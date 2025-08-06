SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 229/2025

Tvis, 6. august 2025



TCM Group A/S overtager de resterende 55% af aktierne i Celebert ApS

TCM Group A/S har i dag indgået en aftale om at overtage de resterende 55% af aktierne i Celebert ApS, efter at hovedaktionæren har besluttet at udnytte sin salgsret. Udnyttelsen af salgsretten var forventet og i overensstemmelse med vores udmeldinger i årsrapporten for 2024. Transaktionen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser, herunder godkendelse fra konkurrencemyndighederne, og forventes gennemført i fjerde kvartal 2025.

Celebert ApS er en veletableret og hastigt voksende onlineforhandler af køkkener, badeværelsesinteriør, garderobeløsninger og hvidevarer. Siden grundlæggelsen i 2007 har Celebert været en pioner på det danske online-køkkenmarked. Under ledelse af grundlægger og CEO Birk Aagaard har virksomheden opbygget en stærk online tilstedeværelse og har i de senere år øget både omsætning og indtjening markant. I 2024 nåede nettoomsætningen cirka DKK 150 mio.

Birk Aagaard har, i overensstemmelse med den allerede planlagte ledelsesmæssige succession, besluttet at fratræde sin stilling som CEO med effekt fra 6. august 2025, og Søren Kruse er udnævnt som ny CEO for Celebert ApS. Søren Kruse har mere end 20 års erfaring med onlinehandel fra forskellige ledende stillinger.

CEO Torben Paulin kommenterer transaktionen således:

"Vi har indgået en aftale med grundlægger og CEO Birk Aagaard om at overtage de resterende 55 % af aktierne i Celebert ApS. Vi er overbeviste om, at vi – når de relevante myndighedsgodkendelser er på plads - kan videreføre Celeberts vækstrejse i de kommende år ved at professionalisere driften yderligere under ledelse af den nye CEO Søren Kruse, som har stor erfaring på området."

Købspris og justeret forventning:

Købsprisen for de 55 % af aktierne i Celebert ApS, på gældfri basis, forventes at ligge i intervallet DKK 60–85 mio. Den endelige købspris for aktierne er endnu ikke fastlagt, da en række udeståender fortsat drøftes mellem parterne, men prisen vil ikke overstige DKK 87,5 mio.

Købsprisen for aktierne vil blive betalt kontant af TCM Group A/S og finansieret gennem en kombination af eksisterende og nye bankkreditter.

Da overtagelsen sker senere end tidligere forventet, vil Celeberts indvirkning på TCM’s omsætning og indtjening i 2025 være mindre. Derfor justerer TCM Group sin helårsprognose som følger:

Helårsomsætning på DKK 1.250 – 1.325 mio. (tidligere DKK 1.250–1.400 mio.), og

Justeret EBIT i intervallet DKK 90 – 115 mio. (tidligere DKK 90 – 120 mio.)

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vedhæftet fil