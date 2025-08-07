7. August 2025

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 bekannt

GAM konzentriert sich nun voll und ganz auf Wachstum – mit neuen Investmentpartnerschaften und neuer Führungsriege.

Finanz- und Strategie-Update 1. Halbjahr 2025

GAM meldete einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 40.7 Millionen, der CHF 6.3 Millionen für Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen enthält, sowie einen operativen Verlust vor Steuern von CHF 34.1 Millionen.

Die Anlageperformance bleibt weiterhin stark: 73 % der verwalteten Vermögen* übertrafen ihre Benchmark über einen Dreijahreszeitraum und 74 % über einen Fünfjahreszeitraum.

Das verwaltete Vermögen (AuM) belief sich zum 30. Juni 2025 auf CHF 12.7 Milliarden.

Die von Rock Investment SAS (Tochtergesellschaft von NJJ) bereitgestellte Kreditfazilität von GAM in Höhe von CHF 100 Millionen wurde bis Dezember 2027 verlängert. Bis zum 30. Juni 2025 wurden davon CHF 16.5 Millionen in Anspruch genommen.

Die Anlageplattform von GAM wurde deutlich weiterentwickelt, um die Prioritäten unserer Kunden noch besser zu erfüllen: Das neue European-Equity-Team hat seine Arbeit vollständig aufgenommen. GAMs Cat-Bond-Strategien werden erfolgreich in Zusammenarbeit mit Swiss Re gemanagt. Mit Gramercy wurde eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Umsetzung von GAMs Emerging-Market-Debt-Strategien initiiert.

Unter der Leitung von Alberta Saporta tritt GAM in eine neue Phase ein, die sich auf Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz fokussiert.





Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Die Transformation unseres Unternehmens erfolgte gründlich und bewusst. Wir haben die Organisation vereinfacht und umstrukturiert, um als effizientes und fokussiertes Unternehmen zu agieren. Wir werden unser verwaltetes Vermögen ausbauen, indem wir uns auf unsere Kunden konzentrieren und unsere spezialisierten aktiven, alternativen und Wealth-Management-Strategien sowie andere strategische Wachstumsinitiativen fördern.»

Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «Mit seiner starken Plattform und neuen Partnerschaften konzentriert sich GAM nun voll und ganz auf das Wachstum seines verwalteten Vermögens und die langfristige Wertschöpfung. NJJ sieht GAM als ein einzigartiges Unternehmen, das erstklassige Investmenttalente, globale Reichweite und Agilität vereint. Wir unterstützen GAM unverändert dabei, sein volles Potenzial auszuschöpfen.»

* Prozentsatz des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre jeweilige Benchmark übertreffen (ohne Mandate und getrennte Konten). Dreijahres- und Fünfjahres-Anlageperformance zum 30. Juni 2025 auf Basis des jeweiligen verwalteten Vermögens. Das analysierte verwaltete Vermögen bezieht sich auf offene Onshore-Fonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Finanzergebnisse 1. Halbjahr 2025

Der operative Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 34.1 Millionen, verglichen mit CHF 33.2 Millionen im ersten Halbjahr 2024. Dieser leichte Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die geringeren Netto-Provisionserträge nicht vollständig durch Kostensenkungen ausgeglichen werden konnten. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-Nettoverlust vor Steuern von CHF 40.4 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 6.3 Millionen bezieht sich auf verschiedene Posten, darunter Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 3.4 Millionen.

Weitere Einzelheiten zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das erste Halbjahr 2025 finden Sie im Halbjahresbericht von GAM, insbesondere im Finanzbericht auf S. 12 bis 16 (www.gam.com/results-centre).

Strategie-Update

GAM hat seine Transformation abgeschlossen und tritt nun in eine neue Phase ein, die auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz ausgerichtet ist. Mit einer vereinfachten Struktur, einer erneuerten Führung und einem geschärften Fokus auf hochkarätige Talente in den Bereichen spezialisierte aktive Anlagen, Alternatives und Wealth Management ist GAM gut positioniert, um seine Plattform zu skalieren und langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Mit der Unterstützung des Mehrheitsaktionärs NJJ Holding SAS profitiert GAM von der strategischen Unterstützung und langfristigen Vision eines Partners, der sich in verschiedenen Branchen durch Wertschöpfung bewährt hat. Neben führenden Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Venture Capital, Immobilien und Medien bildet GAM nun die fünfte Säule des milliardenschweren Portfolios von NJJ.

Die Ernennung von Albert Saporta zum CEO der Gruppe markiert diese nächste Phase – eine Rückkehr zu den Wurzeln von GAM als investorengeführtes Unternehmen, das 40 Jahre Erfahrung in globalen Märkten und im Bereich Alternatives mit Managementkompetenz und strategischer Klarheit verbindet.

Zu den wichtigsten strategischen Highlights des ersten Halbjahres 2025 gehören:

Neues European-Equity-Team: Durch die Integration des neuen European-Equity-Teams wurde GAMs spezialisierte aktive Plattform deutlich gestärkt – mit verbesserter Skalierung, fachlicher Tiefe und erhöhter Kundenrelevanz in den Kernmärkten.

Durch die Integration des neuen European-Equity-Teams wurde GAMs spezialisierte aktive Plattform deutlich gestärkt – mit verbesserter Skalierung, fachlicher Tiefe und erhöhter Kundenrelevanz in den Kernmärkten. Partnerschaft mit Swiss Re: Die Partnerschaft mit Swiss Re im Bereich Katastrophenanleihen (Cat Bonds) und Insurance-Linked Securities (ILS) ist vollständig etabliert sowie operativ tätig und positioniert GAM als wettbewerbsfähige Plattform für liquide alternative Anlagen. GAM verfügt nun über ein verbessertes und einzigartiges Angebot mit einem der weltweit grössten Rückversicherer und Risikomanager, der den GAM Star Cat Bond Fund aktiv co-managt. Anleger profitieren dabei von der Investmentexpertise, der Aufsicht und Swiss Res einzigartigen Einblicken in globale Risiken, Modellierungsansätze und Naturkatastrophenrisiken.

Die Partnerschaft mit Swiss Re im Bereich Katastrophenanleihen (Cat Bonds) und Insurance-Linked Securities (ILS) ist vollständig etabliert sowie operativ tätig und positioniert GAM als wettbewerbsfähige Plattform für liquide alternative Anlagen. GAM verfügt nun über ein verbessertes und einzigartiges Angebot mit einem der weltweit grössten Rückversicherer und Risikomanager, der den GAM Star Cat Bond Fund aktiv co-managt. Anleger profitieren dabei von der Investmentexpertise, der Aufsicht und Swiss Res einzigartigen Einblicken in globale Risiken, Modellierungsansätze und Naturkatastrophenrisiken. Gramercy EMD-Partnerschaft: GAM hat sein Fixed-Income-Angebot durch eine strategische Partnerschaft mit Gramercy erweitert und bietet nun differenzierte Emerging-Market-Debt-Strategien an, die vollständig in die Plattform von GAM integriert sind und Kunden über einen führenden Spezialmanager einen massgeschneiderten Zugang ermöglichen. Gramercy Funds Management wird von Mohamed A. El-Erian als Vorsitzendem begleitet, Robert Koenigsberger ist geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer.

GAM hat sein Fixed-Income-Angebot durch eine strategische Partnerschaft mit Gramercy erweitert und bietet nun differenzierte Emerging-Market-Debt-Strategien an, die vollständig in die Plattform von GAM integriert sind und Kunden über einen führenden Spezialmanager einen massgeschneiderten Zugang ermöglichen. Gramercy Funds Management wird von Mohamed A. El-Erian als Vorsitzendem begleitet, Robert Koenigsberger ist geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer. Vertriebsstärke und -ausbau: Die Führungsposition im Vertrieb wurde durch die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution Officer sowie durch die Einstellung neuer Senior Sales in Grossbritannien, im Wealth Management, in Frankreich, Italien und Deutschland weiter gestärkt.

Die Führungsposition im Vertrieb wurde durch die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution Officer sowie durch die Einstellung neuer Senior Sales in Grossbritannien, im Wealth Management, in Frankreich, Italien und Deutschland weiter gestärkt. Strategische Vereinfachung: Der Verkauf von GAMs Italien-Geschäft an AcomeA SGR, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird, spiegelt GAMs Fokus auf seine zentralen Wachstumsfähigkeiten wider, während gleichzeitig eine starke Vertriebspräsenz in Italien aufrechterhalten wird.





In der ersten Hälfte des Jahres 2025 gewinnen die GAM-Group, ihre Investmentteams und unsere Partnerunternehmen weiterhin renommierte Auszeichnungen:

GAM wurde 2025 von LSEG Lipper als «Best Overall Investment Group» in Europa über drei Jahre (Kategorie «Small Company») ausgezeichnet.

Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde 2025 in die begehrte FE fundinfo Alpha Manager Hall of Fame aufgenommen.

GAM erhielt bei den Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards 2025 gleich doppelte Auszeichnungen: Florian Komac von GAM, Investment Manager im Fixed-Income-Team, wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem Preis «Best Portfolio Manager of Bonds – Swiss Franc» ausgezeichnet. Zudem gewann GAM den «Best Fund Group Award» in der Kategorie «Equity – Switzerland Small & Medium Companies».

Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance Sustainable Debt Awards 2025 als «Green Bond Fund of the Year» ausgezeichnet.

GAM gewann den PAM Award 2025 in der Kategorie «Investment Performance – Growth Portfolios».

Mit einer klaren Strategie, starken Partnerschaften und einer fokussierten Plattform ist GAM nun vollständig darauf ausgerichtet, Wachstum und Performance zu erzielen. Weitere Einzelheiten zur Strategie von GAM finden Sie im Halbjahresbericht 2025.

Anlageperformance

GAM erzielt weiterhin eine starke Anlageperformance mit seinen vielfältigen und einzigartigen Produkten. 73 % der verwalteten Vermögen im Investment Management übertrafen zum 30. Juni 2025 ihre Dreijahres-Benchmark und 74 % ihre Fünfjahres-Benchmark.

Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Benchmark übertraf





3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 2025 31. Dez 2024 30. Jun 2025 31. Dez 2024 Specialist Active Fixed Income 85 % 84 % 85 % 86 % Specialist Active Equity 45 % 1 % 51 % 79 % Alternatives Alternatives 96 % 96 % 91 % 97 %

Gesamt 73 % 64 % 74 % 89 % % der verwalteten Fondsvermögen, die ihre Benchmark übertrafen (ohne Mandate und getrennte Konten). Die Anlageperformance über drei und fünf Jahre basiert auf den jeweiligen verwalteten Vermögen von CHF 5.6 Milliarden bzw. CHF 5.6 Milliarden.



Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in «Alternatives» umklassifiziert. Infolgedessen wurde die Anlageperformance für beide Kategorien angepasst.





GAM erzielte auch gemessen an unserer Vergleichsgruppe eine starke Anlageperformance: 55 % der verwalteten Vermögen im Investment Management übertrafen zum 30. Juni 2025 die Morningstar-Vergleichsgruppe über drei Jahre, und 76 % über fünf Jahre.

Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Morningstar-Vergleichsgruppe übertraf





3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 2025 31. Dez 2024 30. Jun 2025 31. Dez 2024 Specialist Active Fixed income 10 % 19 % 19 % 14 % Specialist Active Equity 37 % 20 % 61 % 89 % Alternatives Alternatives 14 % 99 % 100 % 99 %

Gesamt 55 % 66 % 76 % 82 %

.

Verwaltetes Vermögen

Das verwaltete Vermögen belief sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7 Milliarden, verglichen mit CHF 16.3 Milliarden zum 31. Dezember 2024. Die Abflüsse sind in erster Linie auf Veränderungen im European-Equity-Team und den Wechsel zu Swiss Re in Bezug auf GAMs Cat-Bond-Fonds zurückzuführen.

(CHF Mrd.)









Geschäftsbereich AuM per



1. Jan 2025 Nettomittel-



zuflüsse Veräusserung (2) Markt-/ Wechselkurs-entwicklungen AuM per



30. Jun 2025 Specialist Active (1) 11.1 (0.9) - - 10.2 Alternatives (1) 4.3 (2.1) (0.4) (0.2) 1.6 Wealth Management 0.9 - - - 0.9 Gesamt 16.3 (3.0) (0.4) (0.2) 12.7 (1) Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in «Alternatives» umklassifiziert. Infolgedessen wurde das Anfangsvermögen zum 1. Januar 2025 neu ausgewiesen, wobei CHF 3.8 Milliarden von «Specialist Active» in «Alternatives» übertragen wurden.



(2) In der ersten Hälfte des Jahres 2025 führte eine strategische Überprüfung unserer Fonds zur Veräusserung ausgewählter alternativer Fonds.





Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke der Anlageplattform von GAM und den Wert ihrer spezialisierten Partnerschaften. Mit einem geschärften Fokus und neuer Dynamik ist GAM bestens positioniert, um das verwaltete Vermögen zu steigern und seinen Kunden eine konstante Performance zu bieten.

Zusätzliche Informationen

Über GAM

GAM Investments ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Börsennotierung in der Schweiz. Als aktiver, global tätiger Asset Manager bietet GAM seinen Kunden über die Bereiche Investment- und Wealth Management hinweg unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle Zukunft seiner Kunden zu sichern und zu stärken. GAM zieht die klügsten Köpfe an, fördert und befähigt sie, führende Investmentexpertise und Innovationskraft zu entfalten und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.

Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7 Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Für weitere Informationen über GAM Investments besuchen Sie bitte www.gam.com.

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich», «beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften», «werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben», «Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.

Anhänge