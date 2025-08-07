Valneva annonce la levée de l’arrêt temporaire de la FDA sur l’utilisation du vaccin contre le chikungunya IXCHIQ® chez les personnes âgées et une mise à jour des caractéristiques du produit

Saint Herblain (France), le 7 août 2025 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui la levée de l’arrêt temporaire de l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) sur l’utilisation d’IXCHIQ® (vaccin vivant atténué) chez les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit. IXCHIQ® demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.

La décision de la FDA fait suite à l’annonce de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) du mois de juillet1 recommandant la levée des restrictions temporaires chez les personnes âgées suite à l’achèvement d’une revue complète du vaccin par le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l’EMA (PRAC).

Les caractéristiques du produit ont été mises à jour afin de tenir compte de plusieurs effets indésirables graves signalés chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques, suite à une campagne de vaccination à La Réunion visant à répondre à une épidémie sévère de chikungunya.

La FDA a noté que pour la plupart des voyageurs américains, le risque d'exposition au virus du chikungunya est faible et que, par conséquent, le produit n'est pas conseillé pour la plupart d’entre eux. IXCHIQ® ne doit être administré qu'en cas de risque significatif d'infection par le chikungunya et seulement après un examen approfondi des bénéfices et des risques. Il est rappelé aux professionnels de santé qu'IXCHIQ® est contre-indiqué chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli par une maladie ou un traitement immunosuppresseur, comme déjà indiqué dans les caractéristiques de produit d'IXCHIQ® aux États-Unis, en Europe et dans d'autres territoires.

En outre, la section « Mises en garde et précautions » du produit a été élargie pour refléter le profil des effets secondaires observés, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes âgées souffrant d'une ou de plusieurs maladies chroniques.

Les revues de la FDA actuellement en cours sur l'élargissement de l’indication potentielle d'IXCHIQ® aux adolescents et l'inclusion de données supplémentaires sur la persistance des anticorps continuent de progresser.

À propos du Chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années2.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique3. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain4 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique5.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, sous partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

