société, les études de recherche et la disponibilité des traitements dans votre région, veuillez remplir ce formulaire en ligne.

Clause de non-responsabilité

Certaines déclarations, convictions et opinions exprimées dans le présent communiqué sont de nature prospective et reflètent les attentes et les projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la Société à propos d’événements à venir. Les déclarations prospectives induisent par nature un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, de sorte que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux qu’elles expriment ou sous-entendent. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une influence négative sur les résultats et les effets financiers des prévisions et événements décrits dans le présent communiqué. De nombreux facteurs peuvent entraîner de sérieux écarts entre les événements, performances ou résultats réels et/ou les développements initialement prévus, notamment les retards dans l’obtention des autorisations réglementaires, les variations de la demande, la concurrence et la technologie, entre autres. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse à propos des tendances ou activités passées ne sauraient être considérées comme une garantie qu’elles se poursuivront à l’avenir. Par conséquent, la Société décline expressément tout engagement ou obligation à publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse à la suite de quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels elles reposent. La Société, ses conseillers ou représentants, ses filiales, ses dirigeants ou employés ne garantissent aucunement que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives soient sans erreurs et n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse ou à la concrétisation matérielle des développements prévus. Il vous est ainsi déconseillé de vous y fier indûment, ces déclarations prospectives étant uniquement valables à leur date de publication.