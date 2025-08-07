KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 1 018 miljoen euro



KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 2KW2025 1KW2025 2KW2024 1H2025 1H2024 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 1 018 546 925 1 564 1 431 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,50 1,32 2,25 3,82 3,44 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 607 281 519 888 761 Tsjechië 240 207 244 447 441 Internationale Markten 237 135 224 372 370 Groepscenter -65 -77 -61 -143 -141 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 58,9 58,8 53,2 58,9 53,2

“We boekten een uitstekende nettowinst van 1 018 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder de sterke stijging van de nettorente-inkomsten, hogere verzekeringsinkomsten, een beter trading- en reëlewaarderesultaat en de seizoenspiek in dividendinkomsten, terwijl de nettoprovisie-inkomsten – hoewel nog steeds op een hoog niveau – iets daalden ten opzichte van het vorige kwartaal.

Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 2% kwartaal-op-kwartaal en 7% jaar-op-jaar. Ook de klantendeposito’s

– abstractie makend van de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank - stegen met 2% kwartaal-op-kwartaal en met 7% jaar-op-jaar.

De exploitatiekosten waren aanzienlijk lager dan in het vorige kwartaal, doordat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar – zoals gebruikelijk – in het eerste kwartaal werd geboekt. Als we de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, stegen de exploitatiekosten met 2% kwartaal-op-kwartaal. De lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten na herverzekering daalden, terwijl de waardeverminderingen op kredieten stegen, hoewel de kredietkostenratio voor de eerste zes maanden van 2025 op een gunstige 15 basispunten bleef, ruim onder de 25-30 basispunten over de hele cyclus.

Als we de resultaten van het eerste en tweede kwartaal bij elkaar optellen, komt onze nettowinst voor de eerste helft van 2025 uit op 1 564 miljoen euro, een stijging van 9% ten opzichte van een jaar eerder.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een unfloored fully loaded common equity ratio volgens Bazel IV van 14,6% eind juni 2025. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg sterk, zoals blijkt uit een LCR van 157% en een NSFR van 135%. In overeenstemming met ons dividendbeleid zullen we in november 2025 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2025. Verder hebben we besloten om onze verwachting voor de nettorente-inkomsten voor het boekjaar 2025 te verhogen naar ‘ten minste 5,85 miljard euro’, terwijl we aanvankelijk mikten op 5,7 miljard euro. Ook onze verwachting voor de groei van de totale opbrengsten over 2025 verhogen we naar ten minste 7%, tegenover onze oorspronkelijke verwachting van 5,5%.

We blijven vooroplopen op het gebied van digitale innovatie. Daarbij speelt Kate een centrale rol in het leveren van slimmere, snellere en persoonlijkere, veilige en vertrouwde diensten aan onze klanten. Vandaag gebruiken 5,7 miljoen klanten Kate, dat is 19% meer dan een jaar geleden. Operationeel lost Kate nu zelfstandig 7 van de 10 vragen van klanten op in onze kernmarkten. Dat komt overeen met de werklast van meer dan 300 voltijdse werknemers, wat toelaat dat onze teams zich concentreren op complexere en waardevolle klantengesprekken.

Onze ambitie blijft duidelijk: als bank-verzekeraar de referentie zijn in al onze thuismarkten. We streven dat doel niet alleen na met een sterk, klantgericht bedrijfsmodel, maar vooral dankzij het vertrouwen dat onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders in ons stellen. Dat vertrouwen betekent veel voor ons – en daar wil ik u oprecht voor danken."





Johan Thijs

Chief Executive Officer

Bijlages