Pour son 25ème anniversaire, Geotab revient sur ses convictions, dévouées à l’évolution des véhicules connectés

PARIS, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab célèbre aujourd’hui son 25ème anniversaire : un événement qui souligne la croissance mondiale exceptionnelle de l’entreprise, son caractère avant-gardiste avec des innovations portées par l’intelligence artificielle, et son engagement sans faille envers ses clients, partenaires et collaborateurs. Ce qui n’était au départ qu’une start-up de deux personnes, construite sur la conviction que les données pouvaient transformer le monde, est devenue l’un des leaders mondiaux de la télématique, au service des véhicules connectés. Geotab compte aujourd’hui près de 5 millions de véhicules connectés à travers ses abonnements, plus de 50 000 clients, plus de 2 700 collaborateurs à travers le monde, et un écosystème riche de plus de 700 partenaires.

Alors que seulement 10 % des start-ups connaissent un succès durable , cet anniversaire symbolique témoigne de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque vision, talents, engagement collectif et clients tournés vers l’innovation se rencontrent. Depuis ses débuts, Geotab s’est donné pour mission de repousser les limites de la technologie des véhicules connectés, une ambition concrétisée par plus de 300 brevets, qui ont ouvert la voie à des avancées majeures pour tout le secteur.

« Être entrepreneur, c’est savoir garder le cap tout en prenant des risques, ce qui n’est pas toujours facile. C’est donc extrêmement gratifiant de voir la technologie, la donnée et les talents s'associer pour faire avancer votre idée et produire un véritable impact », déclare Neil Cawse, fondateur et PDG de Geotab. « Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur nos débuts modestes et sur le chemin parcouru, mais surtout, c’est un tremplin vers ce qui nous attend. La vraie force de notre technologie, c’est quand elle s’appuie sur l’intelligence collective et la collaboration pour aider nos clients à relever des défis concrets : rendre les routes plus sûres, réduire leur empreinte carbone ou encore acheminer plus rapidement, et plus efficacement, des biens essentiels. »

Sur le long-terme, le succès de Geotab repose en grande partie sur l’usage stratégique de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse des données. En exploitant des volumes massifs de données, l’entreprise a intégré des fonctionnalités avancées d’IA et de machine learning directement au sein de sa plateforme. Geotab est fier d’être l’un des plus grands utilisateurs des services de Google Cloud, notamment pour l’IA et l’analytique. C’est d’ailleurs une reconnaissance du niveau d’expertise que l’entreprise a su développer dans le domaine de la donnée. Cette maîtrise permet à Geotab de proposer des analyses prédictives puissantes et des solutions avancées pour les flottes : anticiper les accidents avant qu’ils ne se produisent, détecter les défaillances mécaniques à venir, ou encore évaluer les risques routiers.

« L’avenir des véhicules connectés regorge de potentiel, et l’intelligence artificielle en sera le moteur », ajoute Neil Cawse. « Nous avons développé une véritable expertise dans l’exploitation de la puissance de la donnée et, grâce à l’IA, nous parvenons à en extraire des enseignements toujours plus riches, à anticiper les enjeux à venir et à offrir à nos clients une valeur ajoutée sans précédent. La technologie progresse à une vitesse incroyable, et nous avons à cœur d’aller encore plus loin, et plus vite. Notre mission reste inchangée : apporter aux flottes les données et les outils les plus performants pour éclairer leurs décisions au quotidien. Nous sommes convaincus que, collectivement, et avec des données de qualité, nous avons le pouvoir d’agir concrètement pour améliorer le monde. »

Edward Kulperger, SVP EMEA chez Geotab, ajoute : « Alors que Geotab fête ses 25 ans, je suis personnellement enthousiaste à l’idée de ce que l’avenir nous réserve dans la région EMEA, et fier du chemin parcouru. Lorsque nous nous sommes implantés en Europe il y a onze ans, notre ambition était de poursuivre le travail engagé, en rassemblant une équipe et en fédérant une communauté capable de contribuer activement à l’avenir du transport connecté. Je suis chaque jour inspiré par la diversité et l’ingéniosité de nos collaborateurs à travers la région, ainsi que par les solides relations que nous avons nouées avec nos clients, revendeurs et partenaires. Le succès de nos équipes dans la région EMEA a largement contribué à la croissance mondiale de Geotab, non seulement à travers la technologie, mais aussi grâce à notre engagement commun en faveur de la durabilité, de la sécurité et d’une mobilité plus intelligente. Ce qui m’anime avant tout, c’est de constater comment nos données aident concrètement nos clients à transformer leurs opérations et à produire un impact réel. »

À tous les esprits audacieux, porteurs d’idées et innovateurs de demain : le parcours de Geotab, né de la vision partagée de deux personnes, prouve qu’un rêve peut devenir réalité. Notre histoire incarne la force de ceux qui prennent des risques réfléchis, placent leurs clients au centre de toutes leurs décisions, restent fidèles à leur vision et n’hésitent pas à remettre en question l’ordre établi. Avec de la passion, une conviction affirmée, les bonnes personnes à ses côtés et la puissance de la donnée, il est possible de bâtir des projets qui transforment réellement le monde.

Geotab est un leader mondial des solutions pour véhicules et équipements connectés pour l'eﬃcacité et la gestion des flottes. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et de l'IA pour optimiser les performances, la sécurité et la durabilité des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'eﬃcacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons plus de 55 000 clients dans le monde, en traitant 80 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 4,9 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagée en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Sa plateforme ouverte, son écosystème de partenaires exceptionnels et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, Geotab célèbre 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr , suivez Geotab sur LinkedIn ou consultez notre blog .

