7.8.2025

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on arvioituaan Yhtiön kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen strategisia vaihtoehtoja hyväksynyt Yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Yhtiö jakautuu siten, että kaikki Yhtiön varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Yhtiön kiertotalousliiketoiminta-aluetta, siirtyvät jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Lassila & Tikanoja Oyj (”Uusi Lassila & Tikanoja”) (”Jakautuminen”). Uuden Lassila & Tikanojan osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle. Yhtiön kiinteistöpalveluliiketoiminnot jäisivät Jakautumisessa Yhtiöön, ja Yhtiö on tarkoitus nimetä Jakautumisen yhteydessä uudelleen Luotea Oyj:ksi (”Luotea”). Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Uudella Lassila & Tikanojalla olisi aluksi sama omistusrakenne kuin Luotealla, eikä Luotean ja Uuden Lassila & Tikanojan välillä olisi ristiinomistusta.

Järjestelyn pääkohdat

Yhtiön hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssilistattavaksi yhtiöksi.

Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025.

Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31. joulukuuta 2025.

Yhtiö suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen marraskuussa 2025 ennen Jakautumisesta päättävää yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja Jakautumisesta ja uuden kiertotalousliiketoimintoyhtiön listautumisesta.

Tietyt Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 27,59 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta.

Tarkoituksena on, että kiertotalousyhtiö Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja toimitusjohtajaksi Eero Hautaniemi.

Tarkoituksena on, että kiinteistöpalveluyhtiö Luotean hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johan Mild ja toimitusjohtajaksi Antti Niitynpää.

Jakautumisen strategiset perusteet

Yhtiön hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille kohdennettujen omien strategioiden ja kasvumahdollisuuksien tehokkaamman toteuttamisen.

Hallituksen arvion mukaan osittaisjakautumisen odotetaan parantavan Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean liiketoiminnan suorituskykyä parantuvan ketteryyden, päätöksenteon eriyttämisen ja vahvemman johdon fokuksen kautta. Kahtena erillisenä yhtiönä Uusi Lassila & Tikanoja ja Luotea ovat lisäksi asemoituneet kasvamaan nopeammin sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti, tehokkaamman pääoman allokointistrategian ansiosta.

Hallitus uskoo, että jakautuminen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi lisäisi yhtiöiden houkuttelevuutta ja helpottaisi liiketoimintojen arvonmääritystä. Lisäksi eriyttäminen selkeyttäisi johtamista ja yksinkertaistaisi yhtiöiden rakenteita sekä lisäisi läpinäkyvyyttä ja selkeyttäisi vastuita.

Uuden Lassila & Tikanojan strategia ja keskeiset vahvuudet

Suuri ja kasvava kiertotalousmarkkina : Uusi Lassila & Tikanoja toimii kasvavalla kiertotalousmarkkinalla ja hyötyy globaalista siirtymästä kohti kestävää resurssien käyttöä. Kohdemarkkinan koko Suomessa on noin 2,5 miljardia euroa ja Ruotsissa noin 6,2 miljardia euroa, yhteensä 8,7 miljardia euroa. Sen odotetaan kasvavan vuosittain 3 prosentin vauhtia, tarjoten vakaan pohjan kasvulle. Markkinan lisäkasvua vauhdittavat jätteestä materiaaliksi- ja jätteestä tuotteeksi -segmentit, joiden arvioidaan kasvavan yli 3 miljardin euron kokoiseksi markkinaksi keskipitkällä aikavälillä.

: Uusi Lassila & Tikanoja toimii kasvavalla kiertotalousmarkkinalla ja hyötyy globaalista siirtymästä kohti kestävää resurssien käyttöä. Kohdemarkkinan koko Suomessa on noin 2,5 miljardia euroa ja Ruotsissa noin 6,2 miljardia euroa, yhteensä 8,7 miljardia euroa. Sen odotetaan kasvavan vuosittain 3 prosentin vauhtia, tarjoten vakaan pohjan kasvulle. Markkinan lisäkasvua vauhdittavat jätteestä materiaaliksi- ja jätteestä tuotteeksi -segmentit, joiden arvioidaan kasvavan yli 3 miljardin euron kokoiseksi markkinaksi keskipitkällä aikavälillä. Markkinajohtaja fragmentoituneella ja vaativalla markkinalla : Johtavana pohjoismaisena kiertotalousmarkkinan yrityksenä Uudella Lassila & Tikanojalla on kilpailukykyinen infrastruktuuri ja osaamispohja. Uudella Lassila & Tikanojalla on vahvat asiakassuhteet, kierrätysosaaminen, tekninen asiantuntemus, raportointikyvykkyys asiakkaille ja kokonaisvaltainen jätehuollon tarjooma.

: Johtavana pohjoismaisena kiertotalousmarkkinan yrityksenä Uudella Lassila & Tikanojalla on kilpailukykyinen infrastruktuuri ja osaamispohja. Uudella Lassila & Tikanojalla on vahvat asiakassuhteet, kierrätysosaaminen, tekninen asiantuntemus, raportointikyvykkyys asiakkaille ja kokonaisvaltainen jätehuollon tarjooma. Laaja jätesaatavuus kokonaisvaltaisella infrastruktuurilla : Laaja monimuotoisten jätevirtojen saatavuus ja niiden omistajuus luovat Uudelle Lassila & Tikanojalle vahvan aseman ja potentiaalin jätteestä materiaaliksi -prosessin edelleen kehittämisen. Uusi Lassila & Tikanoja hallinnoi noin 1 miljoonaa tonnia jätettä, josta se omistaa noin 80 prosenttia. Lisäksi Uudella Lassila & Tikanojalla on Suomessa maantieteellisesti kattavat verkostot ja ympäristöluvat, jotka mahdollistavat vaarattomien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn koko arvoketjun osalta.

: Laaja monimuotoisten jätevirtojen saatavuus ja niiden omistajuus luovat Uudelle Lassila & Tikanojalle vahvan aseman ja potentiaalin jätteestä materiaaliksi -prosessin edelleen kehittämisen. Uusi Lassila & Tikanoja hallinnoi noin 1 miljoonaa tonnia jätettä, josta se omistaa noin 80 prosenttia. Lisäksi Uudella Lassila & Tikanojalla on Suomessa maantieteellisesti kattavat verkostot ja ympäristöluvat, jotka mahdollistavat vaarattomien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn koko arvoketjun osalta. Vahvat asiakassuhteet jatkuvaluonteisilla sopimuksilla : Uudella Lassila & Tikanojalla on vakaa, toistuva tulovirta pitkäaikaisista sopimuksista monipuolisen asiakaskunnan kanssa, mikä minimoi asiakasvaihtuvuuden ja keskittymäriskin. Asiakkaita Uudella Lassila & Tikanojalla on noin 140 tuhatta ja asiakastyytyväisyys on korkea NPS:n ollessa 48. Lisäksi sopimuksista noin 87 prosenttia on luonteeltaan jatkuvia tarjoten vakaata kassavirtaa.

: Uudella Lassila & Tikanojalla on vakaa, toistuva tulovirta pitkäaikaisista sopimuksista monipuolisen asiakaskunnan kanssa, mikä minimoi asiakasvaihtuvuuden ja keskittymäriskin. Asiakkaita Uudella Lassila & Tikanojalla on noin 140 tuhatta ja asiakastyytyväisyys on korkea NPS:n ollessa 48. Lisäksi sopimuksista noin 87 prosenttia on luonteeltaan jatkuvia tarjoten vakaata kassavirtaa. Vahva taloudellinen suorituskyky : Viimeisen viiden vuoden aikana Uusi Lassila & Tikanoja on kasvanut orgaanisesti vahvasti, yritysostojen tukemana, noin 6 prosentin vuosivauhtia. Lisäksi Uusi Lassila & Tikanoja on ollut yksi markkinoiden kannattavimmista yrityksistä, jolla on vahva kassavirta.

: Viimeisen viiden vuoden aikana Uusi Lassila & Tikanoja on kasvanut orgaanisesti vahvasti, yritysostojen tukemana, noin 6 prosentin vuosivauhtia. Lisäksi Uusi Lassila & Tikanoja on ollut yksi markkinoiden kannattavimmista yrityksistä, jolla on vahva kassavirta. Uusi Lassila & Tikanoja asemoitunut merkittävään kasvuun ja laajentumiseen: Uusi Lassila & Tikanoja pyrkii kasvamaan orgaanisesti yritysostojen tukemana kattavaan asiakaskuntaansa suunnatulla ristiinmyynnillä, laajentamalla maantieteellistä läsnäoloaan kiertotalousliiketoiminnoissa hyödyntäen Ruotsin nykyistä asemaa kasvualustana sekä parantamalla jätteen materiaaliarvoa ja kehittämällä materiaaliketjun integraatiota.

Luotean strategia ja keskeiset vahvuudet

Suuri ja vakaa kasvumarkkina: Luotea on hyvin asemoitunut vakaalle kiinteistöpalveluiden markkinalle. Yhtiön kohdemarkkinan koko on noin 12,2 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 6 miljardia euroa ja Ruotsin osuus 6,2 miljardia euroa. Kohdemarkkinan odotetaan kasvavan vuosittain noin 4 prosenttia. Markkinan kasvua ajavat regulaatio, markkinan vastuullisuusvaatimukset, automaatio ja kasvava ulkoistamisen trendi.

Luotea on hyvin asemoitunut vakaalle kiinteistöpalveluiden markkinalle. Yhtiön kohdemarkkinan koko on noin 12,2 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 6 miljardia euroa ja Ruotsin osuus 6,2 miljardia euroa. Kohdemarkkinan odotetaan kasvavan vuosittain noin 4 prosenttia. Markkinan kasvua ajavat regulaatio, markkinan vastuullisuusvaatimukset, automaatio ja kasvava ulkoistamisen trendi. Vahva asema erottuvalla keihäänkärkitarjoomalla: Luotea on yksi johtavista yrityksistä kaikissa segmenteissään sen erottuvalla keihäänkärkitarjoomallaan. Näihin kuuluvat datalähtöiset optimoidut palvelut, energianhallintajärjestelmät ja vastuullisuusneuvonta. Keihäänkärkituotteet toimivat Luotean kasvun ajureina uusissa ja nykyisissä asiakkuuksissa, ja tarjoavat ristiinmyyntimahdollisuuksia ja lisäävät kysyntää perusliiketoiminnan palveluille.

Luotea on yksi johtavista yrityksistä kaikissa segmenteissään sen erottuvalla keihäänkärkitarjoomallaan. Näihin kuuluvat datalähtöiset optimoidut palvelut, energianhallintajärjestelmät ja vastuullisuusneuvonta. Keihäänkärkituotteet toimivat Luotean kasvun ajureina uusissa ja nykyisissä asiakkuuksissa, ja tarjoavat ristiinmyyntimahdollisuuksia ja lisäävät kysyntää perusliiketoiminnan palveluille. Vahvat asiakassuhteet sekä monipuolinen ja optimoitu asiakasportfolio: Luotealla on laaja ja monipuolinen, yli 6 000 asiakkaan asiakaskunta ja matala asiakasvaihtuvuus, vain noin 2 prosenttia. Lisäksi sopimusportfolion optimointi viimeisen kolmen vuoden aikana on kasvattanut korkean kannattavuuden sopimusten osuutta portfoliosta, antaen terveen pohjan tulevalle kasvulle.

Luotealla on laaja ja monipuolinen, yli 6 000 asiakkaan asiakaskunta ja matala asiakasvaihtuvuus, vain noin 2 prosenttia. Lisäksi sopimusportfolion optimointi viimeisen kolmen vuoden aikana on kasvattanut korkean kannattavuuden sopimusten osuutta portfoliosta, antaen terveen pohjan tulevalle kasvulle. Merkittävä kannattavuuden parannuspotentiaali tehostetulla toimintamallilla: Luotea on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan Suomen siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa ja potentiaalia kannattavuuden parantamiselle on edelleen. Luotealla on toimivaksi todistettu toimintamalli, jolla on jo saavutettu vahvoja tuloksia Suomessa ja joka on soveltuvin osin otettu käyttöön myös Ruotsissa.

Luotea on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan Suomen siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa ja potentiaalia kannattavuuden parantamiselle on edelleen. Luotealla on toimivaksi todistettu toimintamalli, jolla on jo saavutettu vahvoja tuloksia Suomessa ja joka on soveltuvin osin otettu käyttöön myös Ruotsissa. Vahva kassavirta sopimusperusteisella liiketoimintamallilla: Pitkäaikaiset sopimukset varmistavat toistuvan luonteensa ansiosta tasaisen liikevaihdon, tarjoten ennakoitavaa ja vahvaa kassavirtaa sekä vähentäen asiakasvaihtuvuutta. Tehokas pääoman käyttö ja matala investointitarve takaavat myös vahvan kassakonversion.

Pitkäaikaiset sopimukset varmistavat toistuvan luonteensa ansiosta tasaisen liikevaihdon, tarjoten ennakoitavaa ja vahvaa kassavirtaa sekä vähentäen asiakasvaihtuvuutta. Tehokas pääoman käyttö ja matala investointitarve takaavat myös vahvan kassakonversion. Merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja Ruotsissa: Monipuolisen asiakaskunnan ja laajan kattavuuden kautta Luotea on hyvin asemoitunut hyödyntämään ristiinmyyntimahdollisuuksia ja laajentumaan uusiin segmentteihin. Lisäksi julkisen sektorin tulevat ulkoistamistarpeet luovat lisää kasvupotentiaalia.

Jakautumisen yleiskuvaus

Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisena osittaisjakautumisena. Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Uuden Lassila & Tikanojan uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden (”Jakautumisvastike”), eli Jakautumisvastike annetaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiön osakkeenomistajien osakeomistukset Luoteassa säilyvät ennallaan.

Jakautumisen toteutuminen edellyttää muun muassa Yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntää ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin Osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.

Yhtiön hallituksen tarkoituksena on ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajille, että osakkeenomistajat päättävät Jakautumisesta Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025. Yhtiökokous päättää Jakautumisesta sekä muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen ehdotuksista. Yhtiön hallitus julkistaa myöhemmin erikseen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on jakautumissuunnitelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025. Kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä arviolta 2. tammikuuta 2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhtiö luokittelee kiertotalousliiketoiminta-alueen lopetetuksi toiminnoksi taloudellisessa raportoinnissaan IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2025 viimeisen neljänneksen aikana. Yhtiön hallitus voi milloin tahansa ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa päättää, ettei se pane Jakautumista täytäntöön, jos se katsoo, että täytäntöönpano ei jakautumissuunnitelman allekirjoittamisen jälkeen tapahtuneen tai ilmenneen olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Eräitä alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja

Liikevaihto ja operatiivinen kannattavuus

Alla esitetyt luvut perustuvat L&T-konsernin segmenttiraportointiin jaksolta 1.7.2024 – 30.6.2025. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat on esitetty tämän tiedotteen Liitteessä 2.

Viimeiset 12 kuukautta

(1.7.2024 – 30.6.2025)







MEUR / % liikevaihdosta Kiertotalous-liiketoiminnot1 Kiinteistöpalveluliiketoiminnot2 Eliminoinnit / Konsernihallinto- ja muut Nykyinen L&T konserni, yhteensä Liikevaihto 415,2 346,0 -2,8 758,3 EBITDA 87,2 14,9 -5,8 96,3 Oikaistu EBITDA 86,0 19,1 -1,2 103,9 Oikaistu EBITDA -marginaali 20,7 % 5,5 % 13,7 % EBITA3 45,1 5,3 -6,7 43,8 Oikaistu EBITA3 44,0 9,5 -2,1 51,4 Oikaistu EBITA -marginaali 10,6 % 2,7 % 6,8 % Liikevoitto (EBIT) 43,4 -19,5 -6,7 17,2 Oikaistu liikevoitto (EBIT) 42,3 8,0 -2,1 48,1 Oikaistu liikevoitto (EBIT) -marginaali 10,2 % 2,3 % 6,3 %



1 Luvut perustuvat L&T-konsernin oikaistuun kiertotalousliiketoimintojen segmenttiraportointiin jaksolta 1.7.2024 – 30.6.2025

2 L&T-konsernin segmenttien Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi summa, perustuen segmenttiraportointiin jaksolta 1.7.2024 – 30.6.2025

3 Perustuu johdon raportointiin jaksolta 1.7.2024 – 30.6.2025









Yllä esitetyt kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintoja koskevat tiedot perustuvat L&T-konsernin historialliseen segmenttiraportointiin eivätkä edusta tuloja tai kuluja, joita olisi syntynyt, jos liiketoimintoja olisi johdettu itsenäisinä konserneina erillään L&T-konsernista. Lisäksi segmenttiperusteinen tieto ei välttämättä kuvaa yhtiöiden operatiivista suorituskykyä itsenäisinä pörssiyhtiöinä tulevaisuudessa.

Tilintarkastamattomat havainnollistavat korolliset nettovelat

30. kesäkuuta 2025







MEUR Uusi

Lassila & Tikanoja Luotea Eliminoinnit1 Nykyinen L&T konserni,

yhteensä Korolliset velat 120 15 -10 125 Vuokrasopimusvelat 57 13 70 Korollisten velkojen bruttomäärä 178 28 -10 195 Korolliset saamiset -10 10 0 Rahavarat -4 -14 -17 Korolliset nettovelat 174 4 0 178 1 10 miljoonan euron yritystodistus, joka on ulkona 30. kesäkuuta 2025, liittyy Uuteen Lassila & Tikanojaan. Koska L&T-konsernin nykyinen yritystodistusohjelma jää Luotealle, tämä yritystodistus on merkitty myös Luotean korollisiin rahoitusvelkoihin ja sitä vastaavana eränä on korollinen saaminen Uudelta Lassila & Tikanojalta.









Yllä esitetyt tilintarkastamattomat havainnollistavat tiedot perustuvat L&T-konsernin tilintarkastamattomiin konsernitasetietoihin 30. kesäkuuta 2025 ja jakautumissuunnitelmaan, ja ne havainnollistavat sekä Uuden Lassila & Tikanojan että Luotean alustavat konsolidoidut korolliset nettovelkatiedot ikään kuin Jakautuminen olisi toteutunut 30. kesäkuuta 2025.









Yllä esitetyt tilintarkastamattomat alustavat havainnollistavat korolliset nettovelkatiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja ne käsittelevät luonteensa vuoksi hypoteettista tilannetta eivätkä edusta Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean todellista korollisten nettovelkojen asemaa Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Uuden Lassila & Tikanojan taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu yli 6 % keskipitkällä aikavälillä

Oikaistu EBITA -marginaali 11 % keskipitkällä aikavälillä

Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen 1.5x-2.5x

Osingonjako vähintään 50 % nettotuloksesta

Luotean taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuosikasvu 4–5 % keskipitkällä aikavälillä

Oikaistu EBITA-marginaali yli 5 % keskipitkällä aikavälillä

Operatiivinen vapaa kassavirta yli 90 % EBITA:sta keskipitkällä aikavälillä

Osingonjako vähintään 50 % nettotuloksesta

Rahoitusjärjestelyt

Jakautumisvalmisteluissaan Yhtiö on varmistanut riittävän rahoituksen jakautuville liiketoiminnoille tietyin tavanomaisin ehdoin. Jakautumisprosessin helpottamiseksi Yhtiö aikoo hakea tiettyjä suostumuksia, vaateista luopumisia ja ehtomuutoksia koskien sen vuonna 2028 erääntyvää 75 miljoonan euron vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa, joka siirtyisi Jakautumisessa Uudelle Lassila & Tikanojalle.

Kuten Yhtiö tiedotti 27. kesäkuuta 2025, Yhtiö on myös sopinut rahoitussitoumuksista liittyen 80 miljoonan euron siltaluottolainaan ja sitomattomaan lisärahoitusoptioon olemassa olevaa 75 miljoonan euron vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa varten. Jakautumisen jälkeen Uuden Lassila & Tikanojan rahoitus koostuisi pääosin 75 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta edellyttäen, että joukkovelkakirjalainan sijoittajat eivät käyttäisi ennenaikaista lunastusoikeuttaan, 35 miljoonan euron määräaikaisluotosta ja 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiitistä. Luotean rahoitus koostuisi pääosin 5 miljoonan euron määräaikaisluotosta, 10 miljoonan euron rahoitusluottolimiitistä ja 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta.

Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean hallitus ja johto

Jakautumisesta päättävä Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025 valitsee Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenet Jakautumisen täytäntöönpanosta alkavalle toimikaudelle. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen, varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila ja että Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki ja Anna-Maria Tuominen-Reini valitaan Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäseniksi. Ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle tarkoituksena on, että Jukka Leinonen, Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila ja Anna-Maria Tuominen-Reini eivät jatkaisi Luotean hallituksessa. Ehdotukset Luotean ja Uuden Lassila & Tikanojan hallitusten kokoonpanoiksi tullaan sisällyttämään Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Yhtiö tiedotti 9. kesäkuuta 2025, että Yhtiön hallitus on esittänyt Eero Hautaniemeä nimitettäväksi itsenäisen Uuden Lassila & Tikanojan toimitusjohtajaksi ja Joni Sorsasta nimitettäväksi itsenäisen Uuden Lassila & Tikanojan talousjohtajaksi, mikäli Jakautuminen toteutetaan. Eero Hautaniemi ja Joni Sorsanen tulevat jatkamaan nykyisissä tehtävissään Yhtiössä suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan.

Jakautumisesta päättävä Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös Luotean hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka päättyy Luotean seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on ehdottaa, että Pasi Tolppanen, Anni Ronkainen ja Juuso Maijala jatkavat Luotean hallituksessa ja että Johan Mild, Timo Karppinen sekä Soile Kankaanpää valitaan Luotean uusiksi hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on lisäksi, että Luotean hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johan Mild ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tolppanen. Yhtiö tiedotti 9. kesäkuuta 2025, että hallitus on esittänyt Antti Niitynpäätä nimitettäväksi Luotean toimitusjohtajaksi ja Mika Stirkkistä nimitettäväksi Luotean talousjohtajaksi.

Osakkeenomistajien tuki

Tietyt Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Evald ja Hilda Nissin säätiö, Nordea Investment Management AB (toimii sijoitusrahaston hoitajana Nordea Småbolagsfond Norden-, Nordea 1 – Nordic Small Cap Fund- sekä Nordea Invest Nordic Small Cap Fund -rahastojen puolesta), Juhani Maijala, Heikki Bergholm, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mikko Maijala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, jotka omistavat yhteensä noin 27,59 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Jakautumisen puolesta.

Verohallinnon ennakkoratkaisu

Yhtiö on saanut Verohallinnolta oikeudellisesti sitovan ennakkoratkaisun, jonka mukaan Jakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 c §:n mukaisesti.

Jakautumis- ja listalleottoesite

Yhtiö suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen marraskuussa 2025 ennen Jakautumisesta päättävää yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja Jakautumisesta ja Uudesta Lassila & Tikanojasta.

Työntekijät

Edellyttäen, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi Jakautumisen, ja Jakautuminen toteutuu, kaikki Yhtiön työntekijät, jotka kuuluvat kiertotalousliiketoimintoihin Jakautumisen täytäntöönpanohetkellä, siirtyisivät Uuden Lassila & Tikanojan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Yhtiön neuvonantajat

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä osittaisjakautumisen pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

