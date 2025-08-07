Naujas AB Akola group 2025–2026 metų investuotojo kalendorius

 AB Akola Group

AB Akola group atnaujina 2025–2026 metų informacijos skelbimo kalendorių ir pakeičia numatytą Internetinio seminaro investuotojams datą iš 2025 m. rugpjūčio 22 d. į 2025 m. rugpjūčio 21 d. 

Svarbios informacijos skelbimo datos 2025–2026 metais:

2025 m. rugpjūčio 20 d.2024–2025 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2025 m. rugpjūčio 21 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2024–2025 finansinių metų 12 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2025 m. 41 savaitęPranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
2025 m. 44 savaitęEilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2024–2025 finansinių metų audituoti rezultatai.
2025 m. lapkričio 19 d.2025–2026 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2025 m. lapkričio 20 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 3 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2026 m. vasario 18 d.2025–2026 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2026 m. vasario 19 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 6 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2026 m. gegužės 20 d.2025–2026 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2026 m. gegužės 21 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 9 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2026 m. rugpjūčio 19 d.2025–2026 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2026 m. rugpjūčio 20 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 12 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2026 m. 41 savaitę Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
2026 m. 44 savaitęEilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2025–2026 finansinių metų audituoti rezultatai.

Daugiau informacijos:

AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
Mažvydas Šileika
Mob. 0 619 19 403
E. p. m.sileika@akolagroup.lt  


