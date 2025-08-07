2025. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Eesti majanduse kasv jätkub aeglases tempos, viimaste prognooside kohaselt on aastase majanduskasvu hinnang 1,2%. Ehitusturul on näha stabiliseerumist. Hoonete segmendis on teatavat elavnemist märgata erasektori tellimustes. Avaliku sektori mahud toetuvad kohalike omavalitsuste ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tellimustele. Rajatiste segmenti toetab ka tänavu Rail Baltica tööde maht, samal ajal kui Transpordiameti investeeringud ei ole taastunud.

Kontserni müügitulu on võrreldes 2024. aasta 6 kuuga vähenenud mõlemas segmendis. 89% kogu kontserni müügitulust moodustab hoonete segment, rajatiste segmendi osakaal on eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra langenud (2025: 11%, 2024: 13%). Kontsern on aruandeperioodil sõlminud märkimisväärses mahus uusi lepinguid, mille mõju müügitulule avaldub pikema perioodi vältel.

Kontserni brutokasumlikkus oli 5,9% ning ärikasumilikkus 2,3%. Puhaskasumit mõjutas aruandeperioodil eelkõige Ukraina grivna nõrgenemisest euro suhtes saadud kursikahjum.

Aastases võrdluses ehk võrreldes 30.06.2024 suurenes kontserni teostamata tööde portfell 70%. Suurenenud on nii hoonete kui ka rajatiste segmendi teostamata tööde mahud. Märkimisväärse osa portfellist moodustavad 2026. ja 2027. aastal teostatavad tööd.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.06.2025 31.12.2024 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 9 326 8 195 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 683 29 449 Ettemaksed 2 701 3 543 Varud 24 068 28 091 Käibevara kokku 74 778 69 278 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 77 77 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 809 10 681 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 13 102 13 247 Immateriaalne põhivara 14 927 14 951 Põhivara kokku 44 432 44 473 VARA KOKKU 119 210 113 751 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 12 432 12 626 Võlad hankijatele 45 621 36 819 Muud võlad 10 087 10 260 Ettemaksed 12 665 12 472 Eraldised 1 039 1 333 Lühiajalised kohustused kokku 81 844 73 510 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 3 811 5 720 Võlad hankijatele 3 023 5 091 Eraldised 2 984 2 826 Pikaajalised kohustused kokku 9 818 13 637 KOHUSTUSED KOKKU 91 662 87 147 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 4 507 4 034 Jaotamata kasum 4 612 4 746 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 26 027 25 688 Mittekontrolliv osalus 1 521 916 OMAKAPITAL KOKKU 27 548 26 604 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 119 210 113 751



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 6k 2025 II kv 2025 6k 2024 II kv 2024 2024 Müügitulu 92 638 53 283 114 945 68 700 223 925 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -87 188 -49 635 -107 751 -63 644 -207 155 Brutokasum 5 450 3 648 7 194 5 056 16 770 Turunduskulud -169 -86 -172 -104 -422 Üldhalduskulud -3 072 -1 526 -3 373 -1 809 -7 878 Muud äritulud 68 16 77 51 286 Muud ärikulud -160 -126 -458 -312 -695 Ärikasum 2 117 1 926 3 268 2 882 8 061 Finantstulud 258 113 317 180 678 Finantskulud -1 904 -1 165 -1 546 -841 -3 011 Finantstulud ja –kulud kokku -1 646 -1 052 -1 229 -661 -2 333 Maksustamiseelne kasum 471 874 2 039 2 221 5 728 Tulumaks 0 0 -237 -237 -563 Perioodi puhaskasum 471 874 1 802 1 984 5 165 Muu koondkasum:

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed 473 569 165 114 248 Kokku muu koondkasum 473 569 165 114 248 KOKKU KOONDKASUM 944 1 443 1 967 2 098 5 413 Puhaskasum (kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -134 482 1 020 1 613 3 827 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 605 392 782 371 1 338 Kokku puhaskasum (kahjum) 471 874 1 802 1 984 5 165 Koondkasum: - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 339 1 051 1 185 1 727 4 075 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 605 392 782 371 1 338 Kokku koondkasum 944 1 443 1 967 2 098 5 413 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,00 0,02 0,03 0,05 0,12 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,00 0,02 0,03 0,05 0,12

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 6k 2025 6k 2024 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 104 987 121 573 Maksed hankijatele -88 153 -100 334 Makstud käibemaks -3 252 -4 746 Maksed töötajatele ja töötajate eest -10 282 -10 142 Makstud tulumaks -350 -237 Netorahavoog äritegevusest 2 950 6 114 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -198 -257 Materiaalse põhivara müük 394 78 Antud laenud -41 -18 Antud laenude laekumised 4 1 Saadud dividendid 0 6 Saadud intressid 61 138 Muud investeeringud -300 -250 Netorahavoog investeerimistegevusest -80 -302 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 783 468 Saadud laenude tagasimaksed -640 -3 392 Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed -1 247 -1 091 Rendimaksetega seotud intressimaksed -134 -177 Makstud intressid -398 -368 Makstud dividendid 0 -661 Muud maksed 0 50 Netorahavoog finantseerimistegevusest -1 636 -5 171 Rahavoog kokku 1 234 641 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 8 195 11 892 Valuutakursi muutused -103 -20 Raha jäägi muutus 1 234 641 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 9 326 12 513





Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2025. aasta I poolaastal oli 5 450 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 7 194 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kontserni brutokasumlikkus veidi langenud, moodustades I poolaastal 5,9% (I poolaasta 2024: 6,3%) ning II kvartalis 6,8% (II kvartal 2024: 7,4%).

Hoonete segment oli kasumis nii I poolaastal kui ka II kvartalis, brutokasumlikkus moodustas vastavalt 7,4% ja 7,2% (I poolaasta ja II kvartal 2024. aasta: 7,7%). Rajatiste segment jäi I poolaastal kahjumisse, brutokahjum 49 tuhat eurot ning marginaal −0,5% (I poolaasta 2024: 0,9%). II kvartalis oli rajatiste segmendi brutokasum 631 tuhat eurot, brutomarginaal moodustas 8,2% (II kvartal 2024: 8,5%).

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2025. aasta I poolaastal 3 072 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu 9% (I poolaasta 2024: 3 373 tuhat eurot), vähenenud on tööjõukulud. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust suurenes müügitulu vähenemise tõttu, moodustades 3,8% (I poolaasta 2024: 3,2%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2025. aasta I poolaastal 2 117 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 3 268 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 435 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 4 690 tuhat eurot).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes 2025. aasta I poolaastal euro suhtes ligikaudu 10% ning Rootsi kroon tugevnes euro suhtes ligikaudu 2,8%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 652 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 163 tuhat eurot) ning kursikasumit 11 tuhat eurot (I poolaasta 2024 kursikasumit ja – kahjumit ei saadud).

Kontserni puhaskasumiks kujunes 471 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 1 802 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas -134 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 1 020 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

Kontserni äritegevuse netorahavoog moodustas 2025. aasta I poolaastal 2 950 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 6 114 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim müügitulu langusest tingitud ostjatelt laekunud maksete ning hankijatele tehtud maksete vähenemine.

Investeerimistegevuse rahavoog 2025. aasta I poolaastal moodustas -80 tuhat eurot (I poolaasta 2024: -302 tuhat eurot). Investeeringud põhivarasse ulatusid 198 tuhande euroni (I poolaasta 2024: 257 tuhat eurot), põhivara müügist laekus 394 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 78 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 41 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 18 tuhat eurot), saadud intressid 61 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 138 tuhat eurot) ning investeeringud pikaajalistesse hoiustesse 300 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 250 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2025. aasta I poolaastal oli -1 636 tuhat eurot (I poolaasta 2024: -5 171 tuhat eurot). Saadud laenud moodustasid 783 tuhat eurot, koosnedes peamiselt arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2024: 468 tuhat eurot). Laenude tagasimakseid tehti summas 640 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 3 392 tuhat eurot). Rendikohustuste põhiosa maksed ulatusid 1 247 tuhande euroni (I poolaasta 2024: 1 091 tuhat eurot), intressimaksed kokku 398 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 368 tuhat eurot). 2024. aasta I poolaastal maksti dividende 661 tuhat eurot, aruandeperioodil dividendimaksed puudusid.

Seisuga 30.06.2025 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 9 326 tuhat eurot (30.06.2024: 12 513 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Müügitulu, tuhat eurot 92 638 114 945 86 526 223 925 Müügitulu muutus -19% 33% -15% 20,1% Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot 471 1 802 -2 299 5 165 Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -134 1 020 -2 493 3 827 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot 0,00 0,03 -0,08 0,12 Üldhalduskulude määr müügitulust 3,3% 2,9% 3,4% 3,5% Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 3,8% 3,2% 3,0% 3,5% EBITDA, tuhat eurot 3 435 4 690 1 149 11 025 EBITDA määr müügitulust 3,7% 4,1% 1,3% 4,9% Brutokasumi määr müügitulust 5,9% 6,3% 3,2% 7,5% Ärikasumi määr müügitulust 2,3% 2,8% -0,5% 3,6% Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 2,2% 2,8% -0,7% 3,5% Puhaskasumi määr müügitulust 0,5% 1,6% -2,7% 2,3% Investeeritud kapitali tootlus 2,0% 6,2% -1,0% 15,6% Omakapitali tootlus 1,7% 7,8% -6,1% 21,0% Omakapitali osakaal 23,1% 19,2% 17,1% 23,4% Vara tootlus 0,4% 1,5% -1,1% 4,4% Finantsvõimendus 15,8% 6,9% 30,0% 22,6% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,91 0,88 0,89 0,94 30.06.2025 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2024 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 303 914 178 799 155 133 209 489





Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2025. aasta I poolaastal moodustas 2% kogu müügitulust, mis koosneb Ukraina tegevusmahtudest. Ukrainas jätkub 2023. aastal sõlmitud lepingute alusel alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites, kus tööde teostamine on esialgselt planeeritust pikaajalisem ning sõltub riigi energiasüsteemi tarbimisvajadusest. Lisaks on töös hoone rekonstrueerimine sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas ning Kiievi teletorni andministratiivhoone taastamine. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut.

6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Eesti 98% 98% 98% 98% Ukraina 2% 2% 1% 2% Soome - - 1% -





2025. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2025. aasta I poolaasta müügitulu oli 92 638 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 114 945 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 19%. 2025. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete segmendis 82 127 tuhat eurot ning rajatiste segmendis 10 501 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 100 421 tuhat eurot ja 14 486 tuhat eurot. Müügitulu on vähenenud mõlemas segmendis, hoonetes 18% ning rajatistes 28%. Müügitulu muutus ning jaotus segmentide lõikes on ootuspärane.

Tegevussegmendid 6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Hooned 89% 87% 77% 84% Rajatised 11% 13% 23% 16%





Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendi müügitulu mõjutavad enim ühiskondlike – ja ärihoonete mahud, kus viimase osakaal on viimaste aastate suurim. Ärihoonete müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligikaudu 35% ning ligikaudu 47% on vähenenud ühiskondlike hoonete mahud. Vähenenud on ka korterelamute segmendi maht, mis aruandeperioodil koosneb omaarenduste müügitulust.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus ning Tallinnasse rajatava Loodusmaja ehitamine.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid: Tallinnas Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartus Väike-Turu 7 asuva ärihoone ehitamine ja LEED Gold keskkonnasertifikaadi kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal ning Võru linnas ja Viljandis asuvate Lidl kaupluste ehitamine.

Omaarenduste müügitulu, mis kajastub korterelamute segmendis, on võrreldav eelmise aasta sama perioodiga, moodustades aruandeperioodil 6 781 tuhat eurot (I poolaasta 2024: 6 174 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ( https://seileri.ee ) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ( https://tammelinn.ee ) müügist. Mõlemas arenduses jätkub järgmiste etappide ehituse ettevalmistus ja ehitus. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Hoonete segment 6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Ühiskondlikud hooned 46% 68% 33% 70% Ärihooned 41% 20% 25% 21% Korterelamud 12% 9% 31% 6% Tööstus- ja laohooned 1% 3% 11% 3%





Rajatiste segmendi käive koosneb jätkuvalt olulises osas teedeehituse- ja hoolduse alamsegmendi mahust, mis võrreldes eelmise aasta võrreldava perioodiga on vähenenud ligikaudu 30%. Olulise osa alamsegmendi käibest moodustavad Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ehitustööd ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine. Muude rajatisete alamsegmendi käive koosneb suures osas Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitusmahtudest.

Rajatiste segment 6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Teedeehitus ja –hooldus 70% 93% 65% 90% Muud rajatised 30% 7% 20% 10% Keskkonnaehitus 0% 0% 15% 0%





Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2025 oli 303 914 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 70%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 172 236 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2024: 64 030 tuhat eurot), seal hulgas II kvartalis 60 960 tuhat eurot (II kvartal 2024: 46 413 tuhat eurot).

30.06.2025 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2024 Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 303 914 178 799 155 133 209 489





Seisuga 30.06.2025 moodustas hoonete segmendi osa kogu portfellist 70%, rajatised moodustasid 30% (30.06.2024: vastavalt 90% ja 10%). Võrreldes seisuga 30.06.2024 on hoonete segmendi teostamata tööde mahud suurenenud 31%, kasvanud on nii ühiskondlike- kui ka ärihoonete alamsegmendi mahud. Oluliselt on suurenenud rajatiste segmendi maht ja seda eelkõige Rail Baltica sõlmitud lepingute toel. Rail Baltica hanked toetavad rajatiste segmendi tööde mahtu olukorras, kus Transpordiameti investeeringud aasta-aastalt vähenevad. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes ja riigikaitse sektoris. Elavnemist on märgata erasektoris.

Suuremahulisemad 2025. aasta I poolaastal sõlmitud lepingud olid:

Viljandi spaahotelli ja ujula ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 000 tuhat eurot.

Võru linna Punamütsikese lasteaia ehitamine, maksumusega ligikaudu 6 370 tuhat eurot.

Rail Baltica Pärnumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 62 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Tapal asuva kasarmu projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 3 700 tuhat eurot.

Tiskre kooli ehitamine Harku vallas, maksumusega ligikaudu 14 500 tuhat eurot

Cristella tehnoloogilise lao projekteerimine ja ehitamine Võrus, maksumusega ligikaudu 4 000 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoonete projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 34 300 tuhat eurot.

Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule ning selle jaotusele majandusaastate lõikes ja üldisele majanduse ja ehitusturu väljavaatele, prognoosib kontserni juhtkond 2025. aastal tegevusmahtude jäämist olulises osas samale tasemele 2024. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine, tootlikkuse suurendamine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2025. aasta I poolaastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 418 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 267 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 3%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 ITP 267 282 384 283 Töölised 151 148 188 152 Keskmine kokku 418 430 572 435





Kontserni 2025. aasta I poolaastal moodustasid tööjõukulud koos kõikide maksudega 9 221 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 10 127 tuhat eurot. Tööjõukulud on vähenenud ligikaudu 9%.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta I poolaastal 106 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 35 tuhat eurot (I poolaasta 2024: vastavalt 100 tuhat eurot ja 33 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aasta I poolaastal 281 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 93 tuhat eurot (I poolaasta 2024: vastavalt 264 tuhat eurot ja 87 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

6k 2025 6k 2024 6k 2023 2024 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 469,7 553,9 488,3 514,03 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -15,2% 13,4% 3,9% 3,0% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 8,7 11,0 11,0 9,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -21,3% 0,4% -11,0% -9,7%





Kontserni aruandeperioodi töötajate ning tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tingitud müügitulu suuremast langusest võrreldes töötajate arvu ja tööjõukulude vähenemisega.

