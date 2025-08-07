Geotab feiert 25 Jahre vernetzte Fahrzeuge

AACHEN, Deutschland, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab feiert heute sein 25-jähriges Bestehen und blickt auf ein bemerkenswertes globales Wachstum, KI-gestützte Innovationen und einen unermüdlichen Fokus auf Kunden, Partner und Mitarbeitende zurück. Was einst als Zwei-Personen-Startup und mit der Überzeugung, dass Daten die Welt verändern können, begann, ist heute eines der weltweit größten Telematikunternehmen mit rund fünf Millionen vernetzten Fahrzeugen und über 50.000 Kunden. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.700 Mitarbeitende und hat ein Ökosystem von über 700 Partnern aufgebaut.

Nur etwa 10 Prozent aller Startups sind langfristig erfolgreich. Das Jubiläum ist daher ein bedeutender Meilenstein und Beweis dafür, was möglich ist, wenn Vision, kluge Köpfe, engagierte Teams und zukunftsorientierte Kunden zusammenkommen. Geotab hat sich schon von Anfang an dafür eingesetzt, den Horizont vernetzter Fahrzeugtechnologie zu erweitern, was sich in seinen über 300 Patenten widerspiegelt, die den Weg für entscheidende Fortschritte der Branche geebnet haben.

„Als Unternehmer muss man fokussiert bleiben und Risiken eingehen, was nicht immer einfach ist. Umso erfüllender ist es dann, wenn Technologie, Daten und Menschen zusammenkommen, um eine Vision voranzutreiben und wirklich etwas zu bewirken“, sagt Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab. „Dieses Jubiläum ist ein toller Moment, um auf unsere Anfänge und den beeindruckenden Weg zurückzublicken, den wir hinter uns haben. Aber noch wichtiger: Es ist ein Sprungbrett für alles, was noch vor uns liegt. Die wahre Magie entsteht, wenn unsere Technologie, gestützt durch kollektive Erkenntnisse und Zusammenarbeit, reale Probleme unserer Kunden löst. Sei es die Verbesserung der Verkehrssicherheit, die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks oder die schnellere und effizientere Lieferung lebenswichtiger Güter.“

Innovation durch KI und Datenanalysen

Der langjährige Erfolg von Geotab ist eng mit dem strategischen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalytik verknüpft. Durch die Verarbeitung riesiger Datenmengen hat das Unternehmen fortschrittliche KI- und Machine-Learning-Funktionen direkt in seine Plattform integriert. Geotab zählt zu den größten Nutzern von Google Cloud-Diensten, insbesondere im Bereich KI und Datenanalytik. Das ermöglicht es dem Unternehmen, Flotten vorausschauende Insights und fortschrittliche Lösungen bereitzustellen: von der Erkennung potenzieller Unfälle bis hin zur Vorhersage von Fahrzeugausfällen und der Bewertung von Verkehrsrisiken.

Die Zukunft vernetzter Fahrzeuge gestalten

„Die Zukunft vernetzter Fahrzeuge birgt großes Potenzial und KI wird im Zentrum der Weiterentwicklung stehen“, ergänzt Cawse. „Wir haben bereits tiefgreifende Expertise in der Datennutzung und erschließen mit KI kontinuierlich neue Erkenntnisse, antizipieren Herausforderungen und liefern unseren Kunden einen beispiellosen Mehrwert. Die Technologie entwickelt sich rasant und wir sind entschlossen, diesem Tempo nicht nur zu folgen, sondern noch schneller zu sein, noch tiefer zu gehen und unsere Mission fortzusetzen, Flotten mit den bestmöglichen Tools und Erkenntnissen auszustatten. Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam und mit hochwertigen Daten die Welt zum Besseren verändern können.“

Edward Kulperger, SVP EMEA bei Geotab, fügt hinzu: "Geotab feiert sein 25-jähriges Bestehen und ich freue mich auf die Zukunft für EMEA und bin stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. Als wir vor elf Jahren unsere Präsenz in Europa ausgebaut haben, war es unser Ziel, an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen und ein engagiertes Team sowie eine starke Community zu schaffen, die die Zukunft der vernetzten Mobilität aktiv mitgestalten. . Die Vielfalt und die Kreativität unserer Mitarbeitenden in der Region und die Partnerschaften, die wir mit Kunden, Vertriebspartnern und Partnern aufgebaut haben, inspirieren mich jeden Tag aufs Neue. Der Erfolg unserer EMEA-Teams hat wesentlich zum globalen Wachstum von Geotab beigetragen. Nicht nur durch technologische Innovationen, sondern auch durch unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und intelligentere Mobilität. Am meisten erfüllt es mich jedoch zu sehen, wie unsere Daten Kunden dabei unterstützen, ihre Prozesse zu transformieren und echten Mehrwert zu schaffen.“

Ein Appell an alle Träumer und Macher:

An alle angehenden Innovatoren, an alle Träumer mit großen Ideen, und Jeden, der bereit ist, etwas zu wagen: Geotabs Weg, der mit zwei Menschen und einer gemeinsamen Vision begann, zeigt, dass es möglich ist. Unsere Geschichte ist der Beweis, dass die Kombination aus klugen Entscheidungen, konsequenter Kundenorientierung, unerschütterlichem Glauben an die eigene Vision und den Mut, Althergebrachtes zu hinterfragen, Großes möglich macht. Mit Leidenschaft, Weitblick, großartigen Menschen und Daten lassen sich echte Veränderungen bewirken und innovative Unternehmen aufbauen.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 80 Milliarden Datenpunkte von mehr als 4,7 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de und folgen Sie Geotab auf LinkedIn oder besuchen Sie den Blog .

Pressekontakt

Hotwire für Geotab

Freya Zöhrens

+49 171 422 2804

GeotabDE@hotwireglobal.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fcd7cac9-8642-4d16-9fee-b42f0037ab6c