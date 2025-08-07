Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2025

KIERTOTALOUSLIIKETOIMINNASSA VAKAATA SUORIUTUMISTA, KIINTEISTÖPALVELULIIKETOIMINNOISSA KANNATTAVUUS PARANI

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 196,3 miljoonaa euroa (199,2). Liikevaihto laski 1,5 %.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,7), joka oli 7,6 % (6,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 13,0 miljoonaa euroa (11,0), joka oli 6,6 % (5,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,18).

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 371,8 miljoonaa euroa (384,2). Liikevaihto laski 3,2 %.

Tammi-kesäkuun oikaistu liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (12,7) ja liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (9,3).

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 2,4 miljoonaa euroa (-3,7) vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,16) ja osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 0,06 euroa (-0,10).

Kuormalavojen korjaus- ja kierrätysliiketoiminta kasvoi Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminnan liiketoimintakaupan myötä 2.6.2025 alkaen.

Vuoden 2024 joulukuussa käynnistetty osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.8.2025 hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja jakautumissuunnitelmasta annetaan erillisellä pörssitiedotteella.



Näkymät vuodelle 2025

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 371,8 miljoonaa euroa (384,2). Oikaistu liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (12,7). Oikaistu liikevoitto parani merkittävästi Kiinteistöpalvelut-liiketoiminnoissa. Kiertotalousliiketoiminnassa oikaistu liikevoitto heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta onnistuneiden tehostamistoimien seurauksena suhteellinen kannattavuus pysyi vakaana vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen parani 6 miljoonaa euroa vertailukaudesta 2,4 miljoonaan euroon.

Kiertotalousliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kysynnässä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa sekä liikevaihto että kannattavuus pysyivät hyvällä tasolla. Prosessipuhdistuksessa liikevaihto jäi odotetusti vahvasta vertailukaudesta. Teollisuuden vuosihuollot toteutuivat kuitenkin suunnitellusti ja projektien resurssointi onnistui pääosin hyvin. Ympäristörakentamisessa Suomen rakennusmarkkinan heikko suhdannetilanne näkyi käsittelykeskuksiin toimitettavien materiaalivirtojen volyymien laskuna. Vuonna 2024 toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen. Katsauskauden lopussa kuormalavojen korjaus- ja kierrätysliiketoiminta kasvoi Stena Recyclingin kuormalavaliiketoiminnan liiketoimintakaupan myötä. Kauppa vahvistaa L&T:n palvelutarjoomaa sekä tukee kiertotalousliiketoiminnan kasvua strategian mukaisesti.

Toukokuussa 2025 käynnistyi kaksivuotinen ympäristörakentamisen projekti Boliden Harjavallalle. Rakennusprojektissa L&T laajentaa kuparia ja nikkeliä jalostavan Boliden Harjavallan nykyistä läjitysaluetta. Mittavassa laajennusprojektissa rakennetaan yli 16 hehtaaria uutta läjitysaluetta.

Kiinteistöpalveluissa kannattavuus parani sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnoissa. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähälumisen talven sekä suunnitellun sopimussalkun tervehdyttämisen seurauksena. Digitaalisten palveluiden, kuten dataohjatun siivouksen sekä tekoälyavusteisten energiatehokkuuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan oikaistu liikevoitto parani selvästi. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa tappio pieneni odotetusti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Vuoden 2024 loppupuolella voitetut uudet asiakkuudet sekä käynnissä olevat toimet kannattavuuden parantamiseksi luovat hyvän pohjan Kiinteistöpalvelut Ruotsin tuloskäänteen saavuttamiseksi vuoden 2025 aikana.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla L&T:n vastuullisuuskehitys jatkui vahvana. Yhtiön hiilijalanjälki (scope 1–2) laski 22 % suhteessa vertailukauteen sekä asiakastyytyväisyys (NPS) nousi ennätyskorkealle tasolle ja oli 41. Hiilijalanjäljen pienentymisen taustalla ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön laajentaminen sekä investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon.

Joulukuussa 2024 käynnistettiin suunnittelu yhtiön kiertotalousliiketoimintojen ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella. Kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämisen arvioidaan luovan edellytykset omistaja-arvon kasvulle mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen. Osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti ja Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.8.2025 hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja jakautumissuunnitelmasta annetaan erillisellä pörssitiedotteella. Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31. joulukuuta 2025.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 196,3 miljoonaa euroa (199,2), jossa laskua vertailukaudesta oli 1,5 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 1,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,7), joka oli 7,6 % (6,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 13,0 miljoonaa euroa (11,0), joka oli 6,6 % (5,5) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 1,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,7 miljoonan euron käyvän arvon muutos sekä Kiinteistöpalvelut Ruotsin tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liikevoittoa heikensivät yhteensä 3,5 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumisen valmisteluun, liiketoimintojen hankintoihin sekä käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan. Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,18).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja laski Kiertotalousliiketoiminnassa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Oikaistu liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja heikkeni Kiertotalousliiketoiminnassa. Liikevoitto parani kaikilla toimialoilla.

Toisen vuosineljänneksen tulosta paransi nettorahoituskulujen lasku -2,0 miljoonan euroon (-2,2). Toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti negatiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta -0,5 miljoonaa euroa (0,0). Yhteisyritys Laanian tulosta rasitti poikkeuksellisen lämmin kevät, joka heikensi energiapuun kysyntää.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 371,8 miljoonaa euroa (384,2), jossa laskua vertailukaudesta oli 3,2 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 3,5 %. Oikaistu liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (12,7), joka oli 4,7 % (3,3) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (9,3), joka oli 4,5 % (2,4) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 2,3 miljoonan euron käyvän arvon muutos sekä Kiinteistöpalvelut Ruotsin tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liikevoittoa heikensivät yhteensä 4,1 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumisen valmisteluun, liiketoimintojen hankintoihin sekä käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,16).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja laski Kiertotalousliiketoiminnassa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Oikaistu liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja heikkeni Kiertotalousliiketoiminnassa. Liikevoitto parani kaikilla toimialoilla.

Katsauskauden tulosta paransi nettorahoituskulujen lasku -3,8 miljoonaan euroon (-4,0). Osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta oli 1,2 miljoonaa euroa (2,1). Yhteisyritys Laanian tulosta rasitti poikkeuksellisen lämmin kevät, joka heikensi energiapuun kysyntää.

Avainlukuja

4–6/2025 4–6/2024 Muutos % 1–6/2025 1–6/2024 Muutos % 1–12/2024 Liikevaihto, MEUR 196,3 199,2 -1,5 371,8 384,2 -3,2 770,7 Oikaistu liikevoitto, MEUR 14,9 12,7 17,7 17,6 12,7 38,5 43,2 Oikaistu liikevoitto % 7,6 6,4 4,7 3,3 5,6 Liikevoitto MEUR 13,0 11,0 18,4 16,7 9,3 79,7 9,8 Liikevoitto % 6,6 5,5 4,5 2,4 1,3 Oikaistu EBITDA, MEUR 29,2 26,8 9,0 45,4 40,6 11,8 99,1 Oikaistu EBITDA % 14,9 13,4 12,2 10,6 12,9 EBITDA, MEUR 27,3 25,1 8,8 44,5 37,2 19,7 89,0 EBITDA % 13,9 12,6 12,0 9,7 11,5 Osakekohtainen tulos, EUR 0,21 0,18 16,0 0,30 0,16 84,1 -0,05 Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen/osake, EUR -0,11 0,15 0,06 -0,10 1,07 Oman pääoman tuotto, % 11,3 5,6 -0,8 Sijoitettu pääoma, MEUR1 398,1 432,0 -7,8 396,1 Sijoitetun pääoman tuotto, %1 4,9 9,7 3,3 Omavaraisuusaste, %1 34,0 34,5 35,4 Nettovelkaantumisaste, %1 87,9 89,7 73,2

1 Vuoden 2024 toisen neljänneksen tunnuslukua on oikaistu. Oikaisu liittyy virheen korjaukseen, joka tehtiin vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2023 lukuihin. Lisätietoa virheen korjauksesta on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN





Kiertotalousliiketoiminta





Huhti-kesäkuu

Kiertotalousliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 109,9 miljoonaa euroa (115,2). Oikaistu liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (14,0). Liikevoitto oli 14,2 miljoonaa euroa (13,9). Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,7 miljoonan euron käyvän arvon muutos. Käyvän arvon muutos johtuu pääasiassa SVB:n korollisten nettovelkojen kasvusta sekä SVB:n vuoden 2025 käyttökate-ennusteen heikkenemisestä.

Tammi-kesäkuu

Kiertotalousliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 199,4 miljoonaa euroa (208,2). Oikaistu liikevoitto oli 16,0 miljoonaa euroa (16,6). Liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (16,2). Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 2,3 miljoonan euron käyvän arvon muutos. Käyvän arvon muutos johtuu pääasiassa SVB:n korollisten nettovelkojen kasvusta sekä SVB:n vuoden 2025 käyttökate-ennusteen heikkenemisestä.



Kiertotalousliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kysynnässä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa sekä liikevaihto että kannattavuus pysyivät hyvällä tasolla. Prosessipuhdistuksessa liikevaihto jäi odotetusti vahvasta vertailukaudesta. Teollisuuden vuosihuollot toteutuivat kuitenkin suunnitellusti ja projektien resurssointi onnistui pääosin hyvin. Ympäristörakentamisessa Suomen rakennusmarkkinan heikko suhdannetilanne näkyi käsittelykeskuksiin toimitettavien materiaalivirtojen volyymien laskuna. Vuonna 2024 toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen.

Toukokuussa 2025 käynnistyi kaksivuotinen ympäristörakentamisen projekti Boliden Harjavallalle. Rakennusprojektissa L&T laajentaa kuparia ja nikkeliä jalostavan Boliden Harjavallan nykyistä läjitysaluetta. Mittavassa laajennusprojektissa rakennetaan yli 16 hehtaaria uutta läjitysaluetta.

Lassila & Tikanoja osti Stena Recycling Oy:n kuormalavaliiketoiminnan 2.6.2025. Liiketoiminnan vuositason liikevaihto on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa vahvistaa L&T:n palvelutarjoomaa sekä tukee kiertotalousliiketoiminnan kasvua strategian mukaisesti. Kuormalavaliiketoiminta työllistää liiketoimintakaupan myötä reilut 30 työntekijää neljässä toimipisteessä.

Kiertotalousliiketoiminnassa on ollut käynnissä mittava järjestelmäuudistus, jonka yhteydessä uusitaan toiminnanohjausjärjestelmä. Hankkeen käyttöönottovaihe jatkui vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Käyttöönotosta aiheutuneet lisäkustannukset tammi-kesäkuussa 2025 olivat n. 0,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 alkaneiden järjestelmähankkeiden kokonaisinvestointi vuoden 2024 loppuun mennessä oli noin 19,1 miljoonaa euroa. Järjestelmäuudistusta koskevan investoinnin poistot aloitettiin vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen aikana.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Huhti-kesäkuu

Kiinteistöpalvelut Suomen toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 57,0 miljoonaa euroa (58,5). Oikaistu liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (2,0). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (2,0).

Tammi-kesäkuu

Kiinteistöpalvelut Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 115,3 miljoonaa euroa (121,8). Oikaistu liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (1,9). Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (1,9).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat vähäluminen talvi sekä suunniteltu sopimussalkun tervehdyttäminen. Kysyntä toimialan dataohjatun siivouksen palveluille sekä tekoälyavusteisille energiatehokkuuspalveluille jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan liikevoitto parani selvästi. Siivouksen palvelulinjassa sekä erityisesti kiinteistön ylläpitopalveluissa kannattavuus parani vertailukauteen nähden.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Huhti-kesäkuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 29,9 miljoonaan euroon (26,2). Oikaistu liiketulos oli -1,6 miljoonaa euroa (-2,5). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-2,5). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,2). Liiketulosta paransi tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liiketulosta heikensivät yhteensä 0,7 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan.

Tammi-kesäkuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 58,2 miljoonaan euroon (55,7). Oikaistu liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-4,6). Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-4,6). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -2,2 miljoonaa euroa (-4,0). Liiketulosta paransi tappiollisiin sopimuksiin liittyvä yhteensä 0,9 miljoonan euron varauksen purku. Liiketulosta heikensivät yhteensä 0,7 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan.

Kiinteistöpalvelut Ruotsissa tappio pieneni odotetusti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Vuoden 2024 loppupuolella voitetut uudet asiakkuudet sekä käynnissä olevat toimet kannattavuuden parantamiseksi luovat hyvän pohjan Kiinteistöpalvelut Ruotsin tuloskäänteen saavuttamiseksi vuoden 2025 aikana.

RAHOITUS



Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,9 miljoonaa euroa (19,3). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 2,4 miljoonaa euroa (-3,7). Katsauskauden nettorahavirtaa investointien jälkeen paransivat positiivinen kannattavuuskehitys sekä vertailukautta alhaisemmat operatiiviset investoinnit. Katsauskauden aikana käyttöpääomaa sitoutui 14,2 miljoonaa euroa (sitoutui 8,2). Liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli 7,9 miljoonaa euroa (1,6).

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 195,3 miljoonaa euroa (214,5). Korolliset nettovelat olivat 178,2 miljoonaa euroa (194,9). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 3,2 % (4,0).

Lassila & Tikanoja solmi 27.6.2025 vakuudettomia rahoitusjärjestelyjä, jotka koostuvat 35 miljoonan euron määräaikaisluotosta ja 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiittisopimuksesta OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Yhtiö nosti näistä 30.6.2025 yhteensä 40 miljoonan euron määräaikaisluoton ja samalla yhtiö maksoi pois 40 miljoonan euron pankkilainan. Lisäksi yhtiö solmi 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiittisopimuksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa. Rahoitusjärjestelyillä Lassila & Tikanoja Oyj uudelleenjärjesteli pitkäaikaista velkarahoitustaan, joka olisi erääntynyt vuoden 2026 aikana.

Määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluotto, 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiitti sekä 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiitti erääntyvät vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä, ja näitä koskevissa sopimuksissa on kahden vuoden jatko-optio. Rahoitusjärjestelyt on sidottu seuraaviin taloudellisiin kovenanttiehtoihin: omavaraisuusaste ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen. Kovenanttiehtojen täyttymistä seurataan vuosineljänneksittäin.

Yhtiö on suunnitellut osittaisjakautumista, jossa yhtiön kiertotalousliiketoiminnat eriytetään uudeksi listatuksi yhtiöksi ja tähän liittyen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa solmittuun määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa koskevaan sopimukseen sisältyy myös 80 miljoonan euron siltaluottolaina ja sitomaton lisärahoitusoptio. Siltaluottolaina on solmittu rahoittamaan aiemmin liikkeeseen lasketun 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua ja/tai lunastamista siltä osin, kun velkakirjasijoittajat käyttävät joukkovelkakirjalainasopimuksen ehtojen mukaista osittaisjakautumisesta johtuvaa ennenaikaista lunastusoikeuttaan. Lisäksi siltaluottolainalla voidaan rahoittaa mahdollisia muita osittaisjakautumisesta aiheutuvia kuluja. Nostettu siltaluottolaina konvertoituu ehtojensa mukaisesti automaattisesti osaksi 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa. Rahoitusjärjestelyiden ehdoissa on huomioitu Lassila & Tikanoja Oyj:n suunnitellun osittaisjakautumisen vaikutuksia.

Katsauskauden lopussa 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 10,0 miljoonaa euroa (20,0). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä yhteensä 50,0 miljoonan euron komittoidut luottolimiitit olivat käyttämättä (vertailukaudella 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat käyttämättä).

Nettorahoituskulut olivat -3,8 miljoonaa euroa (-4,0). Vertailukauden nettorahoituskuluja pienensi ympäristövarausten diskonttauksen vaikutus 0,4 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,0). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (1,0) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 34,0 % (34,5) ja nettovelkaantumisaste 87,9 % (89,7). Konsernin oma pääoma oli 202,8 miljoonaa euroa (217,4). Omaa pääomaa pienensivät tilikaudelta 2024 jaettavat osingot 19,1 miljoonaa euroa, jotka 27.3.2025 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025. Ruotsin kruunun kurssimuutoksista johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan oli 0,8 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 17,1 miljoonaa euroa (19,6).

TEHOSTAMISOHJELMA

Lassila & Tikanoja uudisti vuoden 2024 aikana toimintamallinsa. Vuoden 2025 alussa toimintamallityön jatkoksi käynnistettiin tulosparannukseen tähtäävä tehostamisohjelma, joka kohdistuu sekä kiertotalous- että kiinteistöpalveluliiketoimintoihin. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vähintään 8 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon verrattuna, huomioiden osittaisjakautumisessa syntyvien kahden erillisen pörssiyhtiön kustannusvaikutus. Katsauskaudella tehostamisohjelman toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Tammi-kesäkuussa 2025 konsernin vertailukelpoiset kiinteät kulut ovat laskeneet noin 2 miljoonalla eurolla tammi-kesäkuuhun 2024 verrattuna tehostamisohjelman toimenpiteiden ansiosta.

OSINGONJAKO



27.3.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025.





INVESTOINNIT



Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 19,8 miljoonaa euroa (21,7). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Yrityskauppojen osuus katsauskauden bruttoinvestoinneista oli noin 7,6 miljoonaa euroa (1,8).

VASTUULLISUUS

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla L&T:n vastuullisuuskehitys jatkui vahvana. Yhtiön hiilijalanjälki (scope 1-2) laski 22 % suhteessa vertailukauteen. Hiilijalanjäljen pienentymisen taustalla ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön laajentaminen sekä investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon. Katsauskaudella L&T otti käyttöön Suomen ensimmäisen sähkökäyttöisen imupaine-yhdistelmäauton. Tavanomaisten jätteiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste nousi 61,7 %:iin (58,9). Kierrätysasteen kasvun taustalla on pääasiassa kuormalavojen volyymien kasvu muun muassa liiketoimintakaupan myötä. Lisäksi muovipakkausten talteenotto lisääntyi selvästi vertailukaudesta. Asiakastyytyväisyys (NPS) nousi ennätyskorkealle tasolle ja oli 41.

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen

Mittari 1–6/2025



1–6/2024 2024 Tavoite

Tavoite saavutettava YMPÄRISTÖVASTUU Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)

eli vältetyt päästöt1 -194 500

-223 000 -438 000 liikevaihtoa nopeampi kasvu Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

Scope 1 & 21



11 100



14 300 27 200



nettonolla



2045







L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste (%)1 61,7 58,9















60,7 70 2030



SOSIAALINEN VASTUU Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)1



17



17 19



15



2030



Sairauspoissaolot (%)1



5,1



5,1 5,0



4



2030

1 Vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon lukuja on oikaistu.

HENKILÖSTÖ



Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 025 (6 390). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 303 (8 142) henkilöä. Henkilömäärän kasvu Kiinteistöpalvelut Ruotsissa johtui pääasiassa kahden uuden asiakassopimuksen aloittamisesta.

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 1-6/2025 1-6/2024 2024 Konserni 7 303 8 142 7 441 Suomi 6 026 6 938 6 313 Ruotsi 1 277 1 204 1 128 Kiertotalousliiketoiminta 2 180 2 410 2 168 Kiinteistöpalvelut Suomi 3 836 4 519 4 140 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 182 1 100 1 032 Konsernihallinto ja muut 105 113 101

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA



Vaihto ja kurssi



Yhtiön osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3,0 miljoonaa kappaletta, mikä on 7,8 % (8,9) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 25,9 miljoonaa euroa (31,3). Osakkeen ylin kurssi oli 9,70 euroa ja alin 7,70 euroa. Päätöskurssi oli 9,53 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 364,2 miljoonaa euroa (331,5).

Omat osakkeet



Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 587 150 omaa osaketta, jotka edustavat 1,5 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä



Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 211 724 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 173 894 osaketta.

Osakkeenomistajat



Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 24 115 (25 030) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 14,7 % (9,0) osakekannasta.

Liputusilmoitukset



Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 31.1.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 30.1.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus Lassila & Tikanojasta oli 1 912 244 osaketta, mikä on 4,93 % Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänten kokonaismäärä nousi 1 946 154 ääneen, mikä on 5,02 % äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 17.3.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 14.3.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli alle 5 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 7.4.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta saavutti 5 prosentin rajan 4.4.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli 1 911 570 osaketta, mikä on 4,92 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä nousi 1 942 180 ääneen, mikä on 5 prosenttia Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 19.5.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 16.5.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli alle 5 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Hallituksen valtuutukset



Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.



Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan 4, 6 ja 13 §:ien osalta seuraavasti:

4 §:ää muutetaan siten, että hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä aikaisemman enintään seitsemän (7) jäsenen sijasta.

6 §:ää muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja.

13 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ja valittava kestävyysraportoinnin varmentaja 13 §:stä aiemmin ilmenevien seikkojen lisäksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen sekä uusina jäseninä Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 27.3.2025.

HALLITUS



Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen, Pasi Tolppanen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Teemu Kangas-Kärki (puheenjohtaja), Sakari Lassila, Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Juuso Maijala, Pasi Tolppanen ja Anni Ronkainen.

OSITTAISJAKAUTUMINEN

Yhtiö tiedotti 13.12.2024, että Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalvelu-liiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella.

Hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen.

Yhtiö tiedotti 9.6.2025, että osana 13. joulukuuta 2024 julkistettua suunnitelmaa eriyttää Lassila & Tikanoja Oyj:n kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”), yhtiön hallitus esittää Eero Hautaniemeä nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Samalla yhtiön hallitus esittää Antti Niitynpäätä nimitettäväksi Lassila & Tikanojalle Jakautumisessa jäljelle jäävien kiinteistöpalveluliiketoimintojen toimitusjohtajaksi, ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle.

Eero Hautaniemi on toiminut Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 ja tulee jatkamaan nykyisessä tehtävässään Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Antti Niitynpää on toiminut Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana vuodesta 2021 ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus yhtiön kiinteistöpalveluiden johtotehtävistä. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä ISS yhtiöissä yli 10 vuoden ajan.

Lassila & Tikanojan Oyj:n hallitus esittää lisäksi KTM Joni Sorsasta nimitettäväksi itsenäisten kiertotalousliiketoimintojen talousjohtajaksi ja KTM Mika Stirkkistä nimitettäväksi kiinteistöpalveluliiketoimintojen talousjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan. Joni Sorsanen on toiminut Lassila & Tikanoja -konsernin talousjohtajana ja Lassila & Tikanoja -konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2024 ja tulee jatkamaan nykyisessä tehtävässään suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan. Mika Stirkkisellä on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon johtotehtävistä mm. Finnairin CFO:na.

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.8.2025 hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja jakautumissuunnitelmasta annetaan erillisellä pörssitiedotteella. Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31. joulukuuta 2025.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten, kuten polttoaineiden ja energian hintojen sekä korkotason mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta tulee siirtymään vuosina 2024–2026 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 30 miljoonaa euroa. L&T osallistuu kuntaurakoiden kilpailutuksiin ja on merkittävä toimija kuntaurakoissa. Yhtiö arvioi kuitenkin muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan yhtiölle negatiivinen.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman alueelliset vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan ja Yhdysvaltojen tullipolitiikan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Lassila & Tikanoja tiedotti joulukuussa 2024, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli ympäristö- ja teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi siten, että kiertotalousliiketoiminnat eriytettäisiin uudeksi listatuksi yhtiöksi. Osittaisjakautumisen suunnitteluun ja siihen liittyviin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, kustannuksiin ja mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon liittyviä riskejä.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien suoritusta maksamattomista saatavista. Katsauskauden lopussa saatavien määrä yhtiön taseessa oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 144 miljoonaa Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.



Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2024 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 7.8.2025

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus



Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Liite