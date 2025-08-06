퍼시픽 제너럴, 미국 패스트 캐주얼 브랜드 NAYA에 투자

미국 뉴욕, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 운용사 퍼시픽 제너럴(Pacific General)이 지중해/중동식 패스트 캐주얼 레스토랑 브랜드인 NAYA (Naya Group LLC)에 투자했다고 발표했다. NAYA는 현재 미국 내 6개 주에서 35개의 직영 매장을 운영하며 빠르게 성장 중인 브랜드이다.

본 투자는 뉴욕과 런던에 기반을 둔 사모펀드 운용사 TriSpan(USA), LLC의 Single-asset Continuation Vehicle 거래의 일환으로 이루어졌다. 퍼시픽 제너럴이 본 거래의 리드 투자자로서 주요 거래 조건 및 구조를 설계하였고, Kline Hill Partners LP가 공동 리드 투자자로 참여했다. 퍼시픽 제너럴은 이번 투자를 통해 TriSpan 의 기존 투자자들에게 유동성을 제공하는 한편 NAYA의 중장기 성장에 필요한 성장 자본을 지원하였다.

NAYA 창립자이자 CEO인 Hady Kfoury는 “퍼시픽 제너럴과의 파트너십을 통해 NAYA의 성장 잠재력을 본격적으로 실현해 나갈 수 있게 되어 기쁩니다. 퍼시픽 제너럴과 TriSpan의 축적된 경험 및 업계 전문성은 향후 브랜드 확장에 큰 자산이 될 것입니다.”라고 전했다.

퍼시픽 제너럴의 윤아람 대표는 “TriSpan 및 NAYA 경영진과 함께 이 여정을 시작하게 되어 매우 뜻깊습니다. NAYA는 지중해/중동식 패스트 캐주얼 부문에서 미국시장에서 독보적인 브랜드로 자리매김하고 있으며, 이번 투자를 통해 더 큰 성장을 도모할 수 있을 것으로 확신합니다.” 라고 밝혔다.

퍼시픽 제너럴에서 Private Equity 사업을 총괄하고 있는 이다정 전무는 “NAYA는 우수한 매장 수익성, 높은 시장 확장성, 차별화된 브랜드를 모두 갖추었다는 측면에서 당사의 F&B 부문 투자 전략에 부합합니다. 이번 투자는 Consumer / F&B부문 우량 투자 기회를 발굴 및 선별하여 집행하는 퍼시픽 제너럴 팀의 투자 역량을 잘 보여주는 사례입니다.”라고 덧붙였다.

본 거래에서 Proskauer Rose LLP가 퍼시픽 제너럴 측 법률 자문을 담당하였으며, Goodwin Procter LLP 및 Golenbock LLP가 각각 TriSpan 및 NAYA측 법률 자문을 수행하였다. 또한 Goldman Sachs & Co. LLC가 TriSpan 에 재무 자문을 제공하였다.

NAYA 소개

NAYA는 중동/지중해식 요리를 현대적인 감각으로 재해석한 패스트 캐주얼 레스토랑 브랜드이다. 양질의 신선한 재료와 개성있는 풍미를 결합하여, 각 고객의 기호에 따라 맞춤 구성할 수 있는 건강한 메뉴를 세련되고 현대적인 매장에서 제공하고 있다. 넉넉한 양, 효율적인 매장 내 서비스 모델, 폭넓은 고객층을 바탕으로 NAYA는 미국 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있으며, 합리적인 가격에 맛있고 만족스러운 식사를 즐길 수 있는 대표적인 브랜드로 자리매김하였다. NAYA에 대한 더 자세한 정보는 www.eatnaya.com에서 확인할 수 있다.

Pacific General 소개

Pacific General은 사모펀드 및 부동산에 중점을 둔 투자 회사이다. 소비재, 산업재, 비즈니스 서비스 부문에서 성장 잠재력을 가진 기업을 발굴 및 투자해 글로벌 네트워크와 크로스보더 전문성을 활용해 가치를 창출하고 있다. 현재 뉴욕과 서울에 오피스를 두고 있으며, 사우디아라비아 리야드에도 진출해 있다. 더 자세한 정보는 www.pacificgeneral.com에서 확인할 수 있다.

TriSpan 소개

2015년 설립된 TriSpan, LLP는 뉴욕과 런던에 사무소를 두고 북미, 유럽 및 영국의 로어 미들 마켓(lower middle market) 기업에 투자하는 사모펀드 운용사이다. TriSpan은 풍부한 운영 역량과 재무적 자원을 바탕으로 기업의 성장을 가속화하고 성과를 제고함으로써 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 한다. 설립 이후 현재까지 24개의 플랫폼 투자와 약 100건에 달하는 볼트온(bolt-on) 인수합병을 완료했다. TriSpan의 Rising Stars 전략은 차별화된 고성장 외식 브랜드의 추가 성장을 돕기 위한 경영권 투자에 중점을 두고 있다. 자세한 내용은 www.trispanllp.com에서 확인할 수 있다.

Kline Hill Partners 소개

2015년 설립된 Kline Hill Partners는 프라이빗 에쿼티 세컨더리 시장에 특화된 투자사로, 특히 소형 거래(small-deal) 부문에서 업계 선도적인 역량을 보유하고 있다. 현재 운용 중인 자산 규모는 54억 달러 이상이며, 대학 기금, 재단, 패밀리 오피스, 기타 기관투자자 등 블루칩 투자자 기반을 보유하고 있다. Kline Hill의 세컨더리 전략은 LP 지분 양수도, GP 주도 거래(GP-led transactions), 세컨더리 직접 투자(Direct transactions) 등 소형 세컨더리 시장 전반을 포괄하는 다양한 형태로 구성되어 있다. 자세한 내용은 www.klinehill.com에서 확인할 수 있다.