Nr. 230/2025

Tvis, 6. august 2025

TCM Group A/S justerer de finansielle forventninger til 2025.

Da overtagelsen af de resterende 55% af aktierne i Celebert ApS sker senere end tidligere forventet, jf. selskabsmeddelelse nr. 229/2025, vil Celeberts indvirkning på TCM’s omsætning og indtjening i 2025 være mindre. Derfor justerer TCM Group sine helårs forventninger som følger:

Helårsomsætning på DKK 1.250 – 1.325 mio. (tidligere DKK 1.250–1.400 mio.), og

Justeret EBIT i intervallet DKK 90 – 115 mio. (tidligere DKK 90 – 120 mio.)

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

