Harvian puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2025

Harvia Q2 2025: Myynnin kasvu jatkui epävarmoissa markkinaolosuhteissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Huhti−kesäkuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 47,3 milj. euroa (43,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 48,4 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 2,4 %.

Liikevoitto oli 7,6 milj. euroa (8,9) eli 16,1 % (20,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kasvu, kertaluonteinen oikaisu varaston arvoon ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari vaikuttivat negatiivisesti liikevoittoon.

Oikaistu liikevoitto oli 8,2 milj. euroa (9,4) eli 17,3 % (21,8 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (17,9 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,9 milj. euroa (5,5) ja kassavirtasuhde 39,4 % (50,0 %).

Tammi−kesäkuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 16,0 % ja oli 99,2 milj. euroa (85,5). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 16,7 % ja oli 99,8 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 8,2 %.

Liikevoitto oli 19,5 milj. euroa (18,8) eli 19,7 % (22,0 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 20,1 milj. euroa (19,5) eli 20,2 % (22,8 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 20,5 milj. euroa (20,5 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 14,1 milj. euroa (16,6) ja kassavirtasuhde 59,4 % (73,2 %).

Nettovelka oli 57,9 milj. euroa (32,6). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,3 (0,8).

Omavaraisuusaste oli 43,6 % (49,8 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,71).





Avainluvut

Milj. euroa 4-6/

2025 4-6/

2024 Muutos % 1-6/

2025 1-6/

2024 Muutos % 1-12/

2024 Liikevaihto 47,3 43,2 9,4 % 99,2 85,5 16,0 % 175,2 Käyttökate 9,4 10,5 -11,0 % 23,2 22,0 5,4 % 42,4 % liikevaihdosta 19,8 % 24,4 % 23,4 % 25,7 % 24,2 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,5 0,5 8,0 % 0,6 0,7 -23,4 % 1,6 Oikaistu käyttökate 9,9 11,0 -10,2 % 23,7 22,7 4,4 % 44,1 % liikevaihdosta 21,0 % 25,6 % 23,9 % 26,6 % 25,1 % Liikevoitto 7,6 8,9 -14,6 % 19,5 18,8 4,0 % 35,5 % liikevaihdosta 16,1 % 20,7 % 19,7 % 22,0 % 20,3 % Oikaistu liikevoitto 8,2 9,4 -13,4 % 20,1 19,5 2,9 % 37,1 % liikevaihdosta 17,3 % 21,8 % 20,2 % 22,8 % 21,2 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,23 0,31 0,68 0,71 1,30 Operatiivinen vapaa kassavirta 3,9 5,5 -29,2 % 14,1 16,6 -15,3 % 35,0 Kassavirtasuhde 39,4 % 50,0 % 59,4 % 73,2 % 79,4 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,8 -0,5 583,4 % -5,8 -2,8 107,5 % -6,1 Nettovelka 57,9 32,6 77,6 % 57,9 32,6 77,6 % 57,2 Velkaantumisaste 1,3 0,8 1,3 0,8 1,3 Nettokäyttöpääoma 46,8 39,3 21,6 % 46,8 39,3 21,6 % 45,0 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 48,6 % 51,7 % 48,6 % 51,7 % 45,5 % Omavaraisuusaste 43,6 % 49,8 % 43,6 % 49,8 % 47,2 % Henkilöstö kauden lopussa 742 683*** 8,6 % 742 683*** 8,6 % 696

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Vertailukausi ei sisällä heinäkuussa 2024 hankitun ThermaSol Steam Bath LLC:n henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Vuoden 2025 toisella neljänneksellä Harvia jatkoi kasvuaan ja edistyi merkittävästi keskeisissä strategisissa hankkeissaan. Suurimman myyntialueemme Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin edellisinä neljänneksinä heijastaen epävarmuuden lisääntymistä markkinoilla ja toimitusten ajoituksen vaikutuksia. Kokonaiskannattavuuttamme alensivat myös heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja kertaluonteinen oikaisu varaston arvoon IT-järjestelmän päivitysten yhteydessä Pohjois-Amerikassa.

Harvian liikevaihto toisella neljänneksellä oli 47,3 milj. euroa, mikä on 9,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 2,4 %, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 12,2 %.

Pohjois-Amerikassa yleinen taloudellinen epävarmuus ja kauppapolitiikan muutokset lisääntyivät nopeasti toisella vuosineljänneksellä, vaikkakin tilanne osoitti vakaantumisen merkkejä neljänneksen loppua kohti. Kuluttajien luottamuksen ja markkinan yleisen ennustettavuuden heikkeneminen näkyi varovaisessa markkinakysynnässä ja Harvian monia edellisiä vuosineljänneksiä hitaammassa kasvussa. Myös Yhdysvaltain dollarin merkittävä heikkeneminen laski myyntiämme ja kannattavuuttamme alueella. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Pohjois-Amerikan myyntimme olisi ollut noin 6 prosenttiyksikköä korkeampi. Lisäksi toimitusten ajoitus tuki vertailukauden liikevaihtoa, sillä viime vuonna osa talvikauden tilauksista viivästyi ja toimitettiin toisella vuosineljänneksellä. Kaiken kaikkiaan Harvian kasvun ajurina Pohjois-Amerikassa toisella vuosineljänneksellä oli ThermaSolin muodostama epäorgaaninen kasvu. ThermaSol on nyt täysin integroitu keskeiseksi osaksi Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja tiimiä. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Harvia kasvoi Pohjois-Amerikassa 35,1 % erittäin vahvan ensimmäisen neljänneksen tukemana. Katsauskauden jälkeen Euroopan unioni ja Yhdysvallat pääsivät sopimukseen tulleista. Tämän ansiosta ja koska noin 70 % Yhdysvalloissa myymistämme tuotteista valmistetaan kotimaassa, olen varsin optimistinen sen suhteen, että Pohjois-Amerikan liiketoimintamme pystyy hallitsemaan tariffien vaikutukset.

Euroopassa myyntimme oli lähellä viime vuoden tasoa ja saunamarkkinat pysyivät lähes muuttumattomina koko vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Euroopassa on kuitenkin suuria eroja suorituksessa eri maiden välillä: Saksassa näkyi hyvää kehitystä, kun taas joidenkin muiden markkinoiden, kuten Suomen ja Ruotsin, myynti laski. Vaikka saamme Euroopan markkinasta tällä hetkellä vain pientä tukea, Euroopan myyntialueiden kääntäminen vahvempaan kasvuun on meille keskeinen prioriteetti.

APAC & MEA -alueella myynnin kasvu oli erittäin vahvaa. Vaikka projektitoimitusten ajoitukset tukivatkin liikevaihtoa, olen iloinen nähdessäni vahvaa kehitystä ja vahvoja tuloksia monella tämän laajan ja monimuotoisen myyntialueen markkinalla. Koska alue on liikevaihdolla mitattuna suhteellisen pieni ja projektiliiketoiminnan osuus suuri, myynti voi vaihdella merkittävästi neljännesvuosittain. Erinomainen toisen vuosineljänneksen suoritus on jatkoa jonkin verran vaisummalle ensimmäiselle neljännekselle, mutta APAC & MEA onnistui saavuttamaan 35,8 % kasvun myynnissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Harvian oikaistu liikevoitto toisella neljänneksellä oli 8,2 milj. euroa, mikä vastaa 17,3 % liikevaihdosta ja 13,3 % laskua vuoden takaiseen verrattuna. Materiaalien ja palveluiden kustannukset pysyivät hyvällä tasolla suhteessa liikevaihtoon. Myynnin kasvu vuosineljänneksellä ei kuitenkaan pysynyt aivan kustannusten kasvun tahdissa, mikä heikensi kannattavuuttamme. Teimme Pohjois-Amerikassa merkittäviä parannuksia IT-järjestelmiimme ja liiketoiminnan prosesseihin, jotka olivat jääneet jälkeen alueen nopeasta kasvusta. Nämä parannukset lisäävät jo nyt läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta ja tarjoavat vankan perustan kannattavan kasvun jatkumiselle alueella. Tämän onnistuneen päivitysprosessin yhteydessä teimme kertaluonteisen oikaisun varaston arvoon, millä oli noin 0,8 milj. euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoomme. Lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevoittoon noin 0,5 milj. euroa tulosta heikentävästi, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä.

Kuten edellä mainitsin, kannattavuuteemme toisella vuosineljänneksellä vaikutti erityisesti epäsuorien kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Jatkamme jatkossakin investointeja monille alueille, jotka ovat kriittisiä tekijöitä Harvian pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Näitä ovat esimerkiksi keskeisten rekrytointisuunnitelmien edistäminen, IT-infrastruktuurimme modernisointi sekä suoramyyntikanavamme ja brändimme vahvistaminen. Vahva kannattavuus myös lyhyellä aikavälillä on meille kuitenkin keskeinen prioriteetti, ja liikevaihdon kasvun jatkuminen sekä operatiivisen toiminnan tehokkuus ovat välttämättömiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Innovaatiotyömme keskittyy tuomaan markkinoille innostavia ja vastuullisia innovaatioita. Yksi viime aikojen kohokohta oli maailman ensimmäisen vetykäyttöisen saunan lanseeraus kesäkuussa uraauurtavassa yhteistyössä Toyotan kanssa, mikä on osoitus Harvian vahvasta innovaatiokulttuurista ja strategisista kumppanuuksista.

Tarkastellessani vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon tuloksia olen iloinen voidessani todeta, että Harvia saavutti 16,0 % liikevaihdon kasvun ja säilytti vahvan 20,2 % oikaistun liikevoittomarginaalin huolimatta markkinaolosuhteiden lisääntyneestä epävarmuudesta ja heilahtelusta. Haluan kiittää Harvian koko tiimiä ja kumppaneitamme sitoutuneesta työstä menestyksemme eteen. Luotan sekä kykyymme tuottaa vahvoja tuloksia että globaaleiden saunamarkkinoiden pitkän aikavälin houkuttelevuuteen ja kasvupotentiaaliin. Keskitymme jatkossakin tekemään vahvan suorituksen jokaisella vuosineljänneksellä, minkä lisäksi tutkimme aktiivisesti sekä orgaanisia että epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia, jotka vahvistavat asemaamme globaalin saunamarkkinan johtajana.

