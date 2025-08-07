Naujas AB Akola group 2025–2026 metų investuotojo kalendorius

AB Akola group atnaujina 2025–2026 metų informacijos skelbimo kalendorių ir pakeičia numatytą Internetinio seminaro investuotojams datą iš 2025 m. rugpjūčio 22 d. į 2025 m. rugpjūčio 21 d.
Svarbios informacijos skelbimo datos 2025–2026 metais:
|2025 m. rugpjūčio 20 d.
|2024–2025 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
|2025 m. rugpjūčio 21 d.
|Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2024–2025 finansinių metų 12 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
|2025 m. 41 savaitę
|Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
|2025 m. 44 savaitę
|Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2024–2025 finansinių metų audituoti rezultatai.
|2025 m. lapkričio 19 d.
|2025–2026 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
|2025 m. lapkričio 20 d.
|Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 3 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
|2026 m. vasario 18 d.
|2025–2026 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
|2026 m. vasario 19 d.
|Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 6 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
|2026 m. gegužės 20 d.
|2025–2026 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
|2026 m. gegužės 21 d.
|Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 9 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
|2026 m. rugpjūčio 19 d.
|2025–2026 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
|2026 m. rugpjūčio 20 d.
|Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2025–2026 finansinių metų 12 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
|2026 m. 41 savaitę
|Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
|2026 m. 44 savaitę
|Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2025–2026 finansinių metų audituoti rezultatai.
Daugiau informacijos:
AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
Mažvydas Šileika
Mob. 0 619 19 403
E. p. m.sileika@akolagroup.lt