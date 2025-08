Gildan nomme S&S Activewear en tant que distributeur exclusif sur le marché canadien de vente en gros de vêtements à imprimer

MONTRÉAL, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (« Gildan » ou « la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a choisi S&S Activewear comme distributeur exclusif du portefeuille de marques de l’entreprise – Gildan®, Comfort Colors®, American Apparel®, et Champion® – sur le marché canadien de vente en gros de vêtements à imprimer.

« S&S Activewear a été un précieux collaborateur commercial au Canada, et nous sommes ravis de renforcer ce partenariat », a déclaré Chuck Ward, chef de l’exploitation chez Gildan. « En alignant les capacités d’approvisionnement canadiennes en produits Gildan avec le réseau de distribution robuste de S&S Activewear, les clients canadiens de Gildan bénéficieront d’une grande disponibilité des produits, d’un service rapide et d’un processus de commande simplifié. »

S&S Activewear a partagé un enthousiasme semblable, mettant l’accent sur la possibilité de mieux servir les décorateurs canadiens grâce à un portefeuille de marques élargi et à une infrastructure solide.

« Les marques de Gildan font partie des marques les plus emblématiques et les plus reconnaissables de notre industrie. Nous sommes ravis de réunir ce puissant portefeuille de marques sous un même toit », a déclaré Craig Ryan, vice-président des affaires commerciales de S&S au Canada. « Grâce à l’augmentation des stocks dans l’ensemble de notre réseau canadien, qui atteint plus de 99 % de la population avec un service d’un jour et de deux jours, S&S améliore l’accès et la fiabilité pour les clients de tout le pays. »

« Gildan est un partenaire stratégique de confiance depuis des années, et nous sommes fiers de franchir ensemble cette nouvelle étape », a déclaré Frank Myers, chef de la direction de S&S Activewear. « Cet accord élargi reflète la force de notre partenariat à l’échelle de l’Amérique du Nord et notre investissement continu dans le marché canadien. »

Cette entente exclusive de partenariat entrera en vigueur le 28 décembre 2025.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.

À propos de S&S

Fondée en 1988 et ayant son siège social à Bolingbrook, en Illinois, S&S Activewear est un chef de file dans la distribution de vêtements et d’accessoires optimisés par la technologie aux États-Unis et au Canada. S&S propose plus de 100 marques, y compris des vêtements de base avant-gardiste, avec plus de 6 millions de pieds carrés d’espace d’entrepôt en Amérique du Nord. S&S offre des services à un large éventail de clients par l’entremise de son réseau national, y compris des marques de détail, des entreprises de commerce électronique, des décorateurs de vêtements, des distributeurs de produits promotionnels, des magasins de marchandises de divertissement, des marques axées sur le style de vie et des plateformes Web pour la personnalisation des vêtements.