KBC Groupe: Résultat du deuxième trimestre: 1 018 millions d'euros



Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 2TR2025 1TR2025 2TR2024 1S2025 1S2024 Résultat net (en millions d'EUR) 1 018 546 925 1 564 1 431 Bénéfice de base par action (EUR) 2,50 1,32 2,25 3,82 3,44 Ventilation du résultat net, par division

(en millions d'EUR) Belgique 607 281 519 888 761 République tchèque 240 207 244 447 441 Marchés internationaux 237 135 224 372 370 Centre de groupe -65 -77 -61 -143 -141 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action

(en EUR, fin de période) 58,9 58,8 53,2 58,9 53,2

"Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 1 018 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, et notamment la forte hausse des revenus nets d’intérêts, l’augmentation des revenus des activités d’assurance, l’amélioration des revenus à la juste valeur et liés au trading et le pic saisonnier des revenus de dividendes, tandis que les revenus nets de commissions (qui restent malgré tout assez élevés) ont légèrement baissé en glissement trimestriel.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont également crû de 2% en glissement trimestriel et de 7% d’une année sur l’autre.

Les charges d’exploitation ont baissé sensiblement par rapport à leur niveau du trimestre précédent, l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l'exercice entier ayant été comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, les charges d’exploitation ont augmenté de 2% par rapport au trimestre précédent. Les charges des services d'assurance après réassurance ont diminué, tandis que les réductions de valeur sur crédits ont augmenté, bien que le ratio de coût du crédit pour les six premiers mois de 2025 soit resté à un niveau favorable de 15 points de base, bien en deçà des 25-30 points de base attendus pour l’ensemble du cycle.

Par conséquent, en additionnant les résultats du premier et du deuxième trimestre de l’année, notre bénéfice net pour le premier semestre 2025 s'élève à 1 564 millions d’euros, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente.

Nous conservons une solvabilité robuste, avec un ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV de 14,6% à fin juin 2025. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 157% et un ratio NSFR de 135%. En accord avec notre politique en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2025, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2025. Nous avons en outre décidé de relever nos prévisions concernant les revenus nets d’intérêts pour l’exercice 2025 complet à au moins 5,85 milliards d’euros, contre 5,7 milliards d’euros initialement, et nos prévisions concernant la croissance des revenus totaux à au moins 7%, contre 5,5% initialement.

Nous restons à la pointe de l’innovation numérique et dans ce cadre, Kate continue de jouer un rôle central dans notre capacité à offrir à nos clients des services sûrs et fiables toujours plus intelligents, plus rapides et plus personnalisés. Notre assistant digital est aujourd’hui utilisé par 5,7 millions de clients, soit 19% de plus qu’il y a un an. Sur le plan opérationnel, Kate résout désormais de manière autonome 7 questions sur 10 posées par nos clients à travers nos marchés clés. Cela équivaut à la charge de travail de plus de 300 collaborateurs à temps plein. Kate permet ainsi à nos équipes de se concentrer sur des échanges plus complexes et sources d’une plus grande valeur ajoutée avec les clients.

Notre ambition reste claire: être le bancassureur de référence sur l’ensemble de nos marchés domestiques. Pour atteindre cet objectif, nous pouvons non seulement compter sur un modèle d’entreprise robuste et centré sur nos clients, mais aussi et surtout, sur la confiance que nous accordent ces derniers, nos collaborateurs, nos actionnaires et les autres parties prenantes. Cette confiance est très importante pour nous, c’est pourquoi je tiens à vous en remercier sincèrement."



Johan Thijs

Chief Executive Officer





Pièces jointes